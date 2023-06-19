США постарались понравиться Китаю

Эксперты объяснили скромные итоги визита Блинкена в Китай

Один из главных ястребов Вашингтона, Энтони Блинкен, посетил Китай. Он провел переговоры со своим коллегой Цинь Ганом, членом Политбюро Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Какие цели преследовал глава Госдепа, отправляясь в Поднебесную, и каких результатов ему удалось добиться?

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Пекин, где встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. В Госдепе встречу назвали откровенной, предметной и конструктивной. Штаты подчеркивают важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.

Кроме того, Блинкен пригласил главу дипведомства Китая в Вашингтон для продолжения диалога, подчеркнув, что Штаты будут защищать свои интересы и ценности. В свою очередь Цинь Ган указал на то, что отношения двух государств находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических связей, но это не отвечает интересам обеих сторон.

Тем не менее, министр выразил готовность посетить США в удобное время. Пекин и Вашингтон также договорились продвигать консультации по различным проблемам. Позже стало известно о переговорах в закрытом формате между Энтони Блинкеном и членом Политбюро ЦК КПК Ван И. Об этом сообщает издание ТАСС.

Встреча прошла в государственной резиденции «Дяоюйтай». Представителей прессы попросили удалиться после совместного фотографирования дипломатов. В рамках переговоров Ван И потребовал от Вашингтона прекратить вещать о «китайской угрозе», а также отменить незаконные односторонние санкции против Пекина.

Кроме того, представитель КНР заявил о недопустимости подавления технологического развития Китая, а также вмешательства во внутренние дела страны со стороны США. Он подчеркнул, что Поднебесная не согласится на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Ван И отметил, что сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов для Китая.

Позже Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает издание The Washington Post, их разговор продлился 35 минут. Китайский лидер отметил, что Поднебесная уважает интересы США и не собирается бросать вызов Вашингтону. При этом он подчеркнул, что Америка должна отвечать взаимностью, не ущемляя законные права Пекина.

Блинкен отметил, что Штаты придерживаются взятых на себя обязательств, не стремятся к новой холодной войне, не желают менять устройство Китая и не поддерживают «независимость Тайваня». Он также выразил надежду на взаимодействие с Пекином на самом высоком уровне. Издание Reuters считает, что прошедшие переговоры могут способствовать проведению саммита между главами КНР и США в этом году.

Однако, как считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, в реальности картина визита Блинкена выглядит иначе. Особых договоренностей стороны не достигли. Госсекретарю удалось лишь обозначить необходимость расширения гуманитарных связей с Пекином и авиарейсов между двумя странами. О встрече с Си Цзиньпином и вовсе объявили за полчаса до ее начала. А это, с точки зрения китайского менталитета, служит намеком на реальное отношение Поднебесной к главе американской дипломатии.

На эту тему

Еще одна проблема визита заключается в том, что именно США выступали в качестве просящей стороны. Слова Блинкена о независимости Тайваня и нежелании возврата к Холодной войне смотрятся как отчаянное желание «умаслить» Китай после четырех провальных попыток госсекретаря наладить с Пекином хоть какой-то контакт. К тому же, заявления Блинкена не сходятся с действующей политикой страны по созданию антикитайской коалиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Между США и КНР накопилось очень много противоречий. Исправить ситуацию одним лишь визитом Блинкена в Пекин достаточно сложно. В принципе, обеим сторонам было очевидно, что никаких прорывов в рамках встречи ждать не стоит. Поездка необходима скорее для незначительного снижения градуса конфронтации», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«При этом Вашингтон выступал в качестве инициатора диалога. Этим и объясняется более позитивная оценка визита со стороны Блинкена. Ему было необходимо показать, что поездка в Китай прошла успешно. Цинь Ган же подобных ограничений не ощущал, поэтому презентовать диалог в положительном свете ему нет нужды», – подчеркивает эксперт.

«Стоит отметить, что его слова о худшей точке в диалоге США и КНР с момента установления дипломатических отношений, по сути, полностью отражают реальность. Сейчас между Пекином и Вашингтоном нарастает военная конфронтация в Тайваньском проливе. Штаты стараются нарастить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – считает Дудаков.

«Фактически все идет к большому конфликту, предотвратить который будет достаточно трудно. Перспектив нормализации практически не осталось. Визит Блинкена в этом плане выглядит пустой формальностью. Однако вскоре КНР посетит министр финансов США Джанет Йеллен. В плоскости экономики достигнуть договоренностей Пекину и Вашингтону проще», – отмечает собеседник.

