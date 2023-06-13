Путин: Необходимости в мобилизации сегодня нет

Путин заявил, что нет необходимости в мобилизации сегодня

Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от целей, которые ставит перед собой Россия, сейчас такой необходимости нет, сказал президент России Владимир Путин.

«В зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Но нет такой необходимости сегодня», – передает РИА «Новости» слова Путина.

По словам президента, некоторые общественные деятели говорят, что нужно набрать еще миллион человек. «Теперь по поводу – нужна ли мобилизация дополнительная. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, еще миллион набрать, два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим», – сказал Путин.

Ранее президент заявил, что цели спецоперации не поменялись.