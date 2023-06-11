Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванной переброске резерва ВСУ

В районе Молчаново российская артиллерия сорвала попытку вооруженных сил Украины перебросить резерв, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Кроме того, на Купянском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ у населенного пункта Ольшана. В районе населенных пунктов Копанка и Ивановка поражены два украинских минометных расчета. ПВО уничтожила два разведывательных беспилотника «Фурия» и ANSER. Российская авиация нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации украинских войск, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что на Соледаро-Артемовском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Авиация нанесла удары по украинским опорным пунктам у Белогоровки, Красного, Клещиевки и Новгородского, передает ТАСС.

Кроме того, уничтожены огневые позиции минометов ВСУ в Верхнекаменском и Красном, а также склад боеприпасов в районе Белой Горы. В Авдеевке уничтожена украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Удары нанесены по командному пункту 10-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Рай-Александровки, по скоплению живой силы противника у Дружковки и Елизаветовки, по пункту временной дислокации украинской теробороны у Калиновки.

Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск по наводке операторов БПЛА батальона «Спарта» уничтожили скрытый миномет противника. Точечный удар снарядами калибром 122 мм нанесли расчеты гаубиц Д-30.

Кроме того, было поражено несколько полевых казарм ВСУ в населенном пункте Первомайское на Донецком направлении. Боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал: «Наказываем периодически. На Тоненьком и Северном, которые на северных окраинах Донецка, они уже у нас так не гуляют. Теперь перенесли огонь подальше, где они пока были расслаблены».

Напомним, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отбитых атаках ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.