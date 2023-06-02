Роша рассказал о провокациях Соболева в матче ЦСКА и «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев несколько раз продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роша, заявил футболист армейского клуба.

Соболев показал первый раз жест гораздо раньше удаления, он попытался обратить внимание бокового судьи, сказал Роша, передает RT со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

После этого Соболев якобы агрессивно жестикулировал и постоянно провоцировал Рошу, издавал ухающие звуки «У-у-у», описал футболист.

Роша добавил, что повторил этот жест, чтобы объяснить судье поступок Соболева.

Ранее сообщалось, что Соболева дисквалифицировали на четыре месяца РПЛ за неприличный жест в адрес Роши. КДК Российского футбольного союза решил отменить красную карточку игрока ЦСКА.