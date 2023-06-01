Путин пожелал Воробьеву успеха на выборах губернатора Подмосковья

Президент России Владимир Путин пожелал губернатору Московской области Андрею Воробьеву успеха на выборах главы региона.

«Если у вас желание есть и, самое главное, если люди вас поддерживают, то желаю вам успехов дальнейших», – передает ТАСС слова Путина на встрече с Воробьевым.

Так президент ответил на просьбу губернатора о поддержке на выборах.

Напомним, главу Подмосковья выберут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее Воробьев проверил строительство детской больницы в Красногорске.