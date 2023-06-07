Шойгу проверил выполнение госзаказа в корпорации «Алмаз-Антей»

Глава Минобороны Шойгу проверил выполнение оборонного госзаказа в корпорации «Алмаз-Антей»

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны в рамках выполнения оборонного госзаказа в корпорации «Алмаз-Антей».

В Telegram-канале ведомства указано, что гендиректор предприятия доложил Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск современными комплексами противовоздушной обороны. Так, в данный момент идет «создание новых производственных мощностей, что позволит в два раза поднять возможности предприятия».

Глава оборонного ведомства в свою очередь указал на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей концерна за счет синхронизации работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам.

«Я езжу по предприятиям, смотрю, что площадки запускаются за два-три месяца… Одновременно идет работа станка, тут же идет монтаж и наладка следующего», – подчеркнул он.

Как заметил глава концерна Ян Новиков, в этом году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Кроме того, по его словам, предприятие сдает продукцию с опережением графика. В частности, комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.

Резюмируя, Шойгу отметил, что выпускаемая корпорацией продукция востребована, она демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.

Ранее стало известно, что концерн «Алмаз-Антей» работает над созданием средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами всех типов для обеспечения безопасности военнослужащих и техники в зоне СВО.