Белоусов спрогнозировал изменение глобальной экономики в ближайшие 30 лет

Вице-премьер Белоусов: Ресурсы глобальной экономики закончились, она изменится в ближайшие 30 лет

Ресурсы современной модели глобальной экономики исчерпаны, в ближайшие 20–30 лет она серьезно изменится, заявил в кулуарах ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Весь мир оказался в ситуации, когда ресурсы у этой модели (глобальной экономики) закончились, и она … начнет быстро трансформироваться», – заявил вице-премьер, передает ТАСС.



По его словам, в данном случае речь идет о «выживании на границе условий жизни одного поколения», поскольку за 20–30 лет мир увидит «фундаментальные сдвиги».

Ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ–2023, заявил, что Россия уже обеспечила технологический суверенитет и выработала «антитела» к новой экономической ситуации. Теперь, указал Силуанов, основной задачей для России является увеличение доли в «мировом экономическом пироге».