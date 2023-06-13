СК начал проверку по факту убийства российского туриста в Стамбуле

Маск прокомментировал потерю ВСУ танков Leopard 2

Маск оценил потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2

Американский миллиардер, исполнительный директор Twitter (заблокирован в России) Илон Маск прокомментировал потерю украинскими военными немецких танков Leopard 2.

Один из пользователей Twitter прокомментировал слова замглавы МИД Украины Андрея Мельника, потребовавшего поставить Киеву больше танков Leopard 2. Пользователь, в частности, отметил, что, судя по роликам в Сети, эти танки на Украине «разрывают в клочья». Комментатор предположил, что украинские военные не имеют достаточной подготовки для этих танков, передает РИА «Новости».



Маск в ответ написал, что небольшое количество танков Leopard 2 легко уничтожить противотанковым оружием и минами. По мнению предпринимателя, следует либо поставить Украине в разы больше этих танков, либо не поставлять их вообще, пишет Ura.ru.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери украинских войск на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре Leopard, 11 машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, 14 бронемашин, а также французская самоходная артустановка Cezar.