Рогов рассказал подробности наступления ВСУ на запорожском фронте

Украинские войска на запорожском направлении пытаются наступать ночью, сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ уже третьи сутки пытаются наступать по ночам, но попадают под удары авиации и дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».

Рогов добавил, что украинские войска пытаются использовать свое техническое преимущество, западное оборудование и приборы, в том числе, на танках.

Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС России успешно отбили атаки ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях.