Бывший советник Кучмы Соскин: Наступление ВСУ провалилось из-за просчета Зеленского

Наступление украинских военных провалилось из-за серьезного просчета президента Владимира Зеленского, который начал наступательные действия без необходимого количества западной техники, заявил экс-советник бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Соскин в своем видеоблоге рассказал, что наступление началось, и ничего не получается, и украинских военных много погибло, раненых много, передает РИА «Новости».

Как указал политолог, контрнаступление ВСУ провалилось, потому что Зеленский начал его без необходимого для успеха вооружения. По его словам, у Украины нет достаточного количества танков, бронетранспортеров и боеприпасов, а также отсутствуют самолеты и вертолеты, а без американских бомбардировщиков F-16 украинцы пробить любые линии обороны ВС РФ не смогут.

Соскин предложил поменять стратегию, либо вообще не наступать.

Ранее командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али рассказал, что украинские военные попытались в четвертый раз за неделю атаковать в сторону поселка Каменское в Запорожской области, но не преуспели.

До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.