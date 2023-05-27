На X Невском международном экологическом конгрессе наградили авторов лучших проектов

На X Невском международном экологическом конгрессе наградили авторов лучших экопроектов

В ходе X Невского международного экологического конгресса на стенде Росмолодежи прошла церемония награждения победителей номинации «Экопоколение» всероссийского проекта «Экотренд».

Соорганизаторами выступают общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и АНО «Большая Перемена» – проект Росмолодежи, входящий в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Победителей поздравил первый замминистра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов. «Вы не просто говорите об экологических проблемах, но и действуете для сохранения планеты. Мне кажется, сейчас главное – появление экологической культуры», – сказал он.

Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных похвалил участников за то, что они «взяли актуальную тему и них есть уже взрослые проекты в этой области».

Среди победителей Диана Серова из Тверской области. Она работает над созданием кинетической плитки, которая при воздействии на нее, вырабатывает электричество. Первые эксперименты показали, что использование кинетической плитки может сократить потребление электроэнергии в зданиях на 17%.

Михаил Дрожжин из Мордовии в рамках своего проекта дарит вторую жизнь батарейкам, собирая из них устройства для портативной зарядки электронной техники, позволяя увеличить ресурс использованных батареек на 30%.

А Зарина Якупова из Башкортостана организует проект в области переработки мусора: бумаги и пенопласта. Из бумаги изготавливаются жидкие обои, а из пенопласта – лак для дерева.

Победители проекта смогут пройти конкурсный отбор и стать участниками всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», где в этом году стартует съезд сообщества юных натуралистов. Юннаты из 89 регионов станут лидерами экологического направления в среде подростков в своих регионах.

Форум пройдет с 1 по 7 августа в Петропавловске-Камчатском. Напомним, воссоздать движение юных натуралистов на базе общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» поручил президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» в сентябре 2022 года.

Гостями стенда сегодня стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров рассказал гостям об итогах молодежного дня конгресса, а также поделился результатами первой конференции и дальнейшими планами развития всероссийского общественного экологического движения «Экосистема».