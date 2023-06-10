Алтайский край решил восстановить в ЛНР 50 объектов инфраструктуры

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10 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:47  |  vz.ru
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Стратегический товар усилит притяжение соседей к России

Производство и экспорт зерна становятся стратегическим преимуществом России Александр Гальперин/РИА Новости
Особый, чрезвычайный продовольственный фонд предложила создать Россия для всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Зачем производителям продовольствия – и особенно зерна – пяти стран союза необходима эта мера, как она поможет экспансии российского сельского хозяйства и почему это имеет значение для всего мирового рынка зерна? Подробности...
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«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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На дело о взятке Байдена ответили делом о туалете Трампа

Julia Nikhinson/Sipa USA/Reuters
Шеф ФБР Кристофер Рэй сопротивлялся, но его все-таки заставили передать в Конгресс США документ, якобы доказывающий, что Джо Байден получил взятку в 5 млн долларов. Сутки спустя были выдвинуты обвинения, но не против Байдена, а против Дональда Трампа, который хранил в своем сортире секретные документы. Теперь посадят обоих? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Двойной удар Красной армии отрезвил Финляндию и заставил ее воевать против немцев

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев. Подробности...

Как размывается цивилизация вокруг России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

Украина признала свое вымирание

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Алтайский край решил восстановить в ЛНР 50 объектов инфраструктуры

    Минстрой РФ: В Славяносербском районе ЛНР до конца 2023 года Алтайский край восстановит еще 50 объектов инфраструктуры

    10 июня 2023, 13:43

    Текст: Антон Никитин

    В Славяносербском районе ЛНР до конца 2023 года Алтайский край планирует восстановить еще 50 объектов инфраструктуры, в том числе построить три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), провести капитальный ремонт школы, двух детских садов, амбулатории и храма, сообщили в Минстрое России.

    Минстрой России сообщил в своем Telegram-канале, что в планах у Алтайского края на 2023 год строительство в Славяносербском районе ЛНР трех новых фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт двух детских садов, одной школы, амбулатории и храма, ремонт 25 многоквартирных домов, 13 км водопроводных сетей, восьми объектов электроэнергетики.

    Как сообщили в ведомстве, для восстановления объектов инфраструктуры заключены контракты с девятью подрядными организациями, в работах задействуют более 100 строителей из Алтайского края.

    По данным Минстроя России, за 2022 год в Славяносербском районе ЛНР восстановлено восемь объектов электроэнергетики, проведен капитальный ремонт 17 социально-значимых объектов: шести школ, четырех детских садов, амбулатории и двух домов культуры, отремонтировано 68 многоквартирных домов и 288 объектов индивидуального жилищного строительства.

    В новых, вошедших в состав России, регионах при координации Минстроя РФ продолжается комплексная работа по восстановлению жилищного фонда, социальных объектов, дорог и коммунальной инфраструктуры, отметили в ведомстве.

    Напомним, в среду вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о восстановлении в новых регионах 76 учреждений культуры.

    Украина выразила недовольство передачей пленных из Закарпатья Венгрии
    В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за передачи пленных из Закарпатья
    		   
    9 июня 2023, 19:29
    Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Временный поверенный Венгрии на Украине отправился в МИД страны «для предметного разговора» о передаче Москвой Будапешту украинских пленных из Закарпатья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

    По его словам, правительство Украины не знало об идущих между Россией и Венгрией переговорах.

    «Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения», – передает ТАСС со ссылкой на пост Николенко в социальной сети.

    Пресс-секретарь уточнил, что поэтому «в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора».

    От венгерской стороны Киев потребовал подробной информации о произошедшем, а также потребовал обеспечить доступ украинского консула к пленным.

    Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из Закарпатья, где живет много этнических венгров, передали Венгрии при содействии РПЦ.

    Коментарии (39)
    Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели
    		   
    9 июня 2023, 18:07
    Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин.

    «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели.

    Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент.

    «Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства.

    Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов.

