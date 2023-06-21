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Американист объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Американист Дробницкий: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором в надежде, что тот об этом не узнает
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Байден должен был что-то заявить по итогам поездки Блинкена в Пекин. Его речь призвана выполнить две функции – поддержать американцев и не разозлить китайцев. В итоге получилось несуразное выступление, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине как диктаторе.
«Байдену необходимо было подобное заявление, чтобы США не казались слабыми по отношению к Китаю. Но сделать это надо было максимально незаметно. Поэтому и была выбрана непубличная речь Байдена. Тем не менее выступление стало предметом для широкого обсуждения», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.
«Сама встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Китая Си Цзиньпина прошла достаточно спокойно, хотя прошлые визиты обычно заканчивались скандалом. Пекин в этот раз четко дал понять, что любое неосторожное высказывание американца приведет к окончанию переговоров», – отмечает эксперт.
«На фоне этого Байдену надо было как-то прокомментировать поездку. С одной стороны, он должен был поддерживать образ США как гегемона, а с другой – ему нужно заискивать перед Китаем. Необходимость сочетания двух этих элементов и привела к такой неловкой речи», – подчеркивает собеседник.
«Америка сегодня вынуждена играть роль мирового гегемона, что приводит ее к неизбежной конфронтации с Пекином. Даже во время визита Блинкена в КНР вводились санкции против китайских компаний. Более того, США, несмотря на официальную риторику, активно поддерживают Тайвань. По этой причине отдельные высказывания Байдена не играют большой роли и укладываются в общую повестку дня с точки зрения отношений с Пекином», – резюмировал Дробницкий.
Ранее Китай выразил протест из-за речи Байдена о Си Цзиньпине. Согласно заявлению спикера МИД КНР Мао Нин, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию.
В Москве слова Байдена о Си Цзиньпине назвали проявлением непредсказуемости политики США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что продолжение подобных менторских проявлений, уже стало неприемлемым для значительного количества государств, чье число постоянно растет.
Напомним, что Джо Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Также американский лидер сказал, что глава Китая не мог не знать о местонахождении китайского аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, и о том, что аппарат отклонился от курса.
Напомним, что в понедельник состоялась встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем КНР Си Цзиньпином. Нынешний визит в Китай стал первым за пять лет и проходил на фоне ухудшающих отношений между странами.
По результатам прошедшей встречи председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление. В нем он выразил надежду, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена внесет положительный вклад в стабилизацию отношений двух стран. Китайский лидер подчеркнул, что взаимодействие между Пекином и Вашингтоном всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в целях Блинкена при поездке в Поднебесную.
В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена в Китае
Конгрессмен Маккол назвал «вопиющим провалом» визит Блинкена в Китай
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом», заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Маккол в своем письменном заявлении отметил, что результатом 11 часов переговоров и тысяч долларов, потраченных на визит, стало лишь «простое обещание новых встреч в будущем», передает ТАСС.
Конгрессмен считает неприемлемым то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть никакого прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев. В частности, он упомянул Марка Свидана, который более десяти лет содержится под стражей в Китае.
Также назвал неудачей Блинкена вопрос, касаемый «агрессивных действий» Китая в отношении Тайваня. США, по мнению конгрессмена, должны дать «сильный и решительный ответ» на «угрозу стабильности в регионе», которую своими действиями якобы создает Пекин.
Кроме того, обратил внимание Маккол, Блинкен проигнорировал историю со сбитым над территорией США китайским аэростатом. По его словам, госсекретарь таким образом пренебрег опасениями американского народа. Не затронул Блинкен и вопрос о строительстве военного тренировочного лагеря Китая в Кубе, указал Маккол.
В ходе будущих контактов с Китаем госсекретарю США следует приложить больше усилий, уверен Маккол, призвав занимать «твердую и непоколебимую» позицию по ключевым вопросам.
Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Президент США Джо Байден по итогам заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на «верном пути». В Китае, напротив, заявляли, что отношения двух стран оказались на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.
Маск поддержал статью о провале наступления ВСУ
Маск поддержал мнение инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли Запада на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который высказался о провале украинского контрнаступления.
