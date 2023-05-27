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«Краснодар» и ЦСКА сыграли в ничью в матче 29-го тура РПЛ
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ФК «Краснодар» и московский ФК ЦСКА сыграли в субботу со счетом 0:0 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги в Краснодаре.
На 57-й минуте игры защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов заработал красную карточку, передает ТАСС.
Очередная встреча обеих команд пройдет 11 июня в суперфинале Кубка России.
ЦСКА не обыгрывал «Краснодар» на выезде с 2017 года.
В Китае назвали шаг России, от которого Украина «задрожит от страха»
Sohu: Размещение российского ЯО в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха
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Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха», сообщается в статье китайского портала Sohu.
По мнению автора материала, размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия Москвы сможет составить конкуренцию НАТО, в частности Соединенным Штатам, которые размещают ядерные боеголовки у своих союзников в Европе, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что этот шаг сможет оказать сдерживающий эффект на Украину, в связи с тем, что Киев находится рядом с белорусской границей.
«Если там будет размещен «Искандер-М» с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», – отметил автор статьи, добавив, что этот шаг со стороны Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на весь западный лагерь.
Также Sohu укзаывает, что на такой шаг Запад не может предпринять никаких действий, кроме критики и пустых угроз.
Кроме того, автор заметил, что Североатлантический альянс не осмеливался трогать Минска и раньше, а теперь и подавно НАТО не решится действовать опрометчиво.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии, места для хранения подготовлены.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
В российском МИД заявили, что поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
Поставки вооружений и техники Киеву со стороны Анкары противоречат желанию Турции приблизить прекращение огня и никак не сочетаются с ролью посредника, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.
По его словам, Анкара не единожды заявляла о намерении обеспечить скорое прекращение огня на Украине и выступить в качестве посредника в переговорном процессе. В этом случае поставки вооружений киевскому режиму противоречат вышезаявленным намерениям и не могут исходить от посредника мирного регулирования, передает РИА «Новости».
Отметим, что самым известным переданным ранее Турцией Украине вооружением стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.
Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс»
Источник: Атаковавшие корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» катера были произведены на Западе и управлялись через спутники Starlink
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Беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink, заявил осведомленный источник.
По словам источника, аппараты запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году, управление ими осуществлялось посредством вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США, а целеуказание беспилотникам обеспечивали американские средства разведки, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что внешний вид украинских морских дронов типа «Микола», собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой. На этом основании источник сделал вывод, что Киеву была передана незадекларированная партия новых морских беспилотных аппаратов западного производства для атак в Черном море. Как считает источник, вероятнее всего, за этим стоит Британия, имеющая большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана.
Он также обратил внимание, что диверсия против ВМФ России произошла в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, что является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии.
Источник подчеркнул, что масштабная накачка Украины оружием и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Россией.
Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции, недалеко от пролива Босфор. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Президент Грузии устроила скандал из-за стула
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, на организованном МИД страны «Дне диаспоры», публично обиделась на местных дипломатов из-за неверно установленного для ее ранга стула, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это нарушение протокола», – сказала она на церемонии в МИД Грузии.
«Это не потому, что кому-то так хочется, чтобы стул поставили где-то, просто протокол важен», – отметила президент.
При этом она сообщила, что «давно в Грузии уже ни на что не обижается».
Саломе Зурабишвили также отметила, что накануне в своем выступлении в День независимость Грузии министр обороны первым упомянул премьер-министра, а не ее.
«Так нельзя, – заявила она. – Я являюсь Верховным главнокомандующим».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «ярким выражением демократии» то обстоятельство, что Зурабишвили второй день подряд критикует правительство страны.
Накануне президент обвинила правительство в отступлении от западных ценностей и в уступках России.
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной и предрек ей невеселое будущее
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев с помощью картинки высмеял Украину, и предрек ей будущее Сирии, Ирака и Ливии.
Медведев в своем Telegram-канале опубликовал картинку, при помощи которой высмеял Украину, которой западные страны ранее обещали будущее в Евросоюзе, но на самом деле, по его мнению, участь Киева разделить судьбу Ливии, Сирии, Йемена и Афганистана.
Ранее Медведев заявил, что до тех пор, пока у власти на Украине находится нынешний режим, возглавляемый Владимиром Зеленским, переговоры между сторонами конфликта будут невозможны.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине
Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости».
Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать.
По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку».
«Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе.
Арестованного за сожжение Корана в Волгограде доставили в Грозный
Арестованный за сожжение Корана в Волгограде по заказу спецслужб Украины доставлен в Грозный
Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по заказу спецслужб Украины, доставили в СИЗО в город Грозный.
