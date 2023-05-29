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Утвержден состав экспедиций на МКС
Роскосмос утвердил состав экспедиций МКС-70 и 71
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Межведомственная комиссия Роскосмоса утвердила составы экипажей для подготовки к полетам на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2023 года и весной 2024 года, сообщили в госкорпорации.
В сообщении госкорпорации в Telegram говорится, что в основной экипаж 70-й и 71-й длительных экспедиций включены космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, космическая командировка которых продлится год. Также в основной состав вошла астронавт НАСА Лорал О’Хара. Они отправятся на орбиту в сентябре 2023 года на корабле «Союз МС-24».
Кроме того, сообщается, что в основной экипаж 71-й экспедиции посещения вошли космонавт Олег Новицкий, а также гражданка Белоруссии и астронавт НАСА Трейси Дайсон, которые отправятся на станцию в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25».
После короткой экспедиции Новицкий и представительница Белоруссии вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с Лорал О’Хара. Дайсон продолжит полет на МКС до сентября 2024 года и приземлится на корабле «Союз МС-25» с Кононенко и Чубом.
Ранее в НАСА заявили, что все участвующие в проекте Международной космической станции страны согласны на продление эксплуатации комплекса после 2024 года.
Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.
Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
«Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».
Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине
Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости».
Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать.
По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку».
«Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе.
В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска
Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском
Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.
Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik.
В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него.
Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.
Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян
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Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа, следует из сообщения информационных агентств.
На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. На ней Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Грэм сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же заявил, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.
Reuters указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи Украине от США.
При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ.
Напомним, сообщалось, что Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Лавров назвал заявление из США о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
Лавров назвал слова Милли о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
Высказывание американского главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что киевский режим пока не может рассчитывать на возвращение территорий в границах 1991 года – шаг к пониманию реальности Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Милли, вероятно, имел в виду, что Украина не может рассчитывать на возвращение всех территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, заявил Лавров на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
В таком случае это высказывание можно расценивать как шаг вперед к пониманию «реальности на Земле», указал министр.
Напомним, Милли заявлял, что целью украинской стороны в конфликте является возвращение всех утраченных территорий, но эта цель не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.
В США начали готовиться к экономическому коллапсу
Аналитики: В США начали готовиться к экономическому коллапсу
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Неподъемный госдолг США приблизил страну к угрозе дефолта в июне впервые с 1979 года, от конгресса США требуют снова поднять потолок, в случае чего, по прогнозу Белого дома, фондовый рынок рухнет на 45%, считают аналитики.
Так, в случае дефолта, как подсчитали советники нынешней администрации, ВВП ожидает падение на 6,1%, при этом 8,3 млн человек потеряют работу. По мнению некоторых аналитиков, цифры завышены, чтобы стороны можно было подтолкнуть к переговорам, передает РИА «Новости».
Как отметили в Совете экономических консультантов Белого дома, дефолт грозит обвалом американского фондового рынка на 45%, что приведет к глубокой рецессии, сравнимой с событиями 2008 года.
Как заметил управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев, на замедление экономики и сохранение этой тенденции указывает ряд опережающих индикаторов. Как минимум, кредиты для малого и среднего бизнеса станут менее доступными в условиях сокращения мировой торговли и создания массовых проблем у региональных американских банков. Кроме того, ожидается негативная динамика акций всех секторов экономики.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила наиболее негативный сценарий, согласно которому инфляция взлетит, а доллар рухнет. При этом, подчеркивает эксперт, крупнейшие держатели американских облигаций, в частности, Китай, Япония и Британия, будут распродавать их по бросовым ценам.
Кроме того, по прогнозу аналитика, обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. В этой связи у Китая возникнут проблемы, а спрос на российские энергоресурсы упадет, рубль также не сможет удержаться. Тем не менее, Мильчакова отметила, что вероятность такого развития событий очень мала – аналитики дают всего 0,5%.
Отмечается, что агентство Fitch Ratings разместило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте AAA к списку наблюдения Rating Watch с негативным прогнозом.
Американский долг в данный момент составляет 120% ВВП. Как прогнозирует МВФ, в 2024 году он будет составлять 125%, в 2025 – 129%, а в 2028 – 136%. Причинами обозначены снижение налогов, военные расходы, рецессия, пандемия, а также экономическая политика действующего президента США Джо Байдена.
По данным SWIFT, согласно международным расчетам в январе на доллар приходилось 40,12%. При этом в резервах достиг минимума – 58,36 – минимум за 27 лет.
Как отмечается в докладе Росконгресса «Жизнь взаймы: перспектива дефолта США», в стране всерьез обсуждают идею решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Предполагается, что от «печатного станка» перейдут к «чеканному».
Пискарев: Сенатор Грэм словами о россиянах раскрыл самую страшную тайну Вашингтона
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Сенатор Линдси Грэма словами об «инвестициях в смерть россиян» раскрыл самую страшную тайну Вашингтона, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
«Впрочем, она давно уже стала «секретом Полишинеля» – именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России, которую ведут чужими руками и на чужой территории, старательно подбрасывая хворост в виде все более смертоносных видов оружия. И именно США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше в надежде не просто ослабить, а уничтожить Россию», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии Госдумы.
По его словам, «Грэм не открыл Америку своим заявлением. США на протяжении своей истории множество раз выступали поджигателем самых кровопролитных войн и конфликтов, спонсируя и поддерживая оружием самые одиозные и человеконенавистнические режимы».
Вот и сейчас, поддерживая и накачивая оружием бандеровскую Украину, США надеются решить свои финансовые проблемы, ослабив Европу и уничтожив Россию. Но сколько бы не твердил Линдси Грэм свои заклинания, враг не пройдет. Американскому сенатору стоит хорошенько изучить нашу историю», – заключил Пискарев.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост
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Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян».
На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей.
Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.
Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат.
Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти.
Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД.
Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».
Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос.
В России ответили на реакцию США в связи с размещением ЯО в Белоруссии
В российском посольстве раскритиковали реакцию США на размещение ЯО в Белоруссии
В условиях развязанной Соединенными Штатами гибридной войны Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
В дипведомстве отметили, что проводимые Россией и Белоруссией меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам, а «Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом», передает РИА «Новости».
Так, в представительстве подчеркнули, что США на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ЯО в Европе и проводят с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии».
«Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», – резюмировали дипломаты.
Ранее китайский портал Sohu сообщал, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха».
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Сенатор Грэм назвал смерть россиян «удачной тратой денег» США
Сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» удачной тратой американских денег
Сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают».
Во время состоявшейся в Киеве встречи, видеофрагменты которой были опубликованы пресс-службой президента Украины, Зеленский поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии. В ответ американский сенатор заявил, что США еще никогда не тратили деньги так удачно, так как «россияне умирают», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале мая в МИД заявили, что Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта.
Москва раскритиковала нелепые попытки оправдать сенатора США Грэма
МИД: Попытка оправдать русофобские высказывания сенатора США Грэма обречена на провал
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Попытка американских СМИ оправдать сенатора США Линдси Грэма обречена на провал, отмыться от таких слов уже невозможно, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что чудовищная фраза Грэма о том, что «Русские умирают... Мы еще никогда не тратили деньги так удачно» ошарашила людей. МИД указал, что это проявление не только пещерной русофобии, а истинного человеконенавистничества.
Широкое возмущение, как отмечает МИД, привело к тому, что пропагандистская машина, обслуживающая западных политиков, занялась кризис-менеджментом. Reuters и Би-би-си выпустили материалы, в которых говорится, что «Грэм сказал не так и не то». Сенатора, как некогда бывшего президента США Джорджа Буша – младшего с его «людоедскими измышлениями», стали нелепо и позорно оправдывать, утверждая, что слова сенатора вырваны из контекста, имела место «склейка» и так далее, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм – порождение нейросетей и его не существует?» – поинтересовался МИД.
Ведомство подчеркивает, что оправдаться в этой ситуации невозможно. Даже если слова произнесены порознь, отмыться от них нельзя, говорится в заявлении.
Киевский режим и американские патриоты объединились в нацистской философии ненависти к русским, подчеркивает МИД России.
История с трусливыми оправданиями и попытками выгородить американского сенатора стала ударом для репутации Reuters и Би-би-си, которая и без того уже поблекла.
«С учетом всего того, что они наговорили, миссия невыполнима: надо оправдать сенатора Грэма, но при этом не замазать главу режима Зеленского. Пропаганда, сэр», – заключил МИД России.
Напомним, Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». После русофобских высказываний Грэм был объявлен в розыск в России.
Песков назвал позором США заявление сенатора Грэма о «вложениях в смерть россиян»
Высказывание сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма об «инвестициях в смерть россиян» позорит эту страну как государство, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», – заявил Песков, передает ТАСС.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
В Совфеде назвали ролик с сенатором Грэмом о «смерти русских» топорной пропагандой Киева
Сенатор Долгов: Украинские политики продолжают безнаказанно подставлять своих вашингтонских хозяев
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Сенатор Грэм, который славится своей русофобией, мог бы заявить о том, что «смерть россиян» в СВО – это лучшие инвестиции США. Но если этого не было, то Вашингтон может «надрать одно место» офису Зеленского за такие подставы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее западные СМИ сообщили, что Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян.
«Для нас не принципиально, был ли этот акт топорной пропаганды смонтирован в офисе Зеленского или имел место на самом деле. Сам сенатор Линдси Грэм давно известен своей откровенной русофобией. Поэтому никто особенно и не удивился бы, если такие слова прозвучали из его уст на самом деле. Более того, очевидно, что на все провокации в адрес России Украину подталкивает Вашингтон», – сказал член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН Константин Долгов.
«Если же сейчас Киев действительно так нагло и топорно подставляет американцев, то тут Штаты, конечно, пусть сами разбираются со своими подопечными. Да, украинским чиновникам сейчас могут «надрать одно место» за такие подставы. Но я уверен, что и Вашингтон не перестанет использовать Зеленского, пока он обслуживает его интересы, и киевские власти не перестанут подставлять Штаты», – рассуждает собеседник.
«Нам, между тем, необходимо сконцентрироваться на эффективном решении собственных задач, в том числе в рамках СВО. От того, насколько мы будем последовательны и решительны в своих действиях, зависит в том числе и то, как скоро в Вашингтоне осознают необходимость выстраивания нормальных отношений с Россией. Им придется это сделать, как бы сильно они сейчас не сопротивлялись», – заключил он.
Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа. На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы.
Позднее агентству Reuters была предоставлена полная запись встречи. На видео Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Сенатор сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же сказал, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.
Агентство указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи США Украине. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, накануне сообщалось, что сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась о чем говорят эти слова американского политика и какая связь прослеживается между ними и так называемым контрнаступлением ВСУ.
Киссинджер назвал серьезной ошибкой попытку включить Украину в НАТО
Экс-госсекретарь США Киссинджер: Стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к войне
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Стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью The Wall Street Journal.
Как считает Киссинджер, Россия на протяжении сотен лет обладала значительным влиянием на страны в регионе, однако сама постоянно занимала двойственную позицию по отношению к Европе, поскольку была заинтересована в развитии отношений с ней для собственного развития, но в то же время опасалась исходящей с Запада угрозы. Эта двойственность, полагает Киссинджер, привела и к конфликту на Украине, передает ТАСС.
Экс-госсекретарь США выразил мнение, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к войне. В то же время Киссинджер добавил, что теперь США якобы абсолютно правы в том, что противостоят» России. Он также заявил, что поддерживает политику американского президента Джо Байдена в отношении Украины.
Киссинджер также выразил мнение, что украинская война якобы выиграна, так как, по его мнению, она якобы предотвратила атаку России на союзные страны в Европе. При этом американский политик допустил, что могут появиться другие опасности, связанные с Россией.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать нейтральной страной.
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за высказываний сенатора США Грэма
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора Линдси Грэма, сообщили в пресс-службе СК.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».