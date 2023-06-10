Алтайский край решил восстановить в ЛНР 50 объектов инфраструктуры

Минстрой РФ: В Славяносербском районе ЛНР до конца 2023 года Алтайский край восстановит еще 50 объектов инфраструктуры

В Славяносербском районе ЛНР до конца 2023 года Алтайский край планирует восстановить еще 50 объектов инфраструктуры, в том числе построить три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), провести капитальный ремонт школы, двух детских садов, амбулатории и храма, сообщили в Минстрое России.

Минстрой России сообщил в своем Telegram-канале, что в планах у Алтайского края на 2023 год строительство в Славяносербском районе ЛНР трех новых фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт двух детских садов, одной школы, амбулатории и храма, ремонт 25 многоквартирных домов, 13 км водопроводных сетей, восьми объектов электроэнергетики.

Как сообщили в ведомстве, для восстановления объектов инфраструктуры заключены контракты с девятью подрядными организациями, в работах задействуют более 100 строителей из Алтайского края.

По данным Минстроя России, за 2022 год в Славяносербском районе ЛНР восстановлено восемь объектов электроэнергетики, проведен капитальный ремонт 17 социально-значимых объектов: шести школ, четырех детских садов, амбулатории и двух домов культуры, отремонтировано 68 многоквартирных домов и 288 объектов индивидуального жилищного строительства.

В новых, вошедших в состав России, регионах при координации Минстроя РФ продолжается комплексная работа по восстановлению жилищного фонда, социальных объектов, дорог и коммунальной инфраструктуры, отметили в ведомстве.

Напомним, в среду вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о восстановлении в новых регионах 76 учреждений культуры.