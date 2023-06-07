Шойгу проверил выполнение госзаказа в корпорации «Алмаз-Антей»

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7 июня, среда | Последнее обновление — 14:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы выплаты пострадавшим из-за подтопления в Херсонской области
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Шойгу проверил выполнение госзаказа в корпорации «Алмаз-Антей»
Глава Минобороны Шойгу проверил выполнение оборонного госзаказа в корпорации «Алмаз-Антей»
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Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны в рамках выполнения оборонного госзаказа в корпорации «Алмаз-Антей».
В Telegram-канале ведомства указано, что гендиректор предприятия доложил Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны. Так, в данный момент идет «создание новых производственных мощностей, что позволит в два раза поднять возможности предприятия».
Глава оборонного ведомства в свою очередь указал на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам.
«Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца… Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж и наладка следующего», – подчеркнул он.
Как заметил глава концерна Ян Новиков, в этом году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Кроме того, по его словам, предприятие сдает продукцию с опережением графика. В частности, комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.
Резюмируя, Шойгу отметил, что выпускаемая корпорацией продукция востребована, она демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.
Ранее стало известно, что концерн «Алмаз-Антей» работает над созданием средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами всех типов для обеспечения безопасности военнослужащих и техники в зоне СВО.
Наемник сообщил, что российские военные дважды уничтожили его взвод на Украине
Наемник с Тайваня рассказал, что на Украине его взвод дважды был почти полностью уничтожен российскими войсками
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Уроженец Тайваня, который участвовал в боях в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины, сообщил, что российские войска дважды уничтожили его взвод почти в полном составе.
Ему около 30 лет, он служил во Французском иностранном легионе и был снайпером. В конце мая мужчина вернулся на Тайвань, передает ТАСС со ссылкой на Taiwan News.
Он рассказал, что его взвод «был дважды почти весь уничтожен», ему «единственному два раза повезло остаться невредимым», хотя на их участке «интенсивность боев была не самая высокая». В целом по его подразделению потери, включая раненых, составили 50%, каждый пятый погиб.
По словам наемника, многие «теряли волю» и покидали Украину после артиллерийских обстрелов, физических нагрузок и тягостных условий службы. Как заявил уроженец Тайваня? «легион» не может рассчитывать, что военного «обучат, экипируют и дадут жалованье», а тот «после первого выхода на задачу» уйдет из подразделения, но «так делают многие».
Он призвал тех, кто собирается вступить в украинский «легион», как следует подумать. «Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни», – сказал он.
В марте сообщалось, что в так называемом Интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Байден отреагировал на разрушение Каховской ГЭС
Байден в связи с разрушением Каховской ГЭС заявил о намерении США помочь Украине
Глава американского государства Джо Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС, заявив, что США собираются помочь Украине.
Перед заседанием американского правительства Байдену был задан вопрос о том, что он планирует заявить Москве по поводу ситуации с Каховской ГЭС. Президент США ответил: «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», – передает РИА «Новости».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американская сторона пока не может назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что началась кампания по дезинформации, в рамках которой ответственность пытаются возложить на Москву. Он заявил, что Украина, разрушив ГЭС, совершила «военное преступление или теракт», генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей.
Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.
Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».
Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».
«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.
В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».
Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.
Чичваркин заявил, что Путин побеждает на Украине
Чичваркин решил дать либералам «оплеуху» и заявил, что Путин побеждает на Украине
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Сбежавший в Великобританию российский бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом) заявил, что президент России Владимир Путин побеждает на Украине.
В комментарии одному из либеральных YouTube-каналов Чичваркин решил «предельно честно всему нашему сообществу дать неприятную оплеуху». По его словам, Путин «на данный момент побеждает».
В частности, как заявил Чичваркин, Путин побеждает «по балансу земли» на Украине – Россия контролирует «больше земли, чем было» до специальной военной операции.
Кроме того, Путин «побеждает финансово». Как указал Чичваркин, против России «введено самое большое количество санкций» – «рекордное количество за всю историю мира». Однако Россия «не провалилась» и «не упала», отметил Чичваркин. «Ничего не произошло, – сказал он. – Все под контролем на данный момент».
