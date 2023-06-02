Рост заболеваемости сифилисом в России объяснили возвращением мигрантов

Главный венеролог Потекаев: Рост заболеваемости сифилисом в России связан с возвращением мигрантов

По мере нивелирования последствий вспышки COVID-19 в Россию в 2021–2022 годах вновь выросли миграционные потоки, что стало одним из факторов увеличения показателей выявления сифилиса, заявил главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев.

Потекаев пояснил РБК, что еще одним фактором стало то, что после преодоления последствий вспышки коронавирусной инфекции россияне стали чаще обращаться за медицинской помощью.

О заметном росте в России заболеваемости сифилисом заявил 30 мая главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. Конкретных показателей он не приводил, однако отметил, что одной из основных причин роста заболеваемости стало увеличение миграционных потоков.

Потекаев со своей стороны привел динамику заболеваемости за последние два десятилетия. Так, в 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс. Пять лет спустя, в 2005 году, было зафиксировано 97,9 тыс. случаев. К 2010 году заболеваемость снизилась до 63,7 тыс. случаев, а в 2017-м – упала до 28,6 тыс. В 2018, 2019, 2020-х годах также отмечалось снижение – 24,5 тыс., 22 тыс. и 15,3 тыс. соответственно.

Тенденцию 2020 года он объяснил эпидемиологической ситуацией по COVID-19. В тот год, напомнил специалист, население значительно меньше обращалось за медицинской помощью, было снижено число приемов и профилактических скринингов. Кроме того, напомнил он, были законодательно ограничены миграционные процессы, в Россию прибывало меньше иностранных граждан, на долю которых приходится значительная часть выявленных заболеваний сифилисом.

В 2021-м в России выявлено 21,1 тыс. случаев сифилиса, в 2022-м – 27,8 тыс., уточнил Потекаев.

При этом главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава подчеркивает, что ряд медицинских и социальных программ отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом в нашей стране. Он указал, что число выявленных заболеваний с 2000 годом уменьшилось в 8,6 раза.

По его словам, в 2022 году заболеваемость сифилисом среди граждан России ниже, чем в 2019-м, то есть до пандемии COVID-19: за 2019 год выявлено 17,5 тыс. случаев заражения сифилисом среди россиян, за 2022 год – 15,2 тыс.

В конце 2021 года сообщалось, что топ-менеджеры иностранных компаний возмущены необходимостью проходить медицинский осмотр и сдавать тесты на сифилис и ВИЧ для получения разрешения на работу или вида на жительство в России наряду с другими трудовыми мигрантами.

