Украинский лидер Владимир Зеленский не смог объединить весь мир против российской стороны и демонизировать ее, хотя он и потратил на это много времени в ходе различных поездок, заявил автор ливанского канала телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.

Действия Зеленского схожи с политикой 43-го президента США Джорджа Буша, пытавшегося заручиться широкой мировой поддержкой перед нападением на Ирак, заявил Исмаил в эфире Al Mayadeen, передает РИА «Новости».

Буш планировал представить вторжение в Ирак и Афганистан как борьбу со злом, сравнив их с «крестовыми походами», и Зеленский идет по стопам американцев, стремясь мобилизовать мир против России.

Украинский президент нарушает международное право, угрожает миру и безопасности, получая выгоду из деятельности западной прессы.

Однако эта работа оказалась напрасной, уверен Исмаил. В качестве примера указал то, что на саммите Лиги арабских государств ему позволили только произнести речь.

Попытки Зеленского демонизировать Россию не увенчались успехом, и он не сможет вернуться к тому, что было до начала СВО, подытожил Исмаил