В 2020 году сообщалось о серьезных финансовых трудностях у Чичваркина. Он покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.
Стало известно об ухудшении ситуации из-за затопления в Голой Пристани
Глава правительства Херсонской области Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации в Голой Пристани
В Голой Пристани Херсонской области ухудшилась ситуация после подрыва Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Алексеенко сообщил в Telegram, что «вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани». Еще до захода солнца пойменные районы оказались под водой, после чего уровень воды «стал быстро расти».
Он рассказал, что на оповещение и эвакуацию «было больше времени», но жителей «приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы», поскольку многие «не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше». Он сообщил, что жителей «где-то уже и снимают с крыш».
При этом украинские войска ведут обстрел, «хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет». Алексеенко сообщил, что вооруженные силы Украины «бьют не прицельно – просто накрывают залпами «Градов» жилые кварталы».
Напомним, из-за украинского обстрела была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды обрушились три пролета гидроэлектростанции. Организована эвакуация в населенных пунктах Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка.
Россия заявила протест из-за применения бельгийского оружия в Белгородской области
МИД выразил протест послу Бельгии из-за применения оружия этой страны диверсантами в Белгородской области
В связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками при вылазках в Белгородской области был заявлен протест послу Бельгии в Москве Марку Михельсону, сообщили в МИД России.
В дипведомстве заявили, что посол Бельгии был вызван в МИД России. Брюссель призвали не закрывать глаза на многочисленные свидетельства поддержки киевскими властями террористов, которые нападают на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.
Ранее Бельгия запросила объяснений у Украины об использовании ее оружия при нападении на Белгородскую область.
Напомним, атаковавшие Белгородскую область террористы применяли транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщали источники Washington Post.
Сальдо: Ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских сил
В результате разрушения Каховской ГЭС оперативно-тактическая ситуация сложилась в пользу российских военных сил, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу российских военных сил, передает ТАСС.
Он также сообщил, что часть минных полей оказалась подтоплена после разрушения Каховской ГЭС. Однако, по его словам, военные знают, где находятся эти минные поля и работают над ситуацией.
Врио губернатора Херсонской области добавил, что в зоне бедствия в регионе оказались от 22 до 40 тыс. человек. Тем временем уровень Каховского водохранилища в районе Энергодара понизился более чем на 3,5 метра.
До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что подъем воды из-за разрушения Каховской ГЭС не затронет позиции российских сил.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
Украинские власти сообщили о взрывах у аммиакопровода Тольятти – Одесса
Глава военной администрации Харьковской области Синегубов сообщил о взрывах у аммиакопровода Тольятти – Одесса
В районе аммиакопровода Тольятти – Одесса в Купянском районе прозвучали взрывы, сообщил глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов.
Синегубов сообщил о шести взрывах у насосной станции возле села Максютовка. По его словам, «аммиака в воздухе не зафиксировано». Накануне он сообщал о разгерметизации аммиакопровода. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при необходимости Украина восстановит аммиакопровод, передает ТАСС.
В апреле в Москве отвергли попытки Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса в рамках зерновой сделки.
Новый российский дрон-камикадзе прошел тестирование Минобороны
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Новейший дрон-камикадзе «Привет-82», разработанный в КБ «Око», прошел апробацию Минобороны России, сообщил гендиректор компании Вадим Жернов.
Апробация состоялась 19 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Жернова.
Согласно документу, дрон проверили на заявленную разработчиками дальность и время полета с нагрузкой на дистанцию в 10 км. Во время тестов дрон управлялся и маневрировал, отключал и включал заново двигатели при отработке пикирования на цель, отработал атаку в бесшумном режиме.
Также была продемонстрирована возможность передачи управления дроном в полете другому оператору. Сигналы глобальной спутниковой навигационной системы (ГНСС) были подавлены на дальности 2,5 тыс. метров, дрон продолжил лететь без ГНСС.
Дрон может нести груз массой более 5 кг на дальность около 30 км. Его стоимость составляет чуть более 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что дроны будут вылетать на линию фронта из единого тылового хаба, а операторы будут подключаться к их управлению уже на передовой и наводить на цели.
Небензя назвал вероятные цели подрыва Каховской ГЭС Украиной
Небензя не исключил попытки провокации в отношении Запорожской АЭС в связи с подрывом Каховской ГЭС Украиной
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Целями подрыва Каховской ГЭС Украиной могли быть провокация против ЗАЭС, попытка отомстить Крыму и оставить регион без воды, а также желание получить возможность для перегруппировки подразделений в условиях «захлебывающегося» контрнаступления, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Украина совершила «немыслимое преступление», нанесла «колоссальный ущерб сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра». Действия Киева можно рассматривать как «военное преступление или теракт», сказал Небензя.
Он отметил, что украинское военное командование еще в 2022 году открыто заявляло о планах разрушить Каховскую ГЭС, о чем писали западные СМИ. Как заявил Небензя, Россия настаивает на установлении всех обстоятельств атаки Киева на Каховскую ГЭС, генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей, передает ТАСС.
По его словам, ООН не должна в расследовании повторить ошибок, которые были допущены в ситуациях с украинской провокацией в Буче и подрывом «Северных потоков». При этом Москва уже наблюдает начало кампании по дезинформации о событиях на Каховской ГЭС со стороны Запада и Украины «в духе той ущербной логики, которая приписывает» России «самообстрелы Запорожской атомной электростанции или подрыв «Северного потока», заявил Небензя.
Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и обвиняет Россию в подрыве Каховской ГЭС.
Сенатор: Кеннеди-младший подтвердил расследование России по американским биолабораториям
Сенатор Долгов объяснил заявления Роберта Кеннеди-младшего о разработке США биооружия на Украине.
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Высказывание Кеннеди-младшего о разработке биооружия в американских лабораториях по всему миру является подтверждением позиции России по этому вопросу. Но, к сожалению, эти слова следует воспринимать как высказывание отдельного человека, а не признание со стороны США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший признал разработку Штатами биооружия на Украине.
«Это абсолютно правильное и справедливое заявление. Оно полностью согласуется с результатами нашего парламентского расследования по деятельности биологических лабораторий США. Россия совершенно четко показала в докладе, составленном на основе открытых источников, что такие исследовательские центры на Украине существуют, что в них проводились работы по созданию биооружия. Вероятно, они продолжаются и сейчас», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Бесспорно, такие действия США несут угрозу для международной безопасности. Несмотря на то, что мы не имеем доступа к этим лабораториям, даже по открытым данным понятно, что речь идет об очень серьезной угрозе. И Россия продолжит информировать об этом все мировое сообщество», – отмечает собеседник.
«Слова Кеннеди-младшего можно только поддержать. Он уже неоднократно выступал с трезвыми оценками различных аспектов внешней политики Вашингтона. В США сейчас такая обстановка, что подобные высказывания требуют личного мужества. Поэтому любые заявления, идущие вразрез с официальной позицией Белого Дома – это проявление стойкости», – подчеркивает парламентарий
«Почему Кеннеди пошел на такой шаг? Не исключаю, что он действительно обеспокоен этой ситуацией. Возможно, это обусловлено его личными амбициями или же мы стали свидетелями очередного витка борьбы внутри Демократической партии. Но важно понимать, что это, к сожалению, не признание со стороны Америки, а высказывание одного из политиков», – резюмировал Долгов.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, признал работу американских биолабораторий по всему миру. «Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», – цитирует выступление Кеннеди издание РИА «Новости». Говоря о Владимире Зеленском, Кеннеди-младший подчеркнул, что нынешний президент Украины – «комик». «Я не хочу сказать, что это плохо, но это значит, что у него нет опыта в политике», – заявил политик.
Он призвал к урегулированию отношений США с Россией и Китаем. По его словам, «безумие вступать в конфликт со страной, у которой столько же ядерного оружия», сколько и у Штатов. Кеннеди-младший призвал «пожинать плоды процветания здоровой экономической конкуренции». Он считает, что Китай не хочет воевать с Вашингтоном, китайцы лишь ищут возможности для повышения уровня жизни.