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    Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
    Пушилин: Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
    		   
    9 июня 2023, 16:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Ополченец Донецкой народной республики Роман Воробьев, сражавшийся за республику с 2014 года в составе батальона «Сомали», получил звание Героя России посмертно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Гвардии капитана Романа Воробьева проводили в последний путь, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко зачитал указ президента Владимира Путина о присвоении Воробьеву звания Героя России, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

    Пушилин отметил, что капитан начал свою службу в октябре 2014 года в возрасте 18 лет, все знали его по позывному Воробей. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, поселки Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханкок, города Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, города Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное.

    В ходе битвы за Мариуполь лично уничтожил 10 единиц бронетехники ВСУ, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок и получил ранение. После этого вернулся в строй. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.

    Коментарии (25)
    Минобороны: Групповым ударом нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
    Российские силы нанесли групповой удар и нарушили снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
    		   
    9 июня 2023, 14:35
    Текст: Алина Власенко

    Российские военные в ночь на пятницу нанесли оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено, сообщает Минобороны.

    Российские силы в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам, на которых хранились иностранные боеприпасы, вооружение и военная техника. Вся находившаяся на складе техника была ликвидирована, сообщает Минобороны в Telegram.

    Таким образом, уточняет военное ведомство, нарушено снабжение украинских военных сил в районах ведения боевых действий.

    Ранее российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк.

    Коментарии (9)
    В турецком банке объяснили списание денег со счетов россиян
    В турецком банке прокомментировали рассылку уведомлений о списании денег со счетов россиян
    		   
    9 июня 2023, 20:22
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Кристина Цыцура

    Турецкий банк Denizbank A. S. заявил о сохранности средств на счетах клиентов, которым пришло уведомление о списаниях.

    В банке произошедшее назвали техническим сбоем, передает ТАСС со ссылкой на головной офис банка. Техническая ошибка произошла в тот момент, когда банк проводил процедуру по неактивным счетам клиентов-нерезидентов с остатком на них менее 2 тыс. турецких лир.

    Техническая ошибка привела к сбоям в предоставлении уведомлений клиентам. «Все денежные средства на счетах наших клиентов находятся в сохранности», – сообщили в банке.

    Ранее сообщалось, что турецкий банк списал средства со счетов российских клиентов без предупреждения.

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    Минобороны показало ликвидацию западного танка вертолетом Ка-52
    		   
    9 июня 2023, 15:28
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение танка западного производства российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 сняли на видео с камер самого воздушного судна, ролик опубликовало Минобороны.

    На видео запечатлена работа Ка-52 на Южно-Донецком направлении, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Экипаж вертолета засек движущийся танк западного производства, нанес удар управляемой ракетой. Танк был поражен. Отмечается, что он был уничтожен вместе с экипажем.

    Ранее источник сообщал, что Ка-52 «Аллигатор» в ходе СВО за один боевой вылет отразил с помощью комплекса «Витебск» 18 зенитных ракет.

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    В Вашингтоне встревожились из-за уничтожения Россией танков Leopard
    Власти США с опаской отнеслись к уничтожению Россией танков Leopard
    		   
    10 июня 2023, 10:49
    Фото: Axel Heimken/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На Западе и в США встревожены из-за уничтожения немецких танков Leopard на Украине российскими войсками, такого отпора России не ожидали, сообщил американский журналист Фред Плейтген.

    Журналист в эфире телеканала CNN заявил, что западное военное оборудование уничтожается на Украине российскими войсками в больших количествах, что вызывает опасения в Вашингтоне, передает Ura.ru.

    Ранее в Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО с подбитыми танками Leopard и БМП Bradley, которые, предположительно, использовались ВСУ в ходе контрнаступления.

    Коментарии (30)
    В Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО
    		   
    9 июня 2023, 18:28
    Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

    В ходе неудачной атаки на Запорожском направлении вооруженные силы Украины лишились как минимум пяти немецких танков Leopard 2A6 и 2A4, а также другой иностранной техники, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Также ВСУ было потеряно шесть американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, три MRAP M1224 MaxxPro производства США, сообщил Рожин в своем Telegram.

