Американист объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Американист Дробницкий: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором в надежде, что тот об этом не узнает

Байден должен был что-то заявить по итогам поездки Блинкена в Пекин. Его речь призвана выполнить две функции – поддержать американцев и не разозлить китайцев. В итоге получилось несуразное выступление, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине как диктаторе.

«Байдену необходимо было подобное заявление, чтобы США не казались слабыми по отношению к Китаю. Но сделать это надо было максимально незаметно. Поэтому и была выбрана непубличная речь Байдена. Тем не менее выступление стало предметом для широкого обсуждения», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Сама встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Китая Си Цзиньпина прошла достаточно спокойно, хотя прошлые визиты обычно заканчивались скандалом. Пекин в этот раз четко дал понять, что любое неосторожное высказывание американца приведет к окончанию переговоров», – отмечает эксперт.

«На фоне этого Байдену надо было как-то прокомментировать поездку. С одной стороны, он должен был поддерживать образ США как гегемона, а с другой – ему нужно заискивать перед Китаем. Необходимость сочетания двух этих элементов и привела к такой неловкой речи», – подчеркивает собеседник.

«Америка сегодня вынуждена играть роль мирового гегемона, что приводит ее к неизбежной конфронтации с Пекином. Даже во время визита Блинкена в КНР вводились санкции против китайских компаний. Более того, США, несмотря на официальную риторику, активно поддерживают Тайвань. По этой причине отдельные высказывания Байдена не играют большой роли и укладываются в общую повестку дня с точки зрения отношений с Пекином», – резюмировал Дробницкий.

Ранее Китай выразил протест из-за речи Байдена о Си Цзиньпине. Согласно заявлению спикера МИД КНР Мао Нин, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию.

В Москве слова Байдена о Си Цзиньпине назвали проявлением непредсказуемости политики США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что продолжение подобных менторских проявлений, уже стало неприемлемым для значительного количества государств, чье число постоянно растет.

Напомним, что Джо Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Также американский лидер сказал, что глава Китая не мог не знать о местонахождении китайского аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, и о том, что аппарат отклонился от курса.

Напомним, что в понедельник состоялась встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем КНР Си Цзиньпином. Нынешний визит в Китай стал первым за пять лет и проходил на фоне ухудшающих отношений между странами.

По результатам прошедшей встречи председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление. В нем он выразил надежду, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена внесет положительный вклад в стабилизацию отношений двух стран. Китайский лидер подчеркнул, что взаимодействие между Пекином и Вашингтоном всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в целях Блинкена при поездке в Поднебесную.