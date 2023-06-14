Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы не стал снимать с Земфиры статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы принял решение отклонить иск певицы Земфиры* Рамазановой (признана иноагентом) к Минюсту с требованием признать незаконным ее включение в перечень иноагентов.

В удовлетворении исковых требований артистке было отказано, передает ТАСС.



Минюст включил Земфиру в реестр иноагентов в феврале 2023 года из-за того, что артистка открыто выступала в поддержку Украины. В мае певица Земфира подала иск в Замоскворецкий суд Москвы, требуя снять с нее статус иностранного агента.

Позже с таким же требованием выступил телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом), а также продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков и блогер Илья Варламов, покинувшие Россию после начала специальной военной операции.