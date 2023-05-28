Bloomberg: Американские истребители F-16 уязвимы перед новейшей российской военной техникой

Американские истребители F-16, которые Киев намерен получить от ряда стран Запада, уязвимы перед новейшей российской военной техникой, передает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, истребители F-16 в случае поставки Киеву будут либо будут задействованы в операциях «с очень высоким риском», либо использоваться им исключительно в целях обороны, передает РИА «Новости».

Bloomberg указывает, что F-16все равно будут иметь более слабые радиолокаторы и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские истребители и системы ПВО.

По мнению агентства, Киеву «придется обуздать свои заявленные ожидания». Bloomberg приводит мнение бывшей летчицы Бринн Таннехилл, занимавшейся разработкой симуляторов для самолетов F-16. По ее словам, «это будет похоже на то, как если бы украинцы пересели» с очень устаревших моделей автомобилей на чуть менее устаревшие.

Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.