    Лишились украинские войска одного нидерландского бронетранспортера YPR-765 и чешского T-72M1. Среди потерь – машина разминирования БМР-2, французский бронеавтомобиль VAB и несколько грузовиков.

    При этом танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley были уничтожены впервые.

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    Италия предложила «наиболее простой способ добиться мира» на Украине
    Министр обороны Италии Крозетто признал, что «сложно объяснить» связь между стремлением к миру и передачей Киеву оружия
    		   
    10 июня 2023, 05:25
    Фото: Christoph Soeder/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    По словам министра обороны Италии Гуидо Крозетто, Запад, передавая Киеву вооружения, якобы стремится к миру на Украине. Однако «объяснить и понять» это сложно, признал он.

    По версии Крозетто, самый «простой» способ «добиться мира» – «это дать понять претендующим на победу, что она невозможна». Крозетто считает, что переговоры могут стартовать после прекращении огня, передает ТАСС.

    Он отметил, что из-за ситуации с Каховской ГЭС задачи вооруженных сил Украины стали сложнее, а временные рамки растягиваются. Как заявил министр, комментируя украинское наступление, «то, что произойдет в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо».

    Крозетто указал на «мощную оборонительную линию» России. По его словам, у России есть «превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащенности военными средствами». Крозетто считает, что попытка украинского наступления «полна вопросов и неопределенности», причем «украинцы сами это понимают». «Поэтому и просят самолеты», – сказал он.

    Напомним, генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» вооруженных сил Италии Марко Бертолини заявил, что украинский конфликт мог завершиться еще год назад, если бы Киеву не поставляли оружие.

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    Силы РЭБ посадили три летевших к ЗАЭС беспилотника ВСУ
    		   
    9 июня 2023, 18:44
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Силы РЭБ посадили три беспилотника ВСУ, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС, сообщили в силовых структурах региона.

    Инцидент произошел утром 9 июня. После того как БПЛА посадили, были проведены их обследования специалистами-взрывотехниками.

    «В результате было принято решение об их уничтожении на месте», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение силовиков. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что авиация России сбила украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. Также в начале июня средствами радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА на востоке Крыма.

    Коментарии (7)
    Взрывы прогремели в Одессе
    Взрывы произошли в Одессе и Запорожье
    		   
    10 июня 2023, 01:53
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Звуки взрывов слышны в Одессе, а также в городе Запорожье, который находится под контролем вооруженных сил Украины, сообщают украинские СМИ.

    В Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях прозвучала воздушная тревога. Также тревога была объявлена в удерживаемых ВСУ районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Позднее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также о новой серии взрывов в Одессе.

    Напомним, в пятницу утром взрывы прогремели в Житомирской и Ровненской областях Украины. Прошлой ночью серия взрывов прозвучала в украинском городе Сумы.

    Коментарии (8)
    В Сети распространили новые фото Дзюбы интимного характера
    		   
    9 июня 2023, 16:05
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    В социальных сетях распространили интимные фотографии и видеозаписи, на которых якобы запечатлен футболист «Локомотива» Артем Дзюба.

    На записях человек, похожий на Дзюбу, разговаривает с девушкой, а на заднем плане слышны комментарии с футбольной трансляции, сообщает «Комсомольская правда».

    Несколько комментаторов предположили, что этим роликам может быть несколько лет, и они могут быть устаревшими.

    В 2020 году в Сеть попало видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. Это видео вызвало ряд последствий для футболиста, а также поделило общественность на два лагеря.

    Одни осуждали капитана сборной России по футболу, другие начали его поддерживать. Руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков потребовал наказать причастных к утечке данного ролика в интернет.

    Коментарии (15)
    Олланд связал окончание конфликта на Украине с итогами выборов в США
    Экс-президент Франции Олланд: Итог конфликта на Украине будет зависеть от исхода выборов в США
    		   
    9 июня 2023, 18:52
    Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Итог конфликта на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью The Financial Times.

