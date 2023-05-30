ВЦИОМ: Бюджет россиян на отпуск летом достиг максимума с 2012 года

Планирующийся российскими гражданами бюджет на отдых летом в расчете на человека достиг максимальных с 2012 года показателей, свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Показатель дошел до отметки в 53 тыс. 923 рубля, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин, передает ТАСС.

Наблюдается существенная динамика увеличения плановой суммы, которую граждане планируют потратить на отдых, указал он.

Эта сумма за год подросла на 20%, в 2022 году она составляла 45 тыс. рублей на человека. Прирост наблюдается последние три года. В 2012 году средняя планируемая сумма составляла 27 тыс. 220 рублей.

Главной причиной отказа от отдыха летом называют отсутствие средств, в 2023 году такую причину указали 38% от числа тех, кто будет отдыхать дома (доля группы – 51%). Также указывали состояние здоровья (14%), отсутствие отпуска (12%) и домашние дела (7%).

Отмечается, что 33% россиян намерены взять отпуск летом, 20% из них планируют поехать на дачу. Только в выходные планируют отдыхать 15% опрошенных, 15% рассчитывают на две недели отпуска. Отпуск длиною в неделю планируют 5% респондентов, отпуск на месяц – 8%.

Поездку в другой город или село в России планируют 15% россиян, каждый 10-й опрошенный намеревается отправиться на Черноморское побережье Кавказа, 5% указали Крым, 4% – отдых за рубежом.

При этом Крым указан самым востребованным туристическим направлением, при наличии всех условий его хотели бы посетить 22% россиян. Следующее место – у Байкала и Алтая (по 14%), Краснодарского края и Петербурга (по 11%), Черного моря (10%), Сочи и Адлера (10%).

Отмечается, что география планируемых путешествий стала шире, чаще стали избирать в качестве направлений северные регионы, такие как Мурманск и Архангельск, центр страны (Владимир, Тула), Урал, Сибирь и Дальний Восток, сообщили во ВЦИОМ.

Каждый второй респондент планирует выехать на природу, позагорать и искупаться (53% опрошенных), 30% рассчитывают расслабленно отдыхать, 18% – посетить интересные места и достопримечательности, 17% – места культурного отдыха, 11% – съездить на машине по разным городам, 8% – посетить значимые события и развлекательные мероприятия.

Опрос проводился 20 мая, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18, предельная погрешность составляет с вероятностью 95% не более 2,5%.