В статье Сакса, размещенной в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), констатируется, что украинское контрнаступление «не достигает ни одной из первоначально заявленных целей», передает РИА «Новости».
Сакс отметил также, что на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной могли быть достигнуты договоренности, украинский конфликт мог завершиться, однако этого не произошло.
Автор публикации сравнил происходящее на Украине с Афганистаном, когда американцев «в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там победу. Похоже, Вашингтон приближается к аналогичному финалу и на Украине, резюмировал Сакс, задавшись вопросом, как долго президент Джо Байден будет в состоянии поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.
В комментарии под публикацией Сакса Илон Маск написал: «Хорошо сказано».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву.
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Ветеран ЦРУ посоветовал Западу не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Ветеран ЦРУ Макговерн посоветовал начать переговоры и не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Администрация американского президента Джо Байдена зря не позволяет Киеву приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сейчас власти США не хотят переговоров, однако их мнение может измениться «через две-три недели», когда «русские будут на том берегу Днепра», передает РИА «Новости».
Тогда, съязвил ветеран американской спецслужбы, «[президент России Владимир] Путин спросит: «Как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?».
Как отмечал ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
Американист: Нормализация отношений Китая и США практически невозможна
Американист Дудаков: Поездка Энтони Блинкена в КНР оказалась пустой формальностью
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Диалог Вашингтона и Пекина достиг худшей точки за всю историю дипломатических отношений двух стран. Простыми переговорами ситуацию не исправить, поэтому в ближайшее время улучшений ждать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с визитом в Китай.
«Между США и КНР накопилось очень много противоречий. Исправить ситуацию одним лишь визитом Энтони Блинкена в Пекин достаточно сложно. В принципе, обеим сторонам было очевидно, что никаких прорывов в рамках встречи ждать не стоит. Поездка необходима скорее для незначительного снижения градуса конфронтации», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«При этом Вашингтон выступал в качестве инициатора диалога. Этим и объясняется более позитивная оценка визита со стороны Блинкена. Ему было необходимо показать, что поездка в Китай прошла успешно. Цинь Ган же подобных ограничений не ощущал, поэтому презентовать диалог в положительном свете ему нет нужды», – подчеркивает эксперт.
«Стоит отметить, что его слова о «худшей точке» в диалоге США и КНР с момента установления дипломатических отношений, по сути, полностью отражают реальность. Сейчас между Пекином и Вашингтоном нарастает военная конфронтация в Тайваньском проливе. Штаты стараются нарастить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – считает Дудаков.
«Фактически все идет к большому конфликту, предотвратить который будет достаточно трудно. Перспектив нормализации практически не осталось. Визит Блинкена в этом плане выглядит пустой формальностью. Тем не менее в скором времени КНР посетит министр финансов США Джанет Йеллен. В плоскости экономики достигнуть договоренностей Пекину и Вашингтону проще», – отмечает собеседник.
«Думаю, что на грядущей встрече стороны обсудят санкционный режим Штатов в отношении Китая. Вполне возможно, что даже удастся поговорить конструктивно. Оба государства испытывают потребность в диалоге, поэтому, не исключаю, что Цинь Ган примет приглашение Блинкена посетить США, но противоречия, как я уже сказал, слишком сильны. Изменить ситуацию двумя-тремя встречами не выйдет», – резюмирует Дудаков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Пекин, где встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. В Госдепе встречу назвали откровенной, предметной и конструктивной. Штаты подчеркивают важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.
Кроме того, Блинкен пригласил главу дипведомства Китая в Вашингтон для продолжения диалога, подчеркнув, что Штаты продолжат защищать свои интересы и ценности. В свою очередь Цинь Ган указал на то, что два государства находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, но это не отвечает интересам обеих сторон.
Тем не менее министр выразил готовность посетить США в удобное время. Пекин и Вашингтон также договорились продвигать консультации по различным проблемам. Позже стало известно о переговорах в закрытом формате между Энтони Блинкеном и членом Политбюро ЦК КПК Ван И. Об этом сообщает издание ТАСС.
Встреча прошла в государственной резиденции «Дяоюйтай». Представителей прессы попросили удалиться после совместного фотографирования дипломатов. В рамках переговоров Ван И потребовал от Вашингтона прекратить вещать о «китайской угрозе», а также отменить незаконные односторонние санкции против Пекина.
