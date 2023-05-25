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Посол России в КНДР опроверг поставку Пхеньяном боеприпасов Москве
Посол России в КНДР Мацегора опроверг поставку Пхеньяном боеприпасов Москве
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Пхеньян не поставляет боеприпасы Москве, поскольку сам находится фактически в предвоенной обстановке, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Дипломат, комментируя сообщения западных СМИ о якобы имевших место поставках боеприпасов из КНДР Москве, отметил, что из-за «фактически предвоенной обстановки» накопленные вооружения могут потребоваться самому Пхеньяну, передает РИА «Новости».
Ранее газета New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. В самом Пхеньяне неоднократно опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.
Мацегора также сообщил, что Россия и КНДР работают над системой расчетов в рублях, что поможет нарастить товарооборот.
Сейчас объемы двусторонней торговли крайне невелики, время от времени случаются разовые поставки через Китай, но и они незначительны. Основной причиной такой ситуации стали санкции СБ ООН в отношении КНДР, которые разрушили систему расчетов и затруднили морскую доставку грузов.
Стали известны подробности о ранении Залужного
Главнокомандующий ВСУ Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник.
По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА «Новости».
Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома.
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Кремль отреагировал на заявление Киева об угрозе для ряда областей России
Кремль негативно воспринял заявление Киева об угрозе для ряда областей России
В Кремле негативно воспринимают заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об угрозах диверсий в приграничных российских регионах.
«Негативно», – ответил он на вопрос о реакции Кремля на слова Данилова, передает ТАСС.
У пресс-секретаря главы государства также поинтересовались, не вызывают ли в Кремле опасения новые атаки на Белгородскую область. На это Песков ответил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство и дальше будет предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения в Белгородской области.
Глава СВР: Россия располагает данными о состоянии Залужного
Глава СВР Нарышкин не стал озвучивать информацию о состоянии главкома ВСУ Залужного
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Российские власти получают сообщения о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но не будут их разглашать, сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, нет гарантии, что вся информация на 100% достоверна, поэтому сообщать ничего он не будет, передает ТАСС со ссылкой на слова Нарышкина.
Напомним, по информации источников, пропажа Залужного, которая длится уже несколько недель, объясняется тем, что главком ВСУ получил тяжелое ранение. Его состояние осложнено сахарным диабетом второго типа. В результате, по оценке источников, Залужный хоть и выжил, но далее выполнять свою работу не сможет.
Залужный рассматривается как ставленник США. По имеющейся информации, он мог претендовать на пост президента Украины, сообщалось о его разногласиях с Владимиром Зеленским. Если информация о состоянии Залужного подтвердиться, это ослабит позиции Вашингтона на Украине и может усилить позиции Лондона и британских ставленников, к числу которых относят генерала Александра Сырского, главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова и главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Исчезновение Залужного может продлить нахождение у власти и самого Зеленского.
Пригожин назвал потери ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в интервью медиатехнологу Константину Долгову.
Всего было завербовано 50 тыс. заключенных, вместе с контрактниками в боях в Артемовске в составе «Вагнера» принимали участие 35 тыс. человек, передает РБК.
Из завербованных заключенных погибло около 20%, столько же, сколько и служащих по контракту.
Между тем со стороны Вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения. Подтверждения со стороны официальных источников пока нет.
Напомним, Пригожин сообщал, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском.
Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что теперь нужно «прочесать» каждый метр города, чтобы его разминировать.
Генерал Попов допустил причастность «двойных агентов» к ранению Залужного
Генерал Попов назвал возможные сценарии устранения главкома ВСУ Валерия Залужного
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Не исключено, что удар по объекту, где получил ранение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мог быть нанесен при содействии «двойных агентов», заявил экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов.
У него поинтересовались, мог ли быть удар не случайным, на что Попов отметил, что такой вариант можно рассматривать в качестве одной из версий. При этом сложно сказать однозначно, работала ли разведка по этому направлению.
«Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали «на два фронта» и были двойными агентами. Вот и результат», – сказал генерал-майор «Московскому Комсомольцу».
Попов напомнил, что в начале спецоперации был нанесен удар по месту, где проходило крупное оперативное совещание. «Вот там точно знали, что все они соберутся в одном месте, и действовали прицельно», – сказал он.
По его словам, есть версия, что там, где был ранен главком ВСУ, также проводилось масштабное оперативное совещание. Ранее источники сообщили, что Залужный, пропавший из медийного поля в начале мая, получил серьезное ранение под Херсоном и не сможет дальше осуществлять командование.
Минобороны показало уничтожение атаковавших корабль «Иван Хурс» морских беспилотников ВСУ в Босфоре
Минобороны сообщило об отбитой атаке морских беспилотников ВСУ на корабль «Иван Хурс» в Черном море
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Надводные украинские беспилотники атаковали экипаж корабля «Иван Хурс» ВМФ России в районе Босфора в исключительной экономической зоне Турции, атака была успешно отражена, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
После терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» ВС России осуществляются мероприятия по защите подобных объектов, говорится в Telegram-канале МО.
«Сегодня в 5 часов 30 минут вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», – сказал Конашенков.
Катера противника были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее Босфора. «Иван Хурс» продолжает выполнение своих задач.
Момент уничтожения беспилотников попал на видео. На кадрах видно приближение беспилотного быстроходного катера, по нему ведется огонь с российского корабля.
Ранее командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов сообщал, что ВСУ направили усилия на проведение атак по объектам Черноморского флота.
Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
Mysl Polska рассказала о недовольстве поляков присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции
В Турции польские туристы устроили «пляжно-барные войны», они недовольны присутствием русских и украинцев на курортах, пишут СМИ.
Обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что «польские гусары» не только не захотели играть с русскими в волейбол, но даже предприняли «атаки в турецких барах». Кроме того, поляков удивляет, что «страдающие украинцы» отдыхают в отелях или даже владеют на курортах квартирами. Гражданам Польши не нравится, что украинцы не пытаются «мстить встреченным русским», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.
«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» – заявил Ренкас. Он с сожалением отметил, что «в перегревшейся гусарской голове» нет места для подобных мыслей. Ренкас предложил польским туристам наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками, а не обсуждать мировые проблемы на шезлонгах.
По его словам, подобные «пляжно-барные войны», в которых только поляки и принимают участие, «выглядят инфантильными и смешными». Ренкас рекомендовал полякам прекратить думать о «ненавистных русских», которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Он выразил надежду, что в таком случае жизнь в Польше тоже станет легче.
Напомним, журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка жаловалась, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.
Богомолов осудил скорбящую о безмятежной жизни элиту
Режиссер Богомолов написал статью с осуждением скорбящей о безмятежной жизни элите
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Театральный режиссер Константин Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну.
Статья Богомолова под названием «Диетическое горе» опубликована на сайте РИА «Новости». В ней режиссер рассуждает о наличии в России мира «особых русских». «Они не умнее прочих, … не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Часто богаче или образованнее», – пишет Богомолов, отмечая, что все это не делает их особыми. Непохожими на других эти люди стали из-за «сознания себя особыми», пишет режиссер.
По словам Богомолова, «особые» делятся на два подкласса: люди при деньгах и условное интеллектуально-интеллигентское сословие. Большая часть этих людей называют себя европейцами, исповедуют идеи демократии и равенства, однако на деле презирают своих недостаточно успешных, «темных» сограждан. Объединяет два этих класса «одиночество в собственной стране», «и те и другие … неистово презирают собственный народ», – пишет Богомолов.
Он отмечает, что начало спецоперации заставило страдать эту «элиту» еще больше, поскольку прошлая беззаботная жизнь оказалась утеряна. Теперь, пишет Богомолов, эти люди оплакивают свои винировые улыбки и безмятежную жизнь.
В то же время режиссер подчеркивает, что сейчас не время горевать по утраченному прошлому, поскольку поезд истории уже давно идет по другим рельсам. Он призывает эту элиту выйти из своего узкого сообщества, отбросить презрение к своей стране и народу и начать работать.
В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о начале «отдельных операций» в рамках контрнаступления ВСУ
Уже начались отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Подоляк утверждает, что «контрнаступление идет уже несколько дней». Он отметил, что боевые действия «растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы». Подоляк заверил, что западные вооружения будут использоваться только на тех территориях, которые Киев считает «украинскими». Также Подоляк подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, поскольку нужно «перекрыть воздушное пространство», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
Напомним, сообщалось, что нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Также возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв.
Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного
На Украине попытались выдать старое фото раненого Залужного за свежее
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Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Однако в соцсетях указали, что она уже публиковала похожий снимок. После этого Шевцова удалила старую фотографию.
Шевцова опубликовала снимок в среду и утверждала, что встретилась с Залужным и «передала подарок». Однако в Сети заметили, что еще 2 мая девушка публиковала фотографию с главкомом ВСУ. На снимке они были в той же одежде, передает RT. Это заметно несмотря на то, что на «новом» снимке изображение отзеркалено. После того, как об этом написали в комментариях, Шевцова удалила старое сообщение в соцсетях, оставив только «свежий» снимок.
Напомним, Залужный с начала мая пропал из медиапространства, ВСУ отчитывается о его деятельности пресс-релизами. Длительно отсутствие Залужного связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту украинских военных под Херсоном. Источники сообщают, что Залужному сделана трепанация черепа. После реабилитации он уже может не вернуться к своим обязанностям.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что российские власти получают сообщения о состоянии здоровья главкома ВСУ.
Умерла певица Тина Тернер
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В возрасте 83 лет умерла американская и швейцарская певица Тина Тернер, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление ее представителя.
Сообщается, что «королева рок-н-ролла» умерла в среду, 24 мая, после продолжительной болезни. Она скончалась в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии, передает ТАСС.
Гражданство Швейцарии исполнительница получила в 2013 году, при этом утратив гражданство США, передает РИА «Новости».
В тексте заявления сообщается, что мир потерял «легенду музыки и образец для подражания».
Анна Мэй Буллок, будущая Тина Тернер, родилась в 1939 году в штате Теннесси в семье заводских рабочих. Ее отец также был баптистским дьяконом. В 18 лет она стала выступать вместе с ритм-н-блюзовым музыкантом Айком Тернером. Они поженились в 1962 году. У них было четверо сыновей: один общий, два сына Айка Тернера от предыдущих отношений и сын Буллок от предыдущих отношений.
После падения популярности, проблем мужа с наркотиками и побоев Тина Тернер уходит от него. Она принимает буддизм, начинает сольную карьеру и повторно добивается успеха.
В 2013 году Тернер вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха после 27 лет отношений. Через три недели после свадьбы Тернер перенесла инсульт, позднее у нее обнаружили рак кишечника. Она выбрала гомеопатические средства для лечения, в результате произошло повреждение почек, которое привело к почечной недостаточности.
Тернер известна по таким песням, как Golden Eye, What’s Love Got To Do With It и Private Dancer. Она включена в список «100 величайших певцов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, в 2021 году была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд (штат Огайо). Тернер является обладательницей восьми премий «Грэмми».
Уникальные укрытия для защиты российских военных создали в Тюмени
Уникальные модули для размещения российских военных, находящихся в зоне спецоперации, разработали и собрали в Тюмени, сообщили в информационном центре правительства региона.
Как рассказали специалисты, идея создать комфортное укрытие для бойцов пришла спецпредставителю губернатора Николаю Савченко, когда он во время рабочей командировки на территории спецоперации осматривал пункты временной дислокации бойцов и искал решения улучшить условия проживания военнослужащих при переброске с одной точки на другую, передает Ura.ru.
В опубликованном в соцсети «ВКонтакте» видео уточняется, что модули имеют легкий вес и простой способ установки – их можно размещать как на земле, так и погружать в траншеи.
Отмечается, что в один такой комплекс помещается до трех человек. Аналогов у укрытий нет.
Также в инфоцентре правительства указали, что конструкция здания позволяет вести наблюдение, а на крыше установлена защита от сбрасываемых с коптеров снарядов. Внутри установлен люк, который можно использовать в качестве амбразуры для ведения огня, либо как запасной выход. Кроме того, есть место для хранения оружия и установки печки.
Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
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Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.
Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Военкоры показали видео уничтожения боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой
Военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков Вооруженных сил Украины под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе.
Так, Telegram «Военкоры Русской весны» показал, как боевые беспилотники-камикадзе 9-й бригады Первого Донецкого армейского корпуса «ликвидируют украинских нацистов». Авторы канала отмечают, что украинские силы каждый день несут потери от ударов таких дронов.
Ранее военкоры «Русской весны» сообщили, что российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении.
Разоблачен фейк о карте «Нового шелкового пути» в обход России
Появившаяся в Сети карта Нового шелкового пути в обход России оказалась иллюстрацией трассы гонщика Райнера Цитлоу от 2017 года.
«Широко разрекламированная карта Нового шелкового пути в обход России – стотысячная по счету – оказалась иллюстративной картинкой трассы гонщика на Тигуане от 2017 года», – написал автор Telegram-канала Китайский свяZноj.
Этот маршрут проходил через 10 стран и практически полностью повторял старый Шелковый путь времен Марко Поло, сообщал Shina.Guide.
На карте гонщика путь лежит из Италии в Китай и проходит через Болгарию, Турцию, Иран, Туркменистан, Узбекистан и Киргизию.
Напомним, президент России Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Китая являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.