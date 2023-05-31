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Правительство запретило вывозить из России патроны и гильзы
Правительство до конца года запретило вывозить из России патроны и гильзы
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Глава российского правительства Михаил Мишустин ввел временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.
Запрет действует до конца 2023 года. При этом по-прежнему не запрещен вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований.
Как отмечается на сайте правительства, решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.
СМИ: Удар России по носителям Storm Shadow навел министр обороны Украины
«Российская газета»: Министр обороны Украины Резников навел удар ВКС России по носителям Storm Shadow
В результате российского авиаудара по украинской авиабазе в Хмельницкой области могли быть уничтожены самолеты-носители британских ракет Storm Shadow, пишут СМИ.
Удар ВКС, как сообщается, мог «навести» министр обороны Украины Алексей Резников, который ранее опубликовал открытку с фронтовым бомбардировщиком Су-24 с британской Storm Shadow, раскрыв носителя этих ракет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
На той же открытке, по данным СМИ, «засветилась» эмблема 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины, база которой расположена в городе Староконстантинове в Хмельницкой области.
Об уничтожении пяти самолетов в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти, подконтрольные Киеву.
Ранее в Минобороны сообщили, что средствами ПВО за сутки перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов РСЗО HIMARS.
В США назвали число ликвидированных на Украине американских наемников
Washington Post: На Украине ликвидированы не менее 16 американских наемников, воевавших на стороне ВСУ
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Не менее 16 американских наемников, участвовавших в конфликте на Украине на стороне ВСУ, ликвидированы, сообщают СМИ США.
В публикации The Washington Post говорится, что «последние войны Америки» уходят в историю, однако некоторые американские ветераны решили вновь взяться на оружие на Украине и «по крайней мере в 16 случаях отдали свои жизни».
WP рассказывает о пятерых наемниках, которые прибыли на Украину «как частные лица», игнорируя неоднократные предупреждения властей США о серьезной опасности, которая ожидает каждого, кто ступит на поле боя, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что точное число американцев, которые отправились в качестве наемников на Украину, неизвестно, однако их могут быть тысячи.
Так, напоминает издание, в начале 2022 года в Киеве сообщали, что в «иностранный легион» пожелали вступить свыше 20 тыс. американских граждан. За службу, по данным газеты, они получают от 500 до 3,5 тыс. долларов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях.
Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, на стороне киевского режима воюют более чем 2,5 тыс. иностранных наемников.
Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.
В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
Шойгу: ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих и более 400 танков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве отметил, что российские силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.
Он уточнил, что потери ВСУ также составили пять вертолетов, 466 дронов, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Глава военного ведомства отметил, что перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS (производство США), 16 ракет HARM (производство США) и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow (разработка Британии и Франции).
ВСУ несут значительные потери, но несмотря на это, Запад продолжает требовать от Киева перейти к широкомасштабным наступательным действиям, отметил Шойгу. По его словам, западные кураторы наращивают поставки украинским вооруженным силам техники и оружия. Россия, отметил он, отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.
Так, за последние дни российские силы уничтожили склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. В Киеве нанесено поражение американскому ЗРК Patriot, рассказал Шойгу.
Министр обороны подчеркнул, что военная поддержка Украины только затягивает боевые действия. Повлиять на исход специальной военной операции это не может, указал он.
Шойгу добавил, что, используя поставленное странами НАТО вооружение, Киев наносит удары по социальным объектам и осуществляет теракты против мирных российских граждан. Российские ВС максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков, указал министр.
Так, напомнил глава Минобороны, 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70-ти украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника.
В ходе СВО российские военные действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество, добавил Шойгу.
В начале мая Шойгу сообщал, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны Запада, вооруженные силы Украины несут значительные потери.
На Западе раскрыли план Киева по «психологическим атакам» перед контрнаступлением
Financial Times: ВСУ собираются перейти в психологическое наступление
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Перед началом контрнаступления вооруженные силы Украины собираются предпринять операции, направленные на «подрыв морального духа» России, сообщают западные СМИ.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете Financial Times, что успешное наступление «начинается с успешного психологического наступления», пишет РБК.
Издание отмечает, что такими «психологическими атаками» являются нападение дронов на Кремль и на корабль «Иван Хурс», а также вылазка диверсантов в Белгородской области. Кроме того, утром вторника украинскими дронами был атакован столичный регион России.
Еще один источник издания, который, как утверждается, является представителем разведки Украины, заявил, что нападение диверсантов и будущие операции призваны ударить «по моральному духу и заставить Россию передислоцировать войска» вдоль границы.
Напомним, утром вторника Киев ударил по Москве и Московской области восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на столичный регион стоит киевский режим. Там отметили также, что профильные российские службы отреагировали эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо.
Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины, но запугать россиян не удалось.
Во Франции объяснили, почему установки CAESAR не подходят для конфликта на Украине
Французский эксперт Моро: Артиллерийские установки CAESAR не подходят для украинского конфликта
Самоходные артиллерийские установки CAESAR, поставленные Киеву, для конфликта на Украине не подходят, поскольку быстро будут выведены из строя, а ремонту они не подлежат, заявил французский активист Ксавье Моро.
Моро, который окончил военную академию и служил во французском десантном полку, заявил РИА «Новости», что эти самоходки являются очень хорошим оружием, они созданы легкими (около 17,5 тонны) и их легко использовать.
При этом CAESAR не имеют брони. Их в основном использовали в Африке, где угроза контрбатарейной борьбы очень низкая, отметил эксперт.
Он сообщил, что установка, если имеет «нормальные боеприпасы», может стрелять на расстояние до 40 километров. При этом, отметил Моро, Украине «нормальные боеприпасы» не поставляли, поскольку это очень дорого. Франция сама не производит их, а закупает у Германии, пояснил эксперт.
CAESAR является хорошим оружием, однако быстро выйдет из строя в таких условиях, как в Донбассе, сказал Моро. Ремонтировать данные установки невозможно. Секрет, по словам французского эксперта, в том, что их придется пересобирать.
В конце апреля Киев сообщал о получении от Дании самоходных артиллерийских установок французского производства CAESAR.
Главком ВСУ Залужный объявлен в розыск в России
МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявлен в России в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД РФ.
По какой именно статье, в базе не уточняется, передает ТАСС.
В конце прошлого года в отношении Залужного и ряда других украинских военачальников в России завели дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).
Напомним, с начала мая Залужный исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Украинские СМИ публикуют короткие ролики с участием Залужного, однако их подлинность вызывает сомнения.
Кремль назвал киевский режим организатором атаки дронов на Москву
Песков: В Кремле уверены, что за атакой дронов на Москву стоит киевский режим
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В Кремле уверены, что за атакой беспилотников на Москву и Московскую область стоит киевский режим, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Очевидно, это атака киевского режима», – сказал Песков, добавив, что это нужно «абсолютно четко понимать».
Представитель Кремля отметил, что произошедшее лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей, передает ТАСС.
Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что российский лидер Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением в связи с атакой дронов на столичный регион. Он напомнил, что, «слава богу, нет никаких жертв». Кроме того, отметил Песков, никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья в настоящее время нет.
При этом он оставил без комментариев тот факт, что часть беспилотников была сбита в районе Рублевского шоссе.
Песков напомнил, что Россия нанесла эффективный удар по одному из центров принятия решений на Украине в воскресенье. По его словам, произошедшая в ночь на вторник атака с украинской стороны является попыткой Киева дать ответ.
Утром вторника Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
Лавров рассказал об ответе России на обучение Западом украинских летчиков
Лавров: ВС России могут ответить на планы Дании и Нидерландов обучать летчиков ВСУ на F-16
Российские Вооруженные силы имеют возможность ответить на намерения Запада обучать украинских военных пилотированию истребителей F-16, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров отметил, что ряд европейских стран, включая Нидерланды и Данию, в этом вопросе стараются быть в первых рядах, желая угодить Соединенным Штатам, передает РИА «Новости».
По словам Лаврова, у них есть желание «понравиться гегемону». В европейских делах они активно проводят американскую линию, отметил министр.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что в нескольких странах уже началась подготовка украинских летчиков для полетов на истребителях F-16.
В Кремле подчеркивали, что передача Украине истребителей и новых вооружений не переломит в корне ход спецоперации.
В Сети призвали Зеленского договариваться или «бежать с позором»
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за нежелание завершить конфликт на Украине
Пользователи Twitter раскритиковали выступление президента Украины Владимира Зеленского, пожаловавшегося на «самый мощный удар» по Киеву и его окрестностям, нанесенный российскими силами в День Киева, который в стране отмечают каждое последнее воскресенье мая.
Читатели в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) заявили, что Зеленский, обладая такой возможностью, не желает закончить конфликт, передает РИА «Новости».
Так, пользователь Brandon McConnell в ответ на жалобы президента Украины заявил, что больше они никого не волнуют, ведь обычные американцы видят его игру. Все, что нужно сделать Зеленскому, это отказаться от вступления в Североатлантический альянс, тогда все закончится, добавил пользователь.
Со своей стороны пользователь Amber заявил, что американским гражданам все равно на сетования Зеленского, они не хотят, чтобы их деньги направлялись Украине, «и точка».
RedPilledExLiberal назвал Зеленского «позором», напомнив о том, как он направил в «мясорубку Артемовска» тысячи неподготовленных людей.
Oligarch поинтересовался, куда делись деньги американских налогоплательщиков, и потребовал их вернуть.
Пользователь BitMoney & Co считает, что Зеленского необходимо свергнуть за то, что по его вине случилось с украинцами. По его словам, мир мог быть возможен, однако украинский президент вместе со своими сторонниками из США и ЕС хотел «играть жестко». Теперь Зеленскому остается договариваться или убегать с позором, в противном случае будет «слишком поздно», уверен комментатор.
Накануне вечером Зеленский назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.
Напомним, что сам Киев ранее предпринял атаку дронов на Кремль. Украинские беспилотники были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Очевидец показал летящий над селом Ильинское в Подмосковье дрон
Очевидец опубликовал видео с кадрами летающего беспилотника над селом Ильинское в Московской области.
Видео с БПЛА самолетного типа, низко летящим над домами, опубликовано ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал список мест падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на территории Московской области. В их числе было село Ильинское.
По данным МО РФ, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
Брянскую область за сутки атаковали десять дронов
РИА «Новости»: Около десяти дронов атаковали Брянскую область за сутки
Климовский район в Брянской области за минувшие сутки, по предварительным данным, пытались атаковать десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил представитель экстренных служб.
Источник РИА «Новости» уточнил, что часть дронов упала вблизи села Куршановичи Климовского района, часть – «уложили» системы радиоэлектронной борьбы, а часть была сбита.
Все инциденты завершились без последствий, добавил он.
Ранее на этой неделе сообщалось, что автомобиль в Брянской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.
Кулеба предложил НАТО «ответ» на российские удары по Киеву
Министр Кулеба после взрывов в Киеве вновь попросил НАТО нарастить поставки оружия на Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь попросил западные страны нарастить поставки вооружений Киеву.
Кулеба написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что «ответом» на российские удары по Киеву, направленные, по его мнению, на «истощение украинской противовоздушной обороны», может стать только наращивание производства и поставок систем ПВО и вооружений со стороны «партнеров» Украины из Евросоюза и Североатлантического альянса, передает ТАСС.
Украинские власти работают над этим, добавил министр.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.
В Кремле подчеркивали, что Москва делает соответствующие выводы из все большей вовлеченности Запада в украинский конфликт.
Президент «Faberlic»: Новые регионы России планируется сделать особыми экономическими зонами
Президент «Faberlic», депутат Госдумы Нечаев рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства
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В России отмечен рост числа компаний малого и среднего предпринимательства (МСП). В России сейчас предпринимается ряд важных инициатив для развития этого сектора бизнеса, в том числе в новых регионах России, заявил газете ВЗГЛЯД предприниматель, депутат Госдумы Алексей Нечаев. Ранее на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства обсудили механизмы поддержки бизнеса в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях.