Кроме того, представитель КНР заявил о недопустимости подавления технологического развития Китая, а также вмешательства во внутренние дела страны со стороны США. Он подчеркнул, что Китай не согласится на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Ван И отметил, что сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов для Поднебесной.
Reuters также сообщает, что встреча главы КНР Си Цзиньпина и Блинкена все же состоится в понедельник. Отмечается, что переговоры могут способствовать проведению саммита между главами Китая и США в этом году.
МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
Согласно ее заявлению, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию, передает ТАСС.
Напомним, Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: США знали и принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
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Гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что американское военное ведомство знало об этом и брало это в расчет.
«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – приводит ее слова РИА «Новости».
Сингх назвала потери среди украинцев «печальной частью» украинского конфликта.
По ее словам, американская сторона изначально давала «довольно четкие оценки», понимая, что «битва» будет тяжелой.
Заместитель спикера американского военного ведомства добавила, что киевскому режиму нужно время. При этом она выразила уверенность, что у украинской стороны есть все необходимые мощности для проведения контрнаступления.
Подобное заявление от американских властей звучит не впервые. Так, ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми».
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что нынешние события хорошо укладываются в западную теорию о «золотом миллиарде».
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Венгрия заявила о нежелании покупать у США ракетные системы HIMARS
Правительство Венгрии опровергло заявление сенатора-республиканца Джима Риша, который заявил о том, что Венгрии заблокировали покупку у США реактивных систем залпового огня HIMARS.
По словам главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, договоренностей о покупке между странами не было, передает ТАСС.
«Не было никакого письма о намерениях или контракта», – заявил он.
Ранее в Венгрии СМИ сообщали, что Вашингтон и Будапешт в 2022 году только в предварительном порядке обсуждали эту тему. США на просьбу предоставить информацию о РСЗО HIMARS не ответили, поэтому в Венгрии посчитали тему закрытой.
Нарышкин рассказал о замыслах США и Британии по замене «закончившихся» украинцев
Нарышкин рассказал, кто по замыслу США и Британии будет следующим после «закончившихся» украинцев
Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, то на их место придут поляки и немцы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».
По его словам, логика Британии и США следующая: «когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы», передает ТАСС.
Он отметил, что это ясно в том числе и из документальных материалов. Говоря про Украину, Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить эту страну в «черную дыру», чтобы не допустить ее сближения с Россией.
«В оптике англосакской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», – отметил глава СВР.
Ранее Нарышкин заявлял, что США и Европа дестабилизируют ситуацию на Украине.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
Премьер Госсовета Китая проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Politico: Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал инициативы канцлера Германии Олафа Шольца, направленные на обсуждение украинской тематики в ходе переговоров в Берлине, пишут американские СМИ.
Как подметил портал Politico, Ли Цян, стоя рядом с Шольцем, избегал упоминания России и Украины и заявлял о желании Китая установить тесное экономическое сотрудничество с Германией.
Отмечается, что премьер Госсовета Китая сосредоточил диалог с канцлером Германии на торговых отношениях Берлина и Пекина, передает РИА «Новости».
Шольц на совместной с Ли Цяном пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия надеется на «особую роль» Китая в урегулировании украинского кризиса. Он также выразил надежду, что Пекин «окажет влияние» на Москву.
Reuters: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Американский президент Джо Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, передают западные информагентства.
По данным Reuters, также американский лидер сказал, что глава Китая не мог не знать о местонахождении китайского аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, и о том, что аппарат отклонился от курса, передает ТАСС.
Тем не менее, Байден, как сообщал Белый дом, хочет встретиться с председателем КНР.
Байден заявил, что изучает внешнюю политику 207 лет
Президент США Байден заявил, что изучает внешнюю политику 207 лет и знает о ней не меньше авторитетного политика Киссинджера
Американский президент Джо Байден заявил, что в американской внешней политике понимает не меньше, чем какой-либо компетентный политик, включая экс-госсекретаря и авторитетного политика США Генри Киссинджера.
Согласно его «вопиющему» заявлению, Байден знает об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, так как всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет ее изучал, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Напомним, Киссинджеру недавно исполнилось 100 лет, несмотря на преклонный возраст, он и сейчас остается дипломатом, к позиции которого прислушиваются не только по обе стороны Атлантики. В мае Киссинджер призвал Украину не пытаться вернуть Крым и Севастополь.
