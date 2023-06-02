Рост заболеваемости сифилисом в России объяснили возвращением мигрантов

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2 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Украина перешла к классическому терроризму

Украине не удастся сформировать новую линию фронта в районе Шебекино Богдан Соболев/ТАСС
ВСУ при помощи танков и пехоты попытались вторгнуться в Белгородскую область после массированного обстрела города Шебекино. Атака успешно отражена при помощи авиации, ракетных и артиллерийских войск. Эксперты уверены, что ВСУ перешли к тактике «мелких укусов» и действуют по классической схеме террористов. Чего добивается Украина и как этому противостоять?  Подробности...
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В Косово показали будущее Украины

Сербы северного Косова несут огромный флаг Сербии, который в таком виде неотличим от флага России Bojan Slavkovic/AP/ТАСС
Новый кризис в Косово называют самым большим и самым опасным за долгие годы. Его отличительная особенность – не только столкновения сербов с натовцами, по итогам которых в больницах оказались десятки человек, но и то, что власти Косова вышли из-под контроля США и ЕС. Рано или поздно так же поступят власти Украины.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Или твой ребенок потенциальный трансгендер, или беги обратно в Россию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину. Подробности...

Рожают за себя и за ту семью

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Мы ведем борьбу на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Новая битва за Косово: главное

Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 11 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Главная тема


    Как Запад мешает российским западным проектам

    «возможности маневрирования»


    Пашинян призвал не считать Армению союзником России в СВО

    спецоперация на Украине


    Дрон-камикадзе «Привет-82» испытали в зоне СВО

    назад в Израиль


    Шендеровича не пустили в Грузию

    Видео

    атака на Шебекино


    Украина перешла к классическому терроризму

    «российское влияние»


    В руководстве Польши заметили «агентов Кремля»

    конфликт Баку и Еревана


    Запад хочет включить Армению в «дугу сдерживания» России

    курсы валют


    Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

    «выдавливание России»


    Приднестровье попытаются затащить в Евросоюз вместе с Молдавией

    особая позиция


    Сергей Миркин: Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

    возможности нейросетей


    Сергей Худиев: Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

    трудное примирение


    Игорь Караулов: Может ли иноагент заслужить реабилитацию

    карикатура


    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Рост заболеваемости сифилисом в России объяснили возвращением мигрантов

    Главный венеролог Потекаев: Рост заболеваемости сифилисом в России связан с возвращением мигрантов

    2 июня 2023, 09:49

    Текст: Ольга Никитина

    По мере нивелирования последствий вспышки COVID-19 в Россию в 2021–2022 годах вновь выросли миграционные потоки, что стало одним из факторов увеличения показателей выявления сифилиса, заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев.

    Потекаев пояснил РБК, что еще одним фактором стало то, что после преодоления последствий вспышки коронавирусной инфекции россияне стали чаще обращаться за медицинской помощью.

    О заметном росте в России заболеваемости сифилисом заявил 30 мая главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. Конкретных показателей он не приводил, однако отметил, что одной из основных причин роста заболеваемости стало увеличение миграционных потоков.

    Потекаев со своей стороны привел динамику заболеваемости за последние два десятилетия. Так, в 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс. Пять лет спустя, в 2005 году, было зафиксировано 97,9 тыс. случаев. К 2010 году заболеваемость снизилась до 63,7 тыс. случаев, а в 2017-м – упала до 28,6 тыс. В 2018, 2019, 2020-х годах также отмечалось снижение – 24,5 тыс., 22 тыс. и 15,3 тыс. соответственно.

    Тенденцию 2020 года он объяснил эпидемиологической ситуацией по COVID-19. В тот год, напомнил специалист, население значительно меньше обращалось за медицинской помощью, было снижено число приемов и профилактических скринингов. Кроме того, напомнил он, были законодательно ограничены миграционные процессы, в Россию прибывало меньше иностранных граждан, на долю которых приходится значительная часть выявленных заболеваний сифилисом.

    В 2021-м в России выявлено 21,1 тыс. случаев сифилиса, в 2022-м – 27,8 тыс., уточнил Потекаев.

    При этом главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава подчеркивает, что ряд медицинских и социальных программ отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом в нашей стране. Он указал, что число выявленных заболеваний с 2000 годом уменьшилось в 8,6 раза.

