Иноагент Пономарев заявил, что задержанный за донаты ВСУ хабаровчанин сам «накосячил»

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (является иноагентом) в своих соцсетях написал, что задержанный за донаты ВСУ с помощью криптовалюты хабаровчанин виноват сам.

В посте Пономарев напомнил, что ФСБ задержала хабаровчанина и возбудила против него уголовное дело по статье и госизмене за то, что обвиняемый переводил деньги на помощь ВСУ «с использованием криптовалютных инструментов». Сейчас мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



В комментариях к посту пользователи начали обсуждать, каким образом спецслужбам удалось узнать о переводах хабаровчанина, ведь операции в криптовалюте носят анонимный характер. Высказались предположение, что это мог быть взлом гаджета, фишинг или поступившая в правоохранительные органы информация.

«Значит, он где-то накосячил. Просто так не ловится», – написал в комментариях Пономарев, говоря о задержанном. После чего экс-депутат добавил, что «проблема не в крипте, а в доносе или в уязвимости девайса».

Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре прошлого года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России. Также деятельность неправительственной организации «Съезд народных депутатов», которую возглавляют бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев и Геннадий Гудков, а также лишенный статуса адвоката в России Марк Фейгин (все трое – иноагенты), признана в России нежелательной, соответствующее решение принято Генеральной прокуратурой.

По данным СМИ, бывший депутат Пономарев сейчас находится на Украине, где занимается антироссийской пропагандой, а также координирует деятельность вооруженных подразделений, сформированных из числа сбежавших на Украину россиян.