Сын Байдена признался в налоговых нарушениях
Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, об этом Минюст сообщил суду штата Делавэр.
Хантера Байдена подозревают в двух эпизодах, касающихся налоговой информации, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ. Речь идет о двух эпизодах «умышленной неуплаты налогов».
Кроме того, Байден признался, что в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что является нарушением закона. По этому эпизоду Байден-младший пошел на сделку со следствием, и его теперь могут обязать пройти курс реабилитации от наркозависимости.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена и его сына в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.
Байден: Отношения США и Китая находятся на верном пути
Reuters: Байден заявил, что отношения США и Китая находятся на верном пути
Отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на верном пути, заявил президент США Джо Байден.
Кроме того, американский лидер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Китай проделал «чертовски большую» работу. Он сообщил, что находился в контакте с госсекретарем через своего помощника по национальной безопасности Джейка Салливана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Министр иностранных дел Цинь Ган в ходе переговоров с Блинкеном дал противоположную оценку отношениям Пекина и Вашингтона. Он заявил, что два государства находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.
Эксперты при этом оценивают как скромные итоги визита Блинкена в Китай.
Политолог: Африка озабочена действиями Запада на Украине
Политолог Мартынов: Страны Африки беспокоит затягивание Западом конфликта на Украине
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Россия всегда стремилась к дипломатическому диалогу со всеми странами. И встреча с африканской делегацией стала тому подтверждением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее президент Путин провел встречу с африканской делегацией, в рамках которой президент ЮАР представил мирную инициативу по Украине. Также были впервые продемонстрированы парафированные Украиной документы с переговоров в Стамбуле.
«Надо признать, что сегодня нет недостатка в мирных инициативах по Украине – мы знаем и план Китая по этому поводу, и идею Бразилии, в том числе. Вместе с тем, Россия открыта к дипломатическому диалогу со всеми странами мира. Наша страна на протяжении десятилетий уважительно и равноправно относилась ко всем государствам, в том числе и Африке. И прошедшая встреча – яркое тому подтверждение», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.
«Стоит отметить, что в отличие от западных стран, мы не относимся к Африке как к своим колониям, как к странам третьего мира, как к потенциальным или действующим рабам. Для нас Африка – это полноценный партнер, игрок и даже точка роста», – продолжает собеседник.
«Напомню, Запад декламировал помощь голодающим странам. Но история с зерновой сделкой показала, что из предназначенного для стран Африки зерна огромная доля в буквальном смысле ушла на корм свиньям. Все это демонстрирует лицемерную политику Запада. Более того, во всем мире все нормальные страны беспокоятся по поводу того, что США и их сателлиты планомерно искусственно затягивают конфликт на Украине», – акцентирует политолог.
«И несмотря на то, что Африка находится далеко от зоны ведения боевых действий, она озабочена тем, что действия Запада негативно сказываются на качестве жизни других стран. Но ни в Штатах, ни в Европе никак не могут принять тот факт, что период неоколониальной политики ушел в прошлое. Там боятся сильную, суверенную, образованную Африку, способную к динамичному развитию», – считает эксперт.
«Встреча в Санкт-Петербурге также подтвердила готовность нашей страны и лично президента Путина открыто и планомерно доводить позицию государства до всего мира. Подтверждением этому служит демонстрация главой государства парафированного Украиной соглашения со стамбульских переговоров», – указывает собеседник.
«Да, документ не был секретным. И президент об этом сказал. Но показывать такие соглашения не принято. Вместе с тем, если Украина и Запада не соблюдают правила и традиции международных дипломатических отношений, то мы вынуждены такими способами бороться с текущими оттуда потоками лжи в наш адрес», – заключил Мартынов.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Асумани, президент Сенегала Макки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, государственный министр, директор кабинета президента Конго Флоран Нтсиба и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.
В рамках встречи президент ЮАР Сирил Рамофоса раскрыл десять пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Среди прочего они предполагают «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН», «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас» и «освобождение военнопленных с обеих сторон».
В рамках встречи президент России Владимир Путин первые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.