    Олланд считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он остановит конфликт, и тогда Россия сохранит за собой все, что имеет на данный момент, передает ТАСС.

    Экс-президент Франции признал, что война обходится очень дорого Западу, а также отметил, что стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, бросивших вызов США.

    Также Олланд в интервью раскритиковал Эммануэля Макрона, который во время визита в Китай руководствовался только экономическими вопросами и «забыл про интересы Франции». Но бывший французский президент поддержал действующего в стремлении снизить зависимость ЕС от США. Он считает, что автономность Европы не должны быть привязана к НАТО.

    Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ.

    Коментарии (18)
    Военкоры сообщили об отражении Россией новой попытки наступления ВСУ
    Военкоры Пегов и Сладков сообщили об отражении Россией новой попытки украинского наступления
    		   
    10 июня 2023, 06:42
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Очередной «накат» вооруженных сил Украины в Запорожской области «отбит», сообщил военкор Семен Пегов. Военкор Александр Сладков сообщил, что «линия фронта стабильна».

    Как сообщает Telegram-канал Пегова WarGonzo, «бои продолжаются», но «массированная атака» ВСУ на участке Орехов–Работино «отбита». Указывается, что «на месте действия, как и вчера, много сгоревшей бронетехники». По совам источников, украинские военные «сами уничтожили свой подбитый танк», который не смогли увести «в тыл». Подчеркивается, что ВСУ «не смогли вклиниться в нашу оборону, и отошли на перегруппировку».

    Telegram-канал «Сладков +» сообщил, что «противник отброшен». ВСУ применяли «тактику штурмовых волн» – после артподготовки следовало «выдвижение нескольких бронегрупп (семь-восемь машин плюс пехота)», ВСУ предпринимали «попытку сближения» с позициями российских войск и «штурм окопов» для «закрепления в ожидании подхода основных сил, с задачей продвижения вглубь нашей обороны».

    Однако российская артиллерия «уничтожает бронеобъекты противника, как только они попадают в зону ее досягаемости». Если украинские силы и добираются до российских опорных пунктов, то «в бой вступает бескомпромиссная русская пехота».

    «В ином случае оставшаяся целой броня противника разворачивается, уходит, пополняет боекомплект, заправляется горючим и опять в бой», – говорится в сообщении. Указывается, что «штурмовая волна длиться от тридцати минут до нескольких часов».

    Военкор пояснил, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов». При этом «отмечается абсолютное пренебрежение украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах».

    По данным «Военкоров Русской весны», ВСУ «бросили вперед танки и бронемашины, надеясь подавить наши передовые силы 291 и 70 полков на Ореховском участке Запорожского фронта у Работино–Вербовое». Сначала по наступающим украинским войскам нанесла удар российская артиллерия, затем бронетехнику «встретил наш спецназ огнем ПТУРов». В связи с тем, что «ситуация не казалась сильно угрожающей, авиация первое время в бою участия не принимала». ВСУ «смогли приблизиться на некоторое расстояние к нашей первой линии обороны по серой зоне, где завязался ожесточенный бой». В результате «у передка массово пылает бронетехника врага».

    Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ предприняли очередное ночное наступление в Запорожской области.

    Коментарии (4)
    Исландия заявила о приостановке работы посольства в России
    		   
    9 июня 2023, 15:50
    Фото: iceland.mid.ru
    Текст: Алексей Дегтярев

    Исландское посольство в Москве остановит свою работу с 1 августа, заявили в министерстве иностранных дел Исландии в пятницу.

    Министерство иностранных дел Исландии вызвало посла России, чтобы проинформировать об этом решении, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Исландия также потребовала от России сократить «масштабы деятельности в Рейкьявике» и снизить статус дипломатического представительства.

    В МИД Исландии отметили, что приостановка работы посольства не является разрывом дипотношений. При возможности Рейкьявик возобновит его работу.

    Коментарии (28)
     
     
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