«Все показатели сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) за последний год выросли. Если в феврале 2022 года субъектов МСП было 5,9 млн, то сейчас уже 6,24 млн. Число работников в сфере также возросло на несколько процентов, а количество производимой продукции – на 10%. Это хорошие новости, но увеличение произошло за счет микро- и малых компаний, в то время как показатели среднего бизнеса упали. Теперь необходимо сфокусироваться на их развитии», – рассказал Алексей Нечаев, президент российской косметической компании «Faberlic», депутат Госдумы.
«Также необходимо уделять внимание процессу интеграции МСП новых территорий. Тут важно, чтобы во всех субъектах была одна правовая среда. Это позволит регионам гармонично перейти на российские нормативы. Затем предпринимателям будет проще пользоваться всеми мерами поддержки и развивать бизнес», – считает эксперт.
«Госдума уже сейчас принимает ряд законопроектов, которые фактически делают из новых регионов особые экономические зоны, где будет много льготных режимов», – указывает он.
Говоря о роли подходов к поддержке МСП и том, как это отразится на качественном росте бизнеса, собеседник отметил, что «малые и средние компании зачастую стоят на острие изменений». «Более того – они драйверы этих изменений. Сначала нововведения пробуют в МСП, а потом уже более крупные компании на основе имеющегося опыта применяют их. Также не стоит забывать, что малые и средние компании подвижны. Они все время ищут, пробуют, внедряют новые технологии», – заключил Нечаев.
В понедельник в Москве прошло заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП), на котором обсуждалась поддержка бизнеса в новых регионах, где действует почти 70 тыс. малых и средних компаний. Все они должны будут интегрированы в общероссийскую систему МСП.
«Формируется институциональная база, создаваемые ИП и юридические лица включаются в единый реестр МСП. Принимаются законы и нормативные акты, что позволит новым регионам быстрее получить доступ к господдержке. Надо открыть в новых регионах центры «Мой бизнес», микрофинансовые и гарантийные организации», – сказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Сейчас бизнес в новых регионах в непростых условиях создает комфортную среду для граждан – предоставляет соцуслуги, помогает с присмотром за детьми и пожилыми людьми, обеспечивает медицинский уход, сохраняет культурное и историческое наследие. Также, бизнес обеспечивает занятость в этих сферах.
В этой связи на заседании с просьбой поддержать МСП выступил глава правительства ДНР Евгений Солнцев, который попросил выделить безвозмездные гранты до 500 тыс. рублей предпринимателям, которые занимаются социально значимой деятельностью. В итоге кабмин принял решение о разработке программы грантовой поддержки таких предпринимателей. Всего же на поддержку МСП и самозанятых в новых регионах в нынешнем году уже предусмотрено 1,6 млрд рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» предложил объявить Пятилетие созидательного предпринимательского труда. Он указал: в стране нужно улучшить деловой и инвестклимат, провести модернизацию отраслей экономики, развить профобразование, расширить форматы государственно-частного партнерства. «Ждем предложений от «Деловой России», РСПП, «Опоры России» и других бизнес-объединений», – сказал Путин.
ЦАР выразила интерес к размещению в стране российской военной базы
Посол Леон Додону: ЦАР заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы
Центрально-Африканской Республике (ЦАР) нужна российская военная база, на которой могли бы находиться от 5 до 10 тыс. военнослужащих, сообщил посол ЦАР в Москве Леон Додону.
Додону в интервью «Известиям» заявил, что в крайнем случае российских военных можно было бы задействовать в других странах. Он сообщил, что власти ЦАР говорили Москве о своем желании. В частности, о размещении военной базы просил председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи во время своего визита в Россию, уточнил посол.
Дипломат добавил, что угрозы для безопасности в ЦАР сохраняются. По его словам, среди беженцев из Судана есть вооруженные люди.
Военное сотрудничество с Россией, несмотря на недовольство ряда стран, должно продолжаться, резюмировал дипломат.
Ранее ЦАР выразила заинтересованность в увеличении числа российских инструкторов на ее территории.