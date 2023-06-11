Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

МВД: Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-216 в районе села Хулхута в Калмыкии, в результате ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей, сообщили в пресс-службе МВД России по республике.

По сообщению ведомства, на 132-м километре ФАД Р-216 в районе села Хулхута произошло столкновение автомашины «Лада-Ларгус» и грузового «Вольво» в результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пять пассажиров автомашины «Лада», среди них двое детей, передает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе МВД России по республике, легковой автомобиль загорелся после аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.

Ранее в Нижегородской области в ДТП погибли пять человек, среди которых – трое детей, одну женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию.