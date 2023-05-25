Посол России в КНДР опроверг поставку Пхеньяном боеприпасов Москве

Посол России в КНДР Мацегора опроверг поставку Пхеньяном боеприпасов Москве

Пхеньян не поставляет боеприпасы Москве, поскольку сам находится фактически в предвоенной обстановке, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Дипломат, комментируя сообщения западных СМИ о якобы имевших место поставках боеприпасов из КНДР Москве, отметил, что из-за «фактически предвоенной обстановки» накопленные вооружения могут потребоваться самому Пхеньяну, передает РИА «Новости».



Ранее газета New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. В самом Пхеньяне неоднократно опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.

Мацегора также сообщил, что Россия и КНДР работают над системой расчетов в рублях, что поможет нарастить товарооборот.

Сейчас объемы двусторонней торговли крайне невелики, время от времени случаются разовые поставки через Китай, но и они незначительны. Основной причиной такой ситуации стали санкции СБ ООН в отношении КНДР, которые разрушили систему расчетов и затруднили морскую доставку грузов.