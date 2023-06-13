В Калининграде фестиваль классической музыки «Кантата» завершили большим концертом

В Калининграде закрылся III международный фестиваль классической музыки «Кантата», он завершился гала-концертом на площади перед Кафедральным собором.

Главными звездами вечера стали народный артист СССР Юрий Башмет и бас, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также сцена объединила Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Башмета, Калининградский симфонический оркестр, хор Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия города Калининграда и хор Калининградского областного музыкального театра.

В этом году программа фестиваля «Кантата» посвящена 150-летию со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова, ее представил художественный руководитель фестиваля Иван Рудин – российский дирижер, заслуженный артист России, художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра.

«Радостно осознавать, что программа фестиваля по-настоящему удалась. Третья «Кантата» заложила новые традиции: впервые состоялась образовательная программа, появилось много знаковых партнеров. Но главное – уникальные возможности, которые прекрасная земля Калининградской области предоставляет для творчества. Каждый город и поселок богаты невероятными видами. И эти виды вдохновляют нас на новые творческие идеи и реализацию их в рамках фестиваля «Кантата», – отметил Рудин.

«Шесть дней Калининградская область погружалась в великую русскую классику, и мы в очередной раз имели возможность проникнуться этими шедеврами. Для нас это особенно важно: подчеркнуть значимость и влияние русской культуры, которая сегодня находится под давлением с внешней стороны. Однако российские произведения сохраняют актуальность и ценность для любителей музыки по всему миру, и сегодня они звучат здесь, из центра Европы. Надо заметить, что попытки отмены русской культуры сталкиваются с неприятием даже в странах Запада, ведь русская культура всеобъемлюща и динамична, она внесла огромный вклад в развитие мировой культуры – и я рад, что здесь побеждает здравомыслие. Молодые российские исполнители продолжают традиции наших всемирно известных классиков, сохраняя преемственность русской музыкальной школы. Абсолютно уверен, что четвертая «Кантата» будет такой же интересной и насыщенной», – сказал зампред областного правительства Илья Баринов.

В этом году мероприятия прошли в замке Бранденбург XIII века (п. Ушаково), кирхе Алленбург начала XV века (п. Дружба), на территории завода «Понарт», основанного в 1839 году, в Центральном парке культуры и отдыха вблизи Кирхи королевы Луизы 1901 года основания, а также в историческом сердце города – в Кафедральном соборе 1333 года и на острове Канта.