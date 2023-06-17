«Старые» регионы России наращивают помощь новым

Российские регионы продолжают помогать новым территориям, шефство над которыми взяли . В Запорожской области проводятся ремонты социальных объектов, дорог и другой инфраструктуры, восстанавливается водоснабжение. Нуждающиеся, в первую очередь дети-сироты и ветераны, получают адресную помощь.

На этой неделе «Единая Россия» и шефы из Мурманска помогли вернуть в строй шесть заброшенных скважин в городе Приморск в Запорожской области. Как сообщает Telegram-канал «Мы вместе с Россией», работы были выполнены за несколько дней. Теперь люди станут получать чистую воду.

«Ближайшие две-три недели получим полноценное водоснабжение города Приморска. То есть они выйдут на нормальные рабочие параметры – это порядка 1800 кубов в сутки, что обеспечит нормальное водоснабжение этого города», – сказал исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.

Также шефы из Мурманской области по поручению губернатора региона Андрея Чибиса делают капитальный ремонт помещения для МФЦ в Приморске. По информации Telegram-канала «Бердянск.ру», за девять дней были проведены демонтажные работы. Ремонт планируется завершить через два месяца.

Кроме того, благодаря помощи шефов из Мурманска, более 230 детей из Приморского района отправятся по бесплатным путевкам на курорты Краснодарского края. Как сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, «уже подали заявки более 230 человек, и совсем скоро туда отправится первая делегация детей».

Ко Дню защиты детей помощник депутата Госдумы Юлии Бутиной Константин Ситчихин совместно с кировскими шефами посетил Веселовский район Запорожской области с подарками для детей, оставшихся без попечения роителей.

По приглашению главы района Алексея Бычкова делегация также посетила местную ДЮСШ, куда был доставлен спортивный инвентарь для всех видов спорта.

В этом году в Запорожской и Херсонской областях регионами-шефами и организациями запланировано восстановление семи объектов улично-дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил на днях глава Минстроя России Ирек Файзуллин в ходе совещания по вопросам восстановления улично-дорожной инфраструктуры в новых регионах. «Качество городских улиц, автомобильных дорог и тротуаров – важная составляющая комфортной среды для жителей» – заявил Файзуллин.

Шефы из Архангельской области восстановят 33 социальных и жилищно-коммунальных объекта в Мелитополе и девять социальных объектов в других населенных пунктах Запорожской области: в Кирилловке, Константиновке, Мирном, Ефремовке, Новофилипповке, Шелюгах и Терпенье.

В первую очередь внимание будет уделено школам, детским садам, домам культуры, объектам тепло- и водоснабжения. Всего до конца года работы начнутся на 13 объектах. Восстановление еще 20 в Мелитополе, Кирилловке, Константиновке, Мирном, Ефремовке, Новофилипповке, Шелюгах и Терпенье предусмотрено планом на 2024-2025 годы.

Шефы из Тверской области продолжают в Бердянске готовить к открытию МФЦ. В помещении будут созданы все необходимые условия для быстрого и качественного обслуживания граждан.

Шефы из Ярославской области совместно с активистами «Единой России» доставили гуманитарную помощь Акимовскому району в Запорожской области. Помощь собрали в течение двух недель по заявкам местных жителей. В том числе были привезены канцелярские товары, подгузники, телевизоры, велосипеды, бензопилы, газонокосилки, продукты питания. В Ярославе обещают помогать жителям Запорожской области на регулярной основе.

Шефы из Чувашской Республики привезли подарки ветеранам в Бердянском районе. Глава района Алексей Кичигин и руководитель чувашской делегации Сергей Муравьев посетили ветеранов в селах Трояны и Новопетровка, передав подарки от главы Чувашии и продуктовые наборы от «Единой России».