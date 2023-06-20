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Минюст Молдавии объявил о формировании комиссии по ликвидации партии «Шор»
Минюст Молдавии создаст комиссию по ликвидации оппозиционной партии «Шор»
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Министерство юстиции Молдавии сформирует комиссию, которая займется ликвидацией оппозиционной партии «Шор» после соответствующего решения Конституционного суда, заявила министр юстиции Вероника Михайлова-Морару.
«Министерство юстиции … назначит ликвидационную комиссию партии «Шор», – заявила Михайлова-Морару, передает ТАСС.
Она уточнила, что комиссия примет меры по ликвидации и исключению партии из государственного реестра юридических лиц и потребует от Агентства государственных услуг внести в госреестр юридических лиц запись о начале процедуры ликвидации.
В понедельник Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии «Шор». Представители партии «Шор» обжалуют это решение в Европейском суде по правам человека.
Угрожавший в автобусе российскому военному житель Мариуполя принес извинения
Молодой человек, который в общественном транспорте Мариуполя кричал российскому военному, что ему в городе не рады, и угрожал связями, осознал свое поведение и извинился.
Видео извинений парня и девушки, которая также участвовала в инциденте, опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«14 июня в 21.15 я со своей девушкой Анастасией вступил в конфликт с военными Вооруженных сил РФ», – говорит молодой человек. «Я полностью осознал свою вину и понял, что с 2014 года Украина терроризировала народ, зомбировала его, она причастна к смертям в Донбассе», – добавил он.
Его девушка, говорившая ранее, что не рада приходу России, также признала свою вину. «Я была не права, приношу искренние извинения российскому военному», – сказала она.
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных.
«За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.
Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант.
Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков.
Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне.
После удара по складам ВСУ в Запорожье началась детонация боеприпасов
Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов
Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.
Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов.
Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен.
Отмечена высокая смертность обученных в Европе украинских военных
Le Monde: На Украине погибли около 40% обученных в Европе военных
При боевых действиях на Украине погибли около 40% обученных в одной из европейских стран украинских военных, сообщила газета Le Monde со ссылкой на высокопоставленного французского военнослужащего.
Он рассказал, что инструкторы из Франции обучали военных ВСУ в разных странах Европы, в том числе в Польше и Румынии, передает Lenta.ru.
Два месяца украинских военных обучали тактике городских боев, медицине и разведке. Занятия проводились на французских колесных танках AMX-10RC и гаубицах Caesar.
Ранее газета Le Monde сообщала, что инструкторы НАТО сравнили украинских военных со стадом.
Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой
Актер Борис Галкин: Ада Роговцева стала жертвой украинской пропаганды
Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева.
Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты».
Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян.
Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.
СМИ: На борту пропавшего возле «Титаника» батискафа находится британский миллиардер
Sky News: Британский миллиардер Хардинг находится на борту пропавшего возле обломков «Титаника» батискафа
Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, находится на борту пропавшего возле обломков «Титаника» подводного аппарата, сообщили СМИ.
Как пишет Sky News со ссылкой на заявление приемного сына 58-летнего бизнесмена Брайана Заса, поисково-спасательная операция в разгаре. Зас отметил, что все его мысли и мотивы только об отчиме Хэмише Хардинге, субмарина с которым пропала во время осмотра «Титаника», передает РИА «Новости».
Накануне Action Aviation сообщила, что бизнесмен «в настоящий момент находится под водой» в рамках экспедиции к «Титанику».
Ранее компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». СМИ сообщили, что на борту подводного аппарата могло быть пять человек.
Россия запросила заседание СБ ООН из-за поставок Западом оружия Киеву
Россия запросила проведение 29 июня заседания Совета Безопасности ООН по теме западных поставок оружия Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Telegram-канале он сообщил, что страны Запада запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Россия в свою очередь запросила заседание на 29 июня, поскольку Москва противодействует продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности.
Ранее Полянский сообщил, что в четверг российская сторона в рамках закрытых консультаций Совбеза ООН поднимет вопрос о расследовании диверсии на «Северных потоках».
Украинский военный рассказал о своей сдаче в плен
Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Пеня рассказал, как сдавался в российский плен.
«У меня было психологически такое состояние, что было пофиг – мины, не мины... было все равно», – сказал солдат ВСУ, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны.
Российские военные на своих позициях сделали два выстрела в воздух. Пеня заявил о своем намерении сдаться. По словам украинца, в плену с ним нормально обращаются и хорошо кормят. Пеня пояснил, что сдался в плен, так как не видит смысла воевать с Россией. Военный ВСУ также отметил низкое моральное состояние в своем подразделении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен.
Один из членов экипажа пропавшего у «Титаника» батискафа вышел на связь
Находящийся в пропавшем у «Титаника» батискафе ирландский исследователь Голден вышел на связь
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Один из членов экипажа батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», ирландский исследователь Рори Голден вышел на связь в Facebook (признана в РФ экстремистской), пишет ирландская газета Irish Sun.
