Россияне рассказали об отношении к онлайн-знакомствам

НАФИ: Большинство россиян уверены, что найти партнера найти в Сети сложнее, чем реальной жизни

Большинство россиян уверены, что романтического партнера легче встретить в реальной жизни, чем в интернете. Однако граждане моложе 24 лет считают способ знакомства онлайн более простым, следует из результатов опроса Аналитического центра НАФИ.

Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ, 46% мужчин и 36% женщин считают, что партнера легче найти в Сети, в то время 50% женщин и 41% мужчин уверены, что вторую половину проще встретить в реальной жизни.



При этом представители молодого поколения больше верят в силу интернета. Так, 56% участников опроса до 24 лет считают, что познакомиться в Сети проще, в то время как в обратном уверены 34% опрощенных. Люди в возрасте от 25 до 34 лет считают, что шансы найти свою половину в Сети и оффлайн почти равны: 44% против 43%.

Между тем, опрошенные старше 35 лет считают, что знакомства в реальности больше подходят для поиска партнера. В частности, в группе опрошенных от 35 до 44 лет лишь 36% считают, что партнера легче найти в интернете – против 50% тех, кто уверен, что вторую половину проще встретить в реальной жизни. И лишь 25% опрошенных старше 45 лет считают, что в интернете легче завязать романтические отношения.

Опрос проведен 28 апреля среди 4545 человек старше 14 лет во всех субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 2% на уровне 95%-доверительного интервала.

Ранее американская компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, объявила о прекращении деятельности в России.