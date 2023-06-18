Путин поздравил медработников с профессиональным праздником Путин предположил, где может находиться Залужный Путин: Залужный может находиться за границей 18 июня 2023, 11:21 Текст: Валентина Григоренко

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может находиться за границей, заявил президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент программы с этой частью общения опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. «Я знаю. Мне кажется, знаю», –ответил российский лидер на вопрос, где находится Залужный. Путин добавил, что об этом можно спросить у самого главнокомандующего ВС Украины, «но для этого нужно перейти на иностранный язык». «Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться», – уточнил глава государства, передает ТАСС. Залужный не появляется в медиапространстве с начала мая. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Украинские СМИ публиковали короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов. Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщал, что Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном. Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года 17 июня 2023, 19:52 Текст: Алексей Дегтярев

В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле. При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС. «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин. Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции. Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу. Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа 17 июня 2023, 19:14 Текст: Алексей Дегтярев

Делегация из Африки намеревается побудить российскую сторону вступить в переговоры с украинской, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Африканского союза и президент Коморских Островов Азали Ассумани. Представители африканских стран приехали в Россию, чтобы выслушать «голос русского народа», они хотели бы побудить страну «вступить в переговоры с Украиной», сказал Ассумани Путину, передает ТАСС. Между тем президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Африка хочет стать посредником в поиске мира между Россией и Украиной, и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Он подчеркнул, что африканская мирная инициатива не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами. В ходе встречи с представителями Африки Путин отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости. Новости СМИ2 Президент ЮАР перечислил 10 пунктов мирной инициативы по Украине Президент ЮАР Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию ситуации на Украине

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

В рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором пункте выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем пункте содержится призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон, передает РИА «Новости». В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас». Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса. Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта. Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки указывал, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована». Путин: Россия вывозила детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни 17 июня 2023, 19:26 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона легально вывозила детей с украинской территории, и она никогда не была против их воссоединения с семьями, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки. Россия вывозила детей с украинской территории абсолютно легально, и никогда не выступала против их воссоединения с семьями, заявил глава российского государства, передает ТАСС. Он подчеркнул, что детей вывозили из зоны конфликта, спасая их жизни. Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. После этого СК России заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС. Новости СМИ2 Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с Путиным Главы шести африканских стран прилетели в Петербург для встречи с российским лидером Путиным

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Главы шести африканских стран прилетели в Петербург, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил советник главы государства, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, в данный момент главы шести африканских государств уже прилетели, скоро у них состоится встреча с Путиным, передает РИА «Новости». Кобяков добавил, что в событии приняли участие свыше 150 высокопоставленных официальных лиц. Косачев напомнил европейцам о Волынской резне Косачев напомнил европейцам о Волынской резне

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Член Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова президента России Владимира Путина о преступлениях бандеровцев, предложил полякам и европейцам вспомнить, кого они хотят принять в ЕС и НАТО. По словам Косачева, в СССР публично не заявляли об украинском национализме, как и после распада СССР, чтобы не портить отношения с Украиной. Но при этом, несмотря на позицию нынешней Польши, подчеркнул сенатор, все то, что вытворяли украинские националисты, не имеет никакого оправдания. «Бандеризм, ставший сегодня уважаемой «религией» Украины, вырезал поляков и евреев под корень именно по национальному признаку. <…> В той самой Европе, в которой сегодня наследникам Бандеры говорят: вы соответствуете европейским ценностям, ваше место в ЕС и НАТО. Вопрос не к украинцам, они последовательны в увековечивании памяти бандеровцам. Вопрос к европейским ценностям и к разделяющим их полякам. Вам оно как?», – написал сенатор в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что обязанность России заключается в необходимости бороться с неонацизмом на Украине. Во время его выступления был продемонстрирован ролик об ужасах нацизма. Новости СМИ2 Путин заявил, что продовольственный кризис обоснован не СВО, а действиями Запада 17 июня 2023, 19:33 Текст: Алексей Дегтярев

Кризис на рынке продовольствия в мире появился не из-за спецоперации на украинской территории, а из-за действий стран Запада, сказал президент Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки. Кризис мирового продовольственного рынка не является следствием СВО, он начал складываться до ситуации на Украине, сказал глава российского государства, передает ТАСС. «И возник он в результате того, что западные страны, и США, и европейские страны, начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной эмиссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции», – подчеркнул Путин. В конце мая ООН сообщала, что нехватка продовольствия усилится «в масштабах и остроте» в 18 очагах голода, которые включают в себя 22 страны. Путин: Запад обманул нуждающиеся страны Африки в зерновой сделке 17 июня 2023, 20:13 Текст: Алексей Дегтярев

Продовольствие в рамках зерновой сделки не направлялось в нуждающиеся страны, это обман со стороны западных стран, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями стран Африки. «Эти неоколониальные власти европейские, а по сути американские, в очередной раз обманули международное сообщество и нуждающиеся страны Африки. 31,7 млн тонн вывезено [с украинской территории], а только 3% ушло в нуждающиеся страны Африки. Это разве не обман?» – цитирует Путина ТАСС. Он уточнил, что таковы показатели вывоза из украинских портов на 15 июня. Всего лишь 976 тыс. тонн из вывезенного попало в нуждающиеся страны Африканского континента: Джибути, Сомали, Судан, Ливию, Эфиопию. Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что зерновая сделка не работает. Новости СМИ2 Путин: Россия готова к справедливому конструктивному диалогу с теми, кто хочет установить мир