Голден сообщил, что он в порядке, и попросил не гадать, кто еще находится на борту батискафа, поскольку это «очень нетактично». Исследователь также сообщил, что его возможности по выходу в интернет ограничены, поскольку команда подводного аппарата сейчас сосредоточена на ожидании спасателей, передает РИА «Новости».
По данным Irish Sun, Голден был первым из ирландских дайверов, который спустился к обломкам «Титаника» в 2000 году.
Поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», проходят в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты для обнаружения подводного аппарата.
В береговой охране сообщили, что в батискафе находятся пять человек. В их числе может быть британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Запаса кислорода в батискафе хватит на 72 часа.
Минобороны показало уничтожение танка Leopard дроном-камикадзе
Минобороны показало уничтожение танка Leopard беспилотником-камикадзе
Минобороны показало кадры, на которых запечатлено попадание российского беспилотника-камикадзе в башню немецкого танка Leopard-2A6, поставленного Киеву.
На видео, опубликованном Минобороны в Telegram, видно как дрон пикирует точно в крышу танка. В ролике также видно характерную для Leopard-2A6 защиту носа башни.
В момент поражения боевая машина движется, выполняя боевую задачу на Запорожском направлении.
Ранее министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
Министр обороны Украины назвал русский язык «трофейным»
Министр обороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным»
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Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что общается с иностранными союзниками по-русски, когда им сложно изъясняться на английском, и предложил считать русский язык «трофейным».
Резников дал интервью телеканалу «Настоящее время» (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) на русском языке, объяснив, что его коллеги из других государств, «которым сложно на английском», предлагают перейти на «язык агрессора». Сам украинский министр, по его словам, предлагает называть русский «трофейным» и соглашается на переговоры на русском, передает РИА «Новости».
Последние годы киевский режим активно борется с русским языком. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял недавно, что русский язык «должен быть искоренен» в стране. Он также призывал «зачистить» «недобитков», которые говорят по-русски.
Москва неоднократно подчеркивала, что Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно, несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
Минюст объяснил невозможность признания Ельцин-центра иноагентом
В Минюсте России сообщили о невозможности признать иноагентом Ельцин-центр в Екатеринбурге, также, по данным ведомства, там невозможно проведение проверочных мероприятий в соответствии с законом о музеях бывших президентов России.
Об этом Минюст сообщил в ответ на запрос депутата Андрея Альшевских, передает ТАСС.
Ранее Минюст объявил о проверке «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. В самой организации заявили, что министерство не сможет найти оснований для включения центра в список иноагентов.
«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
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Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.
Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.
На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.
Читателей Die Welt разозлила оскорбившая переселенцев из арабских стран беженка с Украины
Читатели Die Welt осудили украинскую беженку за оскорбление переселенцев из арабских стран
Читателей немецкой газеты Die Welt возмутили комментарии украинки, приехавшей в Германию после начала спецоперации на Украине и отказавшейся сравнивать себя с мигрантами из арабских государств.
Die Welt опубликовала статью о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются при устройстве на работу в Германии. В материале также приводится комментарий женщины по имени Ольга, которая в прошлом году приехала из Киева в Берлин с девятилетним сыном. Она пожаловалась, что украинцы не могут найти высокооплачиваемую работу, а из-за учебы сына в школе женщина может работать лишь три-четыре часа в день по ставке 12 евро.
«Немцы не осознают, что украинцы – не беженцы-арабы. У нас дома была нормальная работа, мы не хотим драить полы за 12 евро в час», – заявила женщина, передает РИА «Новости».
Эти слова возмутили читателей Die Welt. Многие из них заявили, что украинцы и так ведут себя в стране неподобающим образом.
«Вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы платить меньше или вообще не платить… Но это заявление – просто верх наглости. Как понимать слова о «беженцах-арабах»? Почему украинцы должны обладать большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это расизм!» – возмутился Marc Mu.
«Почему вы считаете, что украинцы для нас лучше тех, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда вы приехали, а как себя ведете!» – указал Double A. Он напомнил, что Германия обеспечила украинцам безопасность, но вместо благодарности получила претензии.
Комментатор Rudiger A. рассказала о своей знакомой украинке, которая после года жизни в Германии так и не выучила немецкий язык, английский она также не знает, а в Германии «прекрасно живет на пособие по безработице».
«Если кто-то не платит тут налоги, то он с удовольствием будет получать пособие по безработице, и работать ему не имеет смысла», – добавил Peter D.
По данным немецких властей, число получивших убежище в Германии украинцев составляет более 1 млн человек.
Ветеран ЦРУ посоветовал Западу не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Ветеран ЦРУ Макговерн посоветовал начать переговоры и не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Администрация американского президента Джо Байдена зря не позволяет Киеву приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сейчас власти США не хотят переговоров, однако их мнение может измениться «через две-три недели», когда «русские будут на том берегу Днепра», передает РИА «Новости».
Тогда, съязвил ветеран американской спецслужбы, «[президент России Владимир] Путин спросит: «Как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?».
Как отмечал ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.