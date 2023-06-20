Песков о визите Блинкена в Пекин: Китай реализует право на отношения с другими странами

Песков: Россия не умаляет значение выстраивания предсказуемых отношений Китая и США

Москва не принижает значение выстраивания более предсказуемых отношений между Китаем и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

По словам Пескова, Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими государствами. Он также заявил, что не стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Пекином и Вашингтоном.



«Но уровень отношений стратегического партнерства с Китаем позволяет быть уверенными, что выстраивание таких отношений с другими странами никогда не будет направлено против нашей страны», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Министр иностранных дел Цинь Ган в ходе переговоров с Блинкеном дал противоположную оценку отношениям Пекина и Вашингтона. Он заявил, что два государства находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.

Эксперты при этом оценивают как скромные итоги визита Блинкена в Китай.