Напомним, в начале апреля в России утвердили доклад парламентской Комиссии о деятельности биологических лабораторий США. Об этом сообщается на сайте Госдумы. По словам Ирины Яровой, при содействии правительства Украины США создали на территории страны более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами. Была поддержана инициатива о необходимости международного расследования деятельности Вашингтона по созданию биооружия.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проводимые Пентагоном на Украине военно-биологические программы нацелены на разработку компонентов биологического оружия. Шойгу отметил, что военно-биологическая деятельность Белого дома вызывает крайнее беспокойство, о чем Москва неоднократно говорила мировому сообществу, подчеркивая, какую опасность представляют подобные разработки для других государств и целых регионов. Кроме того, Шойгу добавил, что одной из стратегий США в этой сфере стал перенос наиболее опасных исследований в третьи страны. Это стало возможным из-за невнятной реакции некоторых государств или боязни идти на конфронтацию с американскими властями.
Тогда в Кремле отметили, что Россия будет делать все, чтобы обратить внимание мировой общественности на незаконную работу распространенных по всему миру биолабораторий США.
Уровень воды в Новой Каховке начал спадать
Администрация Новокаховского городского округа сообщила о снижении уровня воды на затопленных улицах
В Новой Каховке на улицах, затопленных после разрушения Каховской ГЭС в результате украинского обстрела, начал спадать уровень воды, сообщила администрация Новокаховского городского округа.
Об этом сообщается в Telegram администрации.
В оперштабе городского округа уточнили, что вода спала на 35 мм, передает ТАСС.
Вечером во вторник глава администрации города Владимир Леонтьев сообщал, что снижение уровня воды было «совершенно незначительное», «где-то сантиметра на полтора-два» за несколько часов.
Напомним, после того, как в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС, уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 м.
CNN: Разрушение Каховской ГЭС может изменить планы Киева по контрнаступлению
CNN: Разрушение Каховской ГЭС приведет к изменению планов Киева по контрнаступлению
Киеву придется менять планы контрнаступления из-за потопа после прорыва дамбы разрушенной Каховской ГЭС, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники.
В частности телеканал CNN со ссылкой на посла европейской страны в Вашингтоне отмечает, что в результате прорыва дамбы затопило мосты и дороги в Херсонской области, из-за чего их нельзя будет использовать так, как планировалось ранее.
При этом дипломат отметил, что американские власти и западное разведывательное сообщество все еще пытаются понять, кто стоит за ракетным ударом по Каховской ГЭС, передает ТАСС.
Ранее внешнеполитический обозреватель Washington Post Дэвид Игнейшес со ссылкой на американских чиновников сообщил, что американские власти уверены в начале украинского контрнаступления и считают, что Киев планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.
В Крыму призвали организовывать водоснабжение без учета Северо-Крымского канала
Глава Госсовета Крыма заявил о необходимости выстраивать водоснабжение полуострова без Северо-Крымского канала
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Власти Крыма должны отказаться от разработки стратегии водоснабжения полуострова с расчетом на Северо-Крымский канал, всего должно хватать без надежды на него, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».
Константинов отметил, что воды должно в Крыму хватить без Северо-Крымского канала. По его словам, за короткое время люди только начали выстраивать какие-то предприятия, и тут этот удар, передает ТАСС.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново. Следственный комитет России возбудил дело о терроризме после разрушения плотины Каховской ГЭС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства получает доклады о текущей ситуации со стороны Минобороны и других служб. Кроме того, он подчеркнул, что у Крымского полуострова есть «определенный запас прочности» по водоснабжению.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ВСУ разрушили Каховскую ГЭС.
Военкоры показали разгром колонны техники НАТО во время атаки на Новодонецкое
Военкоры показали колонну техники НАТО, уничтоженную во время наступления ВСУ на Новодонецкое
Российские военные под Угледаром 4 июня вели ожесточенные бои с наступавшими украинскими силами. Во время боя российские силы разгромили колонну танков и бронемашин ВСУ.
Уничтоженная техника до сих пор находится недалеко от поселка Новодонецкое. «В боях за этот поселок враг лишился около 20 единиц боевой техники», сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
В частности, дроны зафиксировали на видео танк Т-64БВ, не менее четырех подбитых и брошенных британских бронемашины Mastiff, три уничтоженных бронеавтомобиля и другую поврежденную технику.
Ранее в Сети были опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта.
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