Возле СИЗО Грозного собрались жители Чечни, передает ТАСС.
Напомним, житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран. Мужчину арестовали.
Ранее сообщалось, что по решению председателя СК России уголовное дело Журавеля, было передано для дальнейшего расследования следователям Чеченской Республики.
Минюст предложил отправить сжегшего Коран отбывать срок в мусульманский регион.
Протоиерея Калинина освободили от должности из-за ситуации с иконой «Троица»
Протоиерея Калинина запретили в священнослужении в связи с ситуацией с иконой «Святая Троица» Рублева
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Главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина освободили от занимаемых должностей и запретили в священнослужении из-за ситуации с воспрепятствованием перенесению в храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева к 4 июня.
В опубликованном на сайте РПЦ указе патриарха Кирилла говорится, что с 26 мая Калинин освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского в Москве и запрещен в священнослужении.
Также протоиерея освободили от должности председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Кроме того, патриаршим распоряжением принято решение освободить от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.
Сам экс-глава экспертного совета в РПЦ признал, что, «видимо, совершил ошибку». Также Калинин отказался комментировать решения своего руководства, однако отметил, что такое решение продумано, передает ТАСС.
«Я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня знает и любит. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку», – заключил он.
Напомним, 15 мая РПЦ сообщила, что икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, вернулась в церковь по распоряжению президента Владимира Путина. 4 июня она будет выставлена в Храме Христа Спасителя по случаю православного праздника Троицы, а позже передана в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В РПЦ пообещали хранить реликвию в музейном режиме.
Кириенко посетил открытие академии «Меганом» в Крыму
В Крыму в бухте Капсель начались мероприятия по открытию академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида», его посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Круглогодичный образовательный центр «Меганом» планируется сделать одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Академия творческих индустрий «Меганом» – это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера «Таврида». Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать.
Академия «Меганом» создана по прямому решению президента России Владимира Путина. Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия «Меганом» – это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия – это страна возможностей.
С запуском академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. «Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране, их самореализации, бесконечного обучения и движения вперед», – сказал Кириенко.
Первый замруководителя администрации президента совершил прогулку по территории, погрузился в атмосферу академии и прошел теми маршрутами, которыми будут ходить слушатели. Общая площадь академии занимает 27 га.
Прежде всего Кириенко осмотрел жилые корпуса – помещения, в которых будут останавливаться участники образовательных программ академии. Таких корпусов на территории пять. В общей сложности это 180 номеров, в том числе для маломобильных групп, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания. К тому же в корпусах предусмотрены кухни, хозяйственные комнаты, веранды для отдыха с видом на море.
Далее маршрут проследовал в творческие мастерские – учебные корпуса, в которых будет проходить основная работа в рамках образовательных программ. Многофункциональные помещения общей площадью 14,5 тыс. квадратных метров единовременно могут принять до 900 человек.
Здесь есть мастерские цифровизации, цифрового дизайна и мультимедиа, художественные залы и залы хореографии, помещения для репетиций, групповых занятий, медиацентр, типография, швейная мастерская, цирковая мастерская, мастерская театра, помещения кинопоказа и клипмейкинга, зал с трансформируемым подиумом. Все пространства наполнены технологичным, современным оборудованием. Одним словом, помещения учебных зданий смогут удовлетворить запросы творцов самых разных профессиональных направлений.
Кроме того, в помещениях расположены творческие лаборатории партнерских организаций академии. Так, Российское движение детей и молодежи открыло на базе академии «Меганом» первичное отделение движения. Стратегический партнер – крупнейшая технологическая компания VK запустила лекторий VK и творческое пространство «VK Клипов», а также приняла участие в образовательной программе академии.
Военкоры показали последние бои в Артемовске глазами украинских военных
Военкоры опубликовали видео боев в руинах и на окраинах Артемовска( Бахмута), которое сняли выжившие и сбежавшие из города боевики украинских войск.
На кадрах недавних боев на окраинах Артемовска видно, как ВСУ прячутся в подвалах, откуда они вылезают и обстреливают позиции в домах, где находились штурмовики «Вагнера». Видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Ранее военный корреспондент снял освобожденный Артемовск (Бахмут) с высоты птичьего полета при помощи беспилотника.
В МИД назвали условия достижения мира на Украине
Дипломат Галузин: Для достижения мира Украина должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и стать нейтральной страной
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Для достижения всеобъемлющего и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, отказавшись от вступления в Евросоюз и НАТО, признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Замминистра отметил в интервью ТАСС, что подходы России к урегулированию конфликта вокруг Украины неизменны: это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России.
Он подчеркнул, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий со стороны украинских вооруженных сил и поставок западного вооружения.