Фото: t.me/news_kremlin

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости, сказал президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса. «Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что всестороннее развитие связей со странами африканского континента – приоритет внешней политики России. Москва последовательно выступает за дальнейшее укрепление традиционно дружеских отношений с африканскими государствами и основным региональным объединением – Африканским союзом – на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. «Хочу особо подчеркнуть, что в России с большим уважением относятся к принципиальной позиции африканских государств в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования конфликтов, формирования более справедливой модели международных отношений», – отметил глава государства. Напомним, в субботу в Петербурге стартовали переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине. Песков опроверг слухи о том, что Шольца и Макрона якобы не соединяют с Путиным 17 июня 2023, 14:22 Текст: Алексей Дегтярев

Информация о том, что немецкого канцлера Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона не соединяют с президентом России Владимиром Путиным, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сообщения о том, что Шольца и Макрона не соединяют с Путиным, не соответствуют действительности, сказал Песков, передает РИА «Новости». Оба европейских лидера сами говорили о важности поддержания диалога с Россией, в том числе на высшем уровне, и Москва разделяет эту позицию. К этому моменту конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было, указал он. Сам глава российского государства не раз говорил, что остается открыт для общения. Новости СМИ2 Представители стран Африки начали собираться в Константиновском дворце на переговоры с Путиным по Украине 17 июня 2023, 17:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Константиновском дворце в Петербурге начали собираться представители семи африканских стран, там у них запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского вопроса. В миротворческую миссию вошли президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль и ЮАР – Сирил Рамафоса, премьер Египта Мустафа Мадбули, передает ТАСС. Также на встречу прибыли спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда. До этого группа посетила Киев, где прошли переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинская сторона в ходе встречи делегации из Африки провалила весь визит. Песков сообщил о завершении переговоров Путина с лидерами Африки 17 июня 2023, 21:26 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге завершились переговоры президента Владимира Путина с представителями стран Африки, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Переговоры закончились, сказал Песков ТАСС. Отмечается, что беседа длилась более трех часов. По словам представителя Кремля, встреча началась с неформального общения, оно было долгим и оживленным. Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине. Новости СМИ2 Путин начал переговоры с представителями стран Африки 17 июня 2023, 18:05 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге стартовали переговоры президента России Владимира Путина с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине. Встреча началась в Константиновском дворце в Стрельне, по итогам переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров расскажет о прошедшем обсуждении, передает ТАСС. Напомним, в состав делегации стран Африки вошли президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Саль, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер Египта Мустафа Мадбули, спецпредставители президентов Республики Конго и Уганды Флоран Нсиба и Рухакана Ругунда. Состоялась встреча Путина с президентом ЮАР После переговоров с лидерами Африки у Путина состоялась отдельная встреча с президентом ЮАР 18 июня 2023, 00:54 Текст: Антон Антонов

По окончании переговоров с главами делегаций африканских государств состоялась отдельная встреча президента России Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля. Путин поблагодарил Рамафосу за визит в Россию «с благородной миссией», отметив, что удалось обсудить «очень многие, основные во всяком случае, аспекты, проблемы, связанные с кризисом» вокруг Украины. Однако, как отметил Путин, «есть возможность еще несколько слов сказать по двусторонним отношениям, а также по взаимодействию в рамках международных организаций, в том числе БРИКС», сообщается на сайте Кремля. Рамафоса подчеркнул, что для миссии африканских лидеров «было важно услышать» Путина. Он заявил, что представителям миротворческой миссии стран Африки удалось «получить все подробные объяснения и понять ситуацию». Рамафоса поблагодарил Путина «за открытость разговора». Напомним, Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине. Новости СМИ2 Путин поздравил медработников с профессиональным праздником 18 июня 2023, 10:03 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что от докторов, фельдшеров, медсестер и нянечек во многом зависит сохранение здоровья и жизни людей. «День медицинского работника – конечно, это прежде всего профессиональный праздник, но о нем знают миллионы граждан России и спешат поздравить докторов, фельдшеров, медицинских сестер, нянечек, сказать им о своем уважении к их труду, выразить чувства благодарности, восхищения», – отметил глава государства в поздравлении, текст которого приводится на сайте Кремля. По его словам, такое высокое признание деятельности медицинских работников всегда было в российском обществе. При этом Путин обратил внимание, что «в тяжелейший период эпидемии коронавирусной инфекции мы все намного более полно, глубоко осознали, насколько значима эта профессия, какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выходить, вылечить больных». «От вас, дорогие друзья, во многом зависит сохранение здоровья, а часто – и жизни людей. Поэтому так важны ваши знания, компетенции, навыки, ваше стремление повышать квалификацию, быть профессиональными, обладать новыми технологиями и методами лечения. Но не менее значимо ваше сердечное, внимательное отношение к пациентам», – обратился президент. Он поздравил всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных больницах и поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто без промедления выезжает и вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС. «Еще раз поздравляю с праздником всех наших медицинских работников. Успехов вам и всего самого наилучшего», – отметил Путин. Путин в видеообращении отдельно отметил самоотверженный труд военных медиков и специалистов, которые работают в новых регионах. «Особые слова благодарности – медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции, рискуя собой, спасают раненых», – сказал Путин. Глава государства добавил, что в российском медицинском сообществе «сильны традиции преемственности и наставничества блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости» Эти качества, как отметил Путин, проявляют также медики, находящиеся в Донбассе и Новороссии. Ранее сообщалось, что в России в 2023 году будет построено 1,2 тыс. объектов медицинской инфраструктуры.