В акциях ко Дню памяти и скорби приняли участие более 1 млн человек по всему миру

В акциях ко Дню памяти и скорби приняли участие жители более 50 стран

В День памяти и скорби более 1 млн человек по всему миру зажгли огненные картины войны, почтив память бойцов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

В Москве у Музея Победы на Поклонной горе зажглась картина из 10 тыс. свечей, посвященная периоду обороны города в годы Великой Отечественной войны. К памятной церемонии присоединились «Волонтеры Победы» представители партии «Единая Россия», депутаты Госдумы, ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, представители общественных организаций и жители города.



«Эти акции не первый год объединяют миллионы жителей России и зарубежья. В каждой семье в этот День памяти и скорби вспоминают своих родных героев. И важно передавать семейную память детям, чтобы каждое новое поколение знало, какую цену заплатили наши деды и прадеды. Пока каждый из нас это помнит, мы не допустим повторения страшных событий», – отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

К акциям присоединились и российские артисты. Автор и исполнитель Shaman зажег свечу памяти у подножия памятника Защитникам Заполярья Алеши на сопке Зеленого мыса в Мурманске. «Наша память так устроена, что хранит информацию только о самых ярких событиях и впечатлениях. Акция «Свеча памяти» – простой и эффективный способ напомнить поколениям наших сограждан, всему миру о том, какой ценой досталась нам Победа», – отметил артист.

В Волгограде Волонтеры Победы выложили из свечей огненную картину, зажженную от частиц Вечных огней, доставленных из городов-героев России. Церемония прошла в рамках акции «Путь Победы», в ней приняли участие добровольцы, жители Волгограда, представители правительства Волгоградской области, «Единой России» и других общественных организаций. Также рядом с огненной инсталляцией на большой экран была выведена электронная вариация картины, составленная из видеофрагментов, присланных со всего мира в знак памяти и уважения советским бойцам.

В новых субъектах России также зажглись огненные картины. В Запорожской области Волонтеры Победы выложили изображение мемориала, посвященного боям на линии «Вотан». В ДНР Волонтеры Победы из 10 тыс. свечей выложили монумент «Твоим освободителям, Донбасс». Огненные картины войны и Свечи памяти также зажгли в ЛНР и Херсонской области. Все церемонии прошли при поддержке Фонда президентских грантов.

Память о павших Героях ВОВ почтили и за рубежом. Более 50 стран присоединились к акциям, в том числе в Нидерланды, Ливан, Индия, Катар, Тунис, Киргизия и другие. Всего в России и за рубежом свечи памяти и огненные картины войны зажглись на более чем 1,5 тыс. площадках.