    По его словам, в 2022 году заболеваемость сифилисом среди граждан России ниже, чем в 2019-м, то есть до пандемии COVID-19: за 2019 год выявлено 17,5 тыс. случаев заражения сифилисом среди россиян, за 2022 год – 15,2 тыс.

    В конце 2021 года сообщалось, что топ-менеджеры иностранных компаний возмущены необходимостью проходить медицинский осмотр и сдавать тесты на сифилис и ВИЧ для получения разрешения на работу или вида на жительство в России наряду с другими трудовыми мигрантами.

    Вице-премьер Чернышенко швырнул на пол новый российский планшет перед Мишустиным
    		   
    1 июня 2023, 20:14
    Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения конференции «Цифровая индустрия промышленной России» изучил новую российскую разработку – планшетный компьютер.

    Планшет Kvadro показали Мишустину на стенде компании YADRO. Глава правительства отметил, что планшет тяжелее зарубежных аналогов, передает ТАСС.

    Производители продемонстрировали главе правительства противоударные характеристики устройства. Так, зампред правительства России по цифровой экономике и инновациям Дмитрий Чернышенко с размаху кинул планшет на пол, чтобы показать его надежность. Устройство, по всей видимости, не пострадало и в рабочем состоянии опять оказалось в руках у Мишустина.

    По словам руководителя компании, с 2024 года планшет будет выпускаться на отечественном процессоре, «все остальное в нем уже российское». Мишустин попросил прислать ему образец, когда планшет полностью станет российским.

    Коментарии (50)
    Минобороны назвало потери ВСУ при атаке на Шебекино
    Минобороны: При атаке на Шебекино уничтожены 50 из 70 украинских боевиков
    		   
    1 июня 2023, 20:30
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Валентина Григоренко

    При атаке украинских террористов на Шебекино Белгородской области были уничтожены 50 из 70 боевиков, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в общей сложности в атаке участвовали порядка 70 боевиков, пять танков, четыре бронемашины, семь пикапов и «КамАЗ», передает РИА «Новости».

    В Минобороны уточнили, что на приграничной территории ликвидированы 50 украинских террористов, четыре бронемашины, машина РСЗО БМ-21 «Град» и пикап.

    Отмечается, что попытка атаки на Шебекино была сорвана самоотверженными и грамотными действиями подразделений Западной группировки войск.

    По данным Минобороны, рано утром после часового интенсивного артобстрела автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на российско-украинской границе и жилых кварталов Новой Таволжанки противник в составе 30 боевиков на трех бронемашинах и четырех пикапах предпринял попытку атаки в направлении Волчанска и пункта пропуска «Шебекино».

    Огнем артиллерии Западного военного округа (ЗВО) противнику было нанесено поражение, в итоге уничтожены бронемашина и до десяти боевиков, противник отступил в направлении Плетеневки.

    Кроме того террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега Северского Донца в направлении Новой Таволжанки и Гатища, но она подорвалась на минном поле, остатки боевиков уничтожила российская артиллерия.

    В это же время еще одна террористическая группа, состоящая из 20 боевиков и двух броне машин, выдвигалась по правому берегу Северского Донца к Новой Таволжанке. В результате стрелкового боя с подразделениями прикрытия госграницы ЗВО она была рассеяна. Противник потерял восемь боевиков и бронемашину, подчеркнули в ведомстве.

    По данным Минобороны, по территории Украины нанесены два удара армейской авиацией ВКС России по резервам в районах Огурцово и Гатище.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинские атаки на Белгородскую область не повлияют на ход спецоперации.

    Коментарии (74)
    Названы причины вывода «Дмитрия Донского» из состава ВМФ
    		   
    1 июня 2023, 16:19
    Фото: Лев Федосеев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Тяжелый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому прекратил службу, сообщил близкий к ВМФ России источник.

    «Дмитрий Донской» выработал активную зону ядерного реактора, потому больше не мог нести службу, сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, в последние несколько лет подлодка обеспечивала испытания новых атомных подводных крейсеров классов «Борей», «Борей-А», «Ясень» и «Ясень-М».

    Теперь этой работой займутся подлодки проекта 671РТМ, заключил он.

    Напомним, в феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщал, что «Дмитрия Донского» вывели из боевого состава ВМФ России и направили на утилизацию.

    Коментарии (11)
    Российские силы вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
    Российские военные вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
    		   
    1 июня 2023, 14:38
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Российские военные подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, линия боевого соприкосновения сейчас находится практически вплотную к Купянску. «Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем», – сообщил Ганчев, передает ТАСС.

    Он отметил, что ряд украинских телеканалов также сообщают о позиционных боях на улицах самого Купянска.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке.

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    Байден упал на торжественной церемонии академии ВВС США
    Байден споткнулся и упал во время торжественной церемонии академии ВВС США
    		   
    1 июня 2023, 22:43
    Текст: Антон Антонов

    Во время торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо глава американского государства Джо Байден, находясь на трибуне, споткнулся и упал, сообщают информационные агентства.

    Инцидент произошел во время вручения дипломов. У Байдена не получилось самостоятельно подняться после падения, ему помогли охранники, передает РИА «Новости».

    До падения Байден выступил с речью, во время которой пошутил про свой возраст: «Когда я выпускался из старшей школы 300 лет назад, я подал заявку на поступление в Военно-морскую академию США».

    Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден «в порядке». Он уточнил, что президент споткнулся о мешок с песком на сцене, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер сообщила, что тот поднялся на борт самолета с «широкой улыбкой». Как отметили репортеры, сам Байден в ответ на вопрос о его самочувствии «пробормотал что-то, что было трудно расслышать за ревом двигателей самолета».

    Напомним, это не первое падение Байдена на публике. Так, он несколько раз оступался на трапе самолета. Кроме того, он упал с велосипеда. Байдену 80 лет, он намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.

    Коментарии (68)
    Пашинян призвал не считать Армению союзником России в СВО
    Пашинян попросил не рассматривать Армению как союзника России в специальной военной операции на Украине
    		   
    1 июня 2023, 23:57
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    В отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

    «Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно», – заявил Пашинян в интервью CNN Prima News. Он подчеркнул, что в данном случае Армения не является союзником России, передает РИА «Новости».

    Как заявил Пашинян, на Западе «больше замечают», что Армения в ситуации СВО «является союзником России», в России же «видят», что Ереван «не является союзником» Москвы. «И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы», – заявил Пашинян.

    По его словам, может сложиться впечатление, что есть пространство для маневрирования, но «чем больше осложняется ситуация», тем меньше «возможности маневрирования». Пашинян подчеркнул, что это маневрирование связано не с отсутствием у Армении собственного мнения о ситуации, а с многочисленными проблемами страны, которая не может позволить себе быть вовлеченной в решение других вопросов.

    Напомним, после начала российской специальной военной операции на Украине в Ереване прошел массовый митинг в поддержку России.

    Коментарии (77)
    Военкоры сообщили о массированной атаке на Киев
    Военкоры сообщили о массированной комбинированной атаке на Киев
    		   
    2 июня 2023, 09:03
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алина Власенко

    Российские военные корреспонденты сообщили о состоявшейся в ночь на пятницу массированной комбинированной атаке на Киев: украинскую столицу одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

    Как сообщают «Военкоры Русской весны», цели в Киеве одновременно атаковали беспилотники-камикадзе типа «Шахид/Герань» и крылатые ракеты. Последние были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

    По словам военкоров, после атаки в украинской столице прогремели взрывы и начались пожары.

    Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.

    Коментарии (20)
    Захарова оценила новый языковой закон в Киргизии
    Захарова указала на возможные осложнения для жителей Киргизии из-за нового языкового закона

    1 июня 2023, 23:26

    Текст: Антон Антонов

    Новый языковой закон в Киргизии способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, указала, что проект закона представили на обсуждение еще в 2021 году. Тогда в Киргизии он вызвал критические отзывы, в том числе среди русскоязычных жителей страны. После этого в законопроект внесли дополнительные пункты – например, о гарантиях всем этносам на сохранение и развитие родного языка. Однако в документ не включили норму о недопущении ущемления прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка.

    По мнению Захаровой, нынешняя версия закона может «создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком». Москва не раз указывала, что этот закон может негативно отразиться на «правах нетитульного населения, в том числе наших соотечественников», заявила Захарова.

    Власти Киргизии «заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык», сказала Захарова, выразив надежду, что Бишкек «будет проводить сбалансированную языковую политику». Российская сторона рассчитывает, что политика Бишкека окажется направлена «как на развитие киргизского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка, за которым в Киргизии закреплен конституционный статус официального, и который является языком межнационального общения на обширном пространстве» СНГ.

    Напомним, 31 мая в третьем чтении депутаты парламента Киргизии утвердили новый языковой закон, который обсуждался с прошлого года. Официально он носит название «О государственном языке Киргизской Республики». Согласно документу, киргизский язык определяется как «язык титульного населения». Эксперты опасаются, что изменение позиций русского языка в Киргизии может поставить под угрозу и медицину, и образование этой страны.

    Коментарии (37)
    Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
    Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
    		   
    1 июня 2023, 11:19
    Фото: Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.

    По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».

    «Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.

    В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.

    В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.

    Коментарии (23)
    «Группа ГАЗ» решила возродить выпуск автомобилей «Волга»
    Глава Минпромторга Мантуров: «Группа ГАЗ» может возродить выпуск «Волги» к лету 2024 года
    		   
    1 июня 2023, 21:29
    Фото: Николай Мошков/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    «Группа ГАЗ» может возродить выпуск автомобиля «Волга» к лету 2024 года, заявил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.

    По его словам, освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. «Группа ГАЗ» в ближайшее время планирунт определиться с технологическим партнером, добавил Мантуров, передает ТАСС.

    Вице-премьер подчеркнул, что им станет российская компания. По его словам, нового партнера ГАЗ ищет на освободившиеся мощности после ухода Volkswagen, идут переговоры с четырьмя претендентами.

    Ранее сообщалось, что разрабатывающая проект российского электромобиля «Атом» автомобильная компания «Кама» рассматривает автозавод «Москвич» в качестве площадки для его производства.

    Коментарии (46)
    Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область
    		   
    1 июня 2023, 12:58
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в четверг утром планировал совершить атаку в Белгородской области при поддержке танков. Пограничная служба и другие подразделения ФСБ сорвали нападение, заявили в Минобороны.

    Украинские террористические формирования до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Атака была предпринята около 3.00 мск.

    Российские военные отразили три атаки террористов, авиация ЗВО нанесла 11 ударов по боевикам, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметы нанесли два удара.

    Нападавшие понесли существенные потери и были отброшены, нарушения госграницы не допущено.

    На приграничной территории уничтожено более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.

    Ранее в мае в Белгородской области действовала другая украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), при атаке диверсантов пострадали восемь человек.

    Коментарии (53)
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прозвучали в Киеве и Черкасской области Украины
    		   
    2 июня 2023, 04:22
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области, сообщают украинские СМИ и местные власти.

    Последними воздушную тревогу объявили три области Западной Украины, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что мэр Киева Виталий Кличко «подтвердил взрывы в Киеве». В сообщении говорится, что «работает ПВО». Кроме того, «сообщают о взрывах в Черкасской области», передает РИА «Новости».

    Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления военных и техники вооруженных сил Украины в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск.

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    ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
    		   
    1 июня 2023, 11:42
    Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.

    Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.

    Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.

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    Вучич: Встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России
    Вучич заявил, что встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России
    		   
    1 июня 2023, 18:48
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России, заявил президент Александр Вучич на полях саммита Европейского политического сообщества.

    «Важно сказать, что Украина не признала независимость Косова и уважает территориальную целостность Сербии, так же как и Сербия в соответствии с Уставом ООН уважает целостность Украины», – рассказал Вучич, передает ТАСС.

    Говоря о санкциях, он отметил, что решение в этом вопросе принимают граждане Сербии через руководство. Свою позицию Сербия высказала еще в марте 2022 года.

    Ранее президент Сербии заявил, что гордится самостоятельностью республики, которая единственная в Европе не ввела санкции против России.

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    Медведев призвал уничтожить «осиное гнездо» террористов киевского режима
    		   
    1 июня 2023, 18:33
    Фото: t.me/medvedev_telegram
    Текст: Алексей Дегтярев

    Специальная военная операция в значительной мере перешла в борьбу с террористами, нужно ликвидировать «осиное гнездо» киевского режима, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.

    Российская сторона ведет бой с террористами, убивающими граждан страны, киевский режим должен быть уничтожен, причем не только в личном качестве, нужно уничтожить «осиное гнездо», режим, сложившийся на Украине, заявил Медведев, передает ТАСС.

    В ином случае оттуда постоянно будет исходить угроза и придется постоянно вести операции, подобные той, которая ведется уже больше года.

    «Здесь не должно быть никаких сомнений», – подвел итог зампред Совбеза России.

    Ранее Медведев заявил, что Британия фактически ведет против России необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.

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