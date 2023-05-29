Социологи заявили о рекордно высоком уровне сплочения российского общества за всю историю

Уровень сплочения российского общества сейчас выше, чем когда бы то ни было в новейшей истории. В главных вопросах оценки СВО и внешних угроз россияне едины во мнениях. Таковы данные всероссийского опроса Института социального маркетинга (ИНСОМАР). Главные выводы исследования на площадке Всероссийского экспертного форума представил директор по политическому анализу ИНСОМАР, эксперт НОМ Виктор Потуремский.

Те настроения, которые сейчас преобладают в обществе, социологи называют «эффектом объединения вокруг флага». «В ходе проведения опроса 54% респондентов ответили, что могут назвать российское общество как «скорее сплоченное», – сообщил социолог.

Мнения о разобщенности, по данным Потуремского, чаще звучали среди молодых людей 18–29 лет и жителей Центрального федерального округа, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Как сообщил эксперт, точками консолидации общества на сегодняшний день являются: одобрение специальной военной операции, волонтерство и поддержка мобилизованных. Серьезным фактором консолидации, также фиксируют социологи, является и антироссийская политика Запада. «Граждане чувствуют наличие серьезных враждебных действий против себя. Все понимают, что нам противостоит не братский народ, а коллективный Запад», – подчеркнул Потуремский.

По данным ИНСОМАР, 57% респондентов (против 5%) уверены в широкой поддержке СВО среди своего окружения. «Мы задавали такой вопрос, который заставит человека встать в экспертную позицию, отрефлексировать свой социальный опыт», – акцентировал внимание Потуремский.

Интересны стали и другие показатели исследования: 48% россиян ответили, что их жизнь совсем не изменилась с начала СВО. При этом в той или иной мере изменения в своей жизни после начала СВО заметила половина россиян (17% ответили о серьезных изменениях против 34% по этому показателю). «Нужно понимать, что на уровне семьи есть большой запрос на внутреннюю стабильность, чтобы в ближайшем круге все было хорошо», – сообщил социолог.

Говоря о процессах, которые наблюдаются на уровне региона с начала СВО, респонденты чаще всего называли сбор гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО (73%) и усиление взаимной поддержки среди людей (50%).

Как и два года назад, будущее страны россияне связывают с развитием сферы образования и здравоохранения. По данным ИНСОМАР, в пятерку главных ценностей россиян входят семья, здоровье, мир, стабильность и равенство перед законом.

Всероссийский экспертный форум открылся сегодня в Пятигорске. Мероприятие проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), Российское общество «Знание» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Более 200 экспертов со всей страны обсуждают главные вопросы общественно-политической повестки страны.