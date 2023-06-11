Более 23 тыс. жилых домов остаются в зоне подтопления в Херсонской области

Источник: В Херсонской области подтоплены более 23 тыс. жилых домов, 320 от воды освободились

Более 23 тыс. жилых домов в 20 населенных пунктах Херсонской области оказались подтопленными после разрушения Каховской ГЭС, от воды уже освободились 320, сообщили в экстренных службах.

Как сообщил источник ТАСС, в результате прорыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 23228 жилых домов на территории 20 населенных пунктов, 60 социально значимых объектов, Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ и один скотомогильник.

По его словам, уже 320 жилых домов и одно кладбище от воды освободились. Как сообщили в экстренных службах, число жилых домов, освободившихся от воды после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, будет уточнено после разминирования территорий, необходимого в связи с выносом на поверхность взрывоопасных предметов.

Как сообщил мобильный оператор «Феникс», сервисы мобильной связи могут быть недоступны в Чаплинском, Каланчакском и Алешковском районах Херсонской области из-за аварийной потери питания базовыми станциями. Там добавили, что специалистами профильных служб проводятся аварийно-восстановительные работы, услуги в сфере телекоммуникаций будут возобновлены после их завершения.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.