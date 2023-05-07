В Госдуме рассказали о состоянии Прилепина

Депутат Кузнецов указал на хорошее самочувствие Прилепина

Сопредседатель «Справедливой России – За правду», писатель Захар Прилепин чувствует себя хорошо и уже шутит, заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Как указал Кузнецов в своем Telegram-канале, Захар уже юморил, шутил, смеялся, поэтому прогноз позитивный, и чувствует себя он хорошо. Он также предположил, что у Бога на него есть какие-то планы, «потому что это чудо».

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».

Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо.