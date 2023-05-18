«Алмаз-Антей» начал работу над созданием средств борьбы с беспилотниками

Замдиректора «Алмаз-Антей» Дзиркалн заявил о разработке средств борьбы с беспилотниками всех типов

Концерн «Алмаз-Антей» работает над созданием средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами всех типов для обеспечения безопасности военнослужащих и техники в зоне СВО, сообщил заместитель гендиректора предприятия Вячеслав Дзиркалн.

Дзиркалн, выступая на на XI Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023, пояснил, что во время СВО очень активно используются беспилотники, причем различного назначения как разведывательные, так и маленькие, как детские игрушки, поэтому концерн направил усилия на разработку систем противодействия БПЛА, передает ТАСС.

Он также рассказал о новинках концерна. Например, радиолокационная станция «Подлет-Е» контроля воздушного пространства обнаруживает низколетящие цели в любых условиях, если есть необходимость. Спикер подчеркнул, что основная задача концерна – обеспечить безопасность наших военнослужащих, техники.

Также Дзиркалн отметил, что сейчас концерн активно сотрудничает с государственным комитетом по ВПК Белоруссии, также ведется работа по организации обслуживания техники, поставленной в Белоруссию.

Кроме того, происходит интеграция предприятий концерна в разработке и производстве средств противовоздушной обороны, радиолокационных станций.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске с 17 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что российским военным предоставили на вооружение новый пехотный огнемет «Бородач» для городских боев, который впервые презентовали на международной выставке MILEX-2023 в Минске.