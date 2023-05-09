США объявили о выделении Украине военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов

США выделили Украине долгосрочную военную помощь на 1,2 млрд долларов, сообщили в Пентагоне.

Как сообщается, в пакет помощи на 1,2 млрд долларов входят возможности для усиления противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

Также в этот пакет вошли боеприпасы, способные противостоять БПЛА, снаряды, обучение для военных Украины, услуги коммерческих спутниковых компаний (они предоставляют снимки местности из космоса).

Кроме того, в пакет помощи вошло оборудование для интеграции украинской системы ПВО с западными видами вооружений.

Ранее ЕС окончательно подтвердил выделение 1 млрд евро на закупку ракет и 155-мм снарядов для украинских военных через Европейский фонд мира