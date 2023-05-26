ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 80%

Глава Минобрнауки ЛНР: Новым регионам надо показать, что Россия – страна возможностей

Глава Минобрнауки ЛНР Кусов рассказал о работе платформы «Россия – страна возможностей» в новых регионах

Проект «Россия – страна возможностей» уделяет особое внимание работе в новых российских регионах, сказал газете ВЗГЛЯД глава Минобрнауки ЛНР Иван Кусов, победитель 4-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России». На этой неделе президентская платформа «Россия – страна возможностей» отмечает пятилетний юбилей.

«Проекты платформы – один из лучших инструментов для развития человеческого капитала в нашей стране. Платформа направила в нужную сторону жизненный и карьерный вектор целого поколения молодых специалистов. Мы не потеряли это поколение, а приобрели целый пул новых перспективных госуправленцев», – рассказал Иван Кусов.

«Флагманский проект «Лидеры России» – помимо очевидного предоставления возможностей карьерного и личностного роста –­ сформировал на федеральном уровне и в обществе запрос на системную кадровую политику. Теперь госорганы, корпорации, представители среднего и даже малого бизнеса начали развивать свои долгосрочные кадровые стратегии», – пояснил собеседник.

«Кроме того, благодаря «Лидерам России» у нас стало хорошим тоном формировать кадровые резервы и проводить профильные конкурсы. А это важный тренд для кадровой открытости», – отметил Кусов.

«Что касается моего личного впечатления от «Лидеров России», то я отмечу честность и прозрачность процедур участия в проекте, на которые не повлияешь извне. Иногда очень обидно выполнить все задания, но споткнуться на тестах. Но ничего не поделаешь: процедур отбора технологизирована настолько, что конкурс проходит предельно объективно», – добавил глава ведомства.

«Кроме участия в «Лидерах России» я вошел в наблюдательный совет проекта «Флагманы образования». Это похожий кадровый конкурс, но ориентированный на педагогов и руководителей учебных заведений. Сейчас мы активно развиваем проекты платформы в новых регионах. Недавно в ЛНР открылось представительство платформы «Россия – страна возможностей», теперь наша молодежь активно участвует в проектах «Большая перемена», «Пишем будущее», и так далее», – указал он. –



«Отдельно для новых субъектов запущены несколько проектов, например – «Спасибо, братцы!», рассчитанный на демобилизованных студентов, которые отдали долг Родине. Смысл проекта – помочь отслужившим принять участие в образовательных конкурсах, пройти обучение, получить специальности и необходимые компетенции».

«В целом, платформа уделяет особое внимание работе в новых регионах. Это приоритетное направление. С другой стороны, местные ребята должны «почувствовать» проекты платформы, принять в них участие, убедиться в их честности, и тогда мы получим новые истории успеха с назначениями молодых лидеров на ответственные должности. Новым регионам необходимо показать, что Россия – действительно страна возможностей», – резюмировал Кусов.

В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении».

Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства. Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное Кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны.