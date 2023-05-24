В НАТО обеспокоились темпом реформ в Грузии и рейсами в Россию

Специальный представитель генсека НАТО Хавьер Коломина высказал обеспокоенность Североатлантического альянса темпом реформ в Грузии, которой, как и Украине, в 2008 году было обещано членство в НАТО без конкретных сроков вступления, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На пресс-конференции в Тбилиси в среду он заявил, что «есть реформы, которые должна проводить страна, но по их уровню, ритмам и иногда содержанию существует сильная обеспокоенность».

«НАТО очень сильно связано с Грузией, мы делаем совