Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области

Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, за прошлые сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился более чем на четыре метра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. По его словам, освободились от воды 36% из 23 тыс. подтопленных домов, а к 19 июня ожидается полная сработка водохранилища, передает РИА «Новости».

Сальдо уточнил, что за все время ЧС с подтопленных территорий вывезено почти 8 тыс. человек, в том числе 581 ребенок и 280 маломобильных граждан, 2 тыс. эвакуированных размещены в пунктах временного размещения, в лечебные учреждения госпитализированы 107 человек, получивших в результате ЧС вред здоровью.

Он с осторожностью добавил, что впереди еще очень много работы, но работа с последствиями катастрофического наводнения продолжается.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что число жертв от разрушения Каховской гидроэлектростанции увеличилось до 29 человек.