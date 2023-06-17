Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Омской области

Министр обороны Шойгу поручил расширять мощности производства танков и ТОС на предприятии в Омской области

Министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем (ТОС) в Омской области поручил продолжить расширение его мощностей, сообщили в Минобороны России.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии по производству танков и тяжелых огнеметных систем в Омской области. Он указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков доложил, что все бронемашины доработаны с учетом требований к защищенности, техника готова к отправке в войска. Он также отметил, что создан запас для наших формирований.

Глава российского военного ведомства также проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения специальной военной операции на арсеналах и базах резерва в Омской области.

По словам начальника главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенанта Николая Паршина, на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тыс. различных артиллерийских установок, планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения.

Ранее Шойгу проверил выполнение госзаказа в корпорации «Алмаз-Антей».