«Думаю, что на грядущей встрече стороны обсудят санкционный режим Штатов в отношении Китая. Вполне возможно, что даже удастся поговорить конструктивно. Оба государства испытывают потребность в диалоге, поэтому, не исключаю, что Цинь Ган примет приглашение Блинкена посетить США, но противоречия, как я уже сказал, слишком сильны. Изменить ситуацию двумя-тремя встречами не выйдет», – уточняет Дудаков.

«Главная проблема прошедших переговоров заключается в том, что стороны по-разному расставляли приоритеты. Для Китая важно получить какие-либо уступки со стороны США в Тайваньском проливе. То есть Пекин интересовали вопросы в политической плоскости. Вашингтон же пытался заострять внимание на менее важных для Пекина вопросах», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

«Блинкен пытался настроить беседу на дружеский лад за счет обсуждения экономики.

Договорились об увеличении числа полетов между двумя государствами, поговорили о необходимости расширения культурных и социальных связей. Формально, это неплохие результаты, о чем и заявил госсекретарь после окончания переговоров», – отмечает эксперт.

«Для Цинь Гана же ответить взаимностью после такого означало бы проглотить «горькую пилюлю» Тайваня. Давление Штатов на КНР продолжается и по вопросу позиции Пекина в рамках СВО. В связи с этим, Китаю не с руки называть «удачными» те встречи, итогом которых становятся исключительно экономические договоренности», – подчеркивает собеседник.

«На этом фоне слова о худшей точке в отношениях США и КНР с начала дипломатических отношений выглядят вполне уместными. Тем более, это суждение отлично соотносится с реальностью. Начиная с президентства Трампа Вашингтон пытался сделать Поднебесную вторичной по отношению к Штатам», – считает Маслов.

«Планировалось вытеснить Пекин с рынка высоких технологий и способствовать снижению политических амбиций Китая. Соответственно, это вызвало непонимание со стороны КНР, и страна начала постепенно выходить из-под американского влияния. Все это и привело к резкому снижению уровня диалога между двумя государствами», – акцентирует эксперт.

«Тем не менее, нормализация контактов Вашингтона и Пекина до сих пор остается возможной. Поднебесная не является догматиком антиамериканизма. Она готова к общению, но лишь при условии снижения давления США по Тайваньскому вопросу. Кроме того, Штатам необходимо преодолеть собственную тягу к ограничению технологического потенциала КНР», – уточняет собеседник.

«Сделать это будет непросто. Власти страны придали вопросу диалога с Китаем колоссальное значение. Любой шаг назад будет восприниматься гражданами США как капитуляция. Однако и попытки снизить градус напряженности продолжатся. В частности, думаю, Цинь Ган рано или поздно прибудет в Вашингтон. Это в интересах обоих государств», – подчеркивает Маслов.

«Результаты поездки Блинкена в Китай сложно назвать выдающимися. Фактически, никаких договоренностей достигнуто не было. Но я не думаю, что Госдеп ставил себе задачу наладить конструктивный диалог с КНР.

Истинная цель состояла в том, чтобы прервать линию неудач действующего госсекретаря, для которого это уже пятая попытка хоть как-то пообщаться с Поднебесной»,

– сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Блинкен встретился с главой МИД КНР Цинь Ганом. Переговоры прошли не очень радужно: удалось обсудить только увеличение числа полетов между государствами и расширение культурных связей. Затем с ним пообщался Ван И, а о беседе с Си Цзиньпином стало известно только за полчаса до самого мероприятия», – отмечает эксперт.

«В Азии всегда важны детали, поэтому наскоро организованная встреча, я думаю, подчеркивает истинную позицию КНР по отношению к Госдепу. К тому же, заявления Блинкена о том, что США не поддерживают независимость Тайваня, похожи на крайнюю необходимость хоть как-то понравиться главе Китая. В целом, поведение американской делегации выглядело как иллюстрация пословицы «тише воды, ниже травы», – подчеркивает собеседник.

«Да и на отношения с Москвой эта встреча не повлияет. Во-первых, с Россией Китаю гораздо проще общаться. В нашем диалоге нет недомолвок, велика степень взаимного доверия. В случае же с Вашингтоном, рассчитывать на подобное сложно. Во-вторых, Пекин в целом сложно удовлетворить словами, нужны дела. Единственный поступок, который КНР оценит со стороны Штатов, это реальное невмешательство в дела Тайваньского пролива», – резюмирует Дробницкий.