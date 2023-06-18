Фонд «Защитники Отечества» провел акцию-поздравление для медицинских работников, которая прошла в видеоформате. В рамках акции участники и ветераны СВО, находящиеся в госпиталях или уволенные с военной службы и вернувшиеся к мирной жизни, записали видеопоздравления в адрес медицинских работников, которые помогали им на передовой, оперировали, ухаживали, помогали восстанавливаться или оказывали иную помощь.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравила медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарила их за работу.

«Уважаемые, дорогие медицинские работники! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Профессия, которую вы выбрали, требует специальных знаний и опыта, душевной щедрости и полной самоотдачи. Ежедневно своим кропотливым трудом вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье и уверенность в себе, спасаете жизни. Сегодня перед нами стоят серьезные задачи по оказанию медицинской помощи ветеранам, возвращающимся домой. Только общими усилиям мы сможем сделать так, чтобы они почувствовали наше внимание и заботу. Спасибо за ваш труд, милосердие и доброту, готовность прийти на помощь. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем!», – сказала Цивилева.

Видеопоздравления были опубликованы в аккаунтах региональных филиалов фонда.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиалы фонда открылись во всех регионах России 30 и 31 мая и приступили к работе 1 июня.