Радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме

Появились данные о доставке трофейных танков Leopard в российский тыл

СМИ: Военкор Коц сообщил о доставке первых трофейных танков Leopard в российский тыл

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные Вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл.

О доставке танков Leopard в российский тыл сообщает ФАН со ссылкой на военкора.

Коц написал в своем Telegram-канале, что первые танки Leopard «затрофеены». По словам военкора, российские конструкторы, военные и журналисты ждут не дождутся, когда распиаренный танк можно будет потрогать руками. При этом, по его мнению, больше всего хотят поближе познакомиться с немецким танком миллионы простых россиян, которые много месяцев с тревогой вчитывались в новостные сводки.

Коц отметил, что хотелось бы увидеть танк Leopard в московском Парке им. Горького, на том же месте, где во время Великой Отечественной выставляли поверженную германскую технику. Он также предложил предварительно прокатить Leopard по Садовому кольцу с фотосессией у посольства США.

Напомним, в четверг в Сети появились кадры уничтоженных при наступлении ВСУ немецких танков Leopard. Днем позже в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО, в том числе немецких танков Leopard 2A6 и 2A4. В субботу глава Rheinmetall Армин Паппергер признал потерю немецких систем вооружений на Украине.