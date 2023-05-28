Алиев заявил о возможности скорого мирного договора Азербайджана и Армении

Азербайджанская и армянская стороны в скором времени смогут подписать мирный договор, если Армения не поменяет свою позицию, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.

Армения признала территориальную целостность Азербайджана, и серьезного препятствия для мирного договора не осталось, заявил Алиев, передает ТАСС.

Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию, добавил он.

До этого президент России Владимир Путин отмечал, что наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана очень важно.

При этом заключение мирного договора, по словам азербайджанских дипломатов, может пройти на полях саммита Европейского политического сообщества. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему две бывшие советские республики предпочитают мириться не в Москве.