Кроме того, подчеркнул Галузин, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.
Также, должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, указал дипломат.
Заместитель министра иностранных дел российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. В частности, на законодательном уровне на Украине должен быть закреплен государственный статус русского языка, должны соблюдаться основные права человека, в том числе права на свободу вероисповедания, указал замглавы МИД России.
Напомним, во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта на Украине в связи с отсутствием у Киева возможности одержать победу без прямого участия войск НАТО и нежеланием альянса воевать с Россией.
Российские военные взяли в плен две группы ВСУ под Белогоровкой
Бойцы Южной группировки войск взяли в плен под Белогоровкой в Донбассе две группы противника, сообщил боец, участвовавший в операции.
Военный рассказал, что в плен попали две группы, в одной – все бойцы 81-й бригады ВСУ больше десяти человек, передает РИА «Новости».
Ранее военнослужащие российской группировки «Юг» с подразделениями спецназначения уничтожили склад боеприпасов и группу пехоты противника в районе Белогоровки.
В Псковской области взрывом повредило административное здание
Глава Псковской области Ведерников заявил о повреждении административного здания нефтепровода из-за взрыва
Из-за взрыва в Невельском районе Псковской области субботним утром оказалось повреждено административное здание нефтепровода, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В своем Telegram-канале он написал, что рано утром произошел взрыв, в результате которого повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Обошлось без пострадавших.
Также Ведерников отметил, что взрыв мог произойти вследствие атаки двух БПЛА, проводится работа оперативной группы.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил падение двух БПЛА в Краснодаре.
В США начали готовиться к экономическому коллапсу
Аналитики: В США начали готовиться к экономическому коллапсу
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Неподъемный госдолг США приблизил страну к угрозе дефолта в июне впервые с 1979 года, от конгресса США требуют снова поднять потолок, в случае чего, по прогнозу Белого дома, фондовый рынок рухнет на 45%, считают аналитики.
Так, в случае дефолта, как подсчитали советники нынешней администрации, ВВП ожидает падение на 6,1%, при этом 8,3 млн человек потеряют работу. По мнению некоторых аналитиков, цифры завышены, чтобы стороны можно было подтолкнуть к переговорам, передает РИА «Новости».
Как отметили в Совете экономических консультантов Белого дома, дефолт грозит обвалом американского фондового рынка на 45%, что приведет к глубокой рецессии, сравнимой с событиями 2008 года.
Как заметил управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев, на замедление экономики и сохранение этой тенденции указывает ряд опережающих индикаторов. Как минимум, кредиты для малого и среднего бизнеса станут менее доступными в условиях сокращения мировой торговли и создания массовых проблем у региональных американских банков. Кроме того, ожидается негативная динамика акций всех секторов экономики.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила наиболее негативный сценарий, согласно которому инфляция взлетит, а доллар рухнет. При этом, подчеркивает эксперт, крупнейшие держатели американских облигаций, в частности, Китай, Япония и Британия, будут распродавать их по бросовым ценам.
Кроме того, по прогнозу аналитика, обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. В этой связи у Китая возникнут проблемы, а спрос на российские энергоресурсы упадет, рубль также не сможет удержаться. Тем не менее, Мильчакова отметила, что вероятность такого развития событий очень мала – аналитики дают всего 0,5%.
Отмечается, что агентство Fitch Ratings разместило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте AAA к списку наблюдения Rating Watch с негативным прогнозом.
Американский долг в данный момент составляет 120% ВВП. Как прогнозирует МВФ, в 2024 году он будет составлять 125%, в 2025 – 129%, а в 2028 – 136%. Причинами обозначены снижение налогов, военные расходы, рецессия, пандемия, а также экономическая политика действующего президента США Джо Байдена.
По данным SWIFT, согласно международным расчетам в январе на доллар приходилось 40,12%. При этом в резервах достиг минимума – 58,36 – минимум за 27 лет.
Как отмечается в докладе Росконгресса «Жизнь взаймы: перспектива дефолта США», в стране всерьез обсуждают идею решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Предполагается, что от «печатного станка» перейдут к «чеканному».
Военный эксперт оценил потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск
Военный эксперт Киселев: Безвозвратные потери ВСУ в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек
Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Соледар и Артемовск составляют от 35 до 40 тыс. человек, выразил мнение военный эксперт из Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселев.
Киселев выразил мнение в эфире телеканала «Соловьев Live», что безвозвратные потери, которые ВСУ понесли в боях за Соледар и Артемовск, составляют от 35 до 40 тыс. человек, передает ТАСС.
Напомним, по данным, российского оборонного ведомства, потери Вооруженных сил Украины под Донецком за сутки превысили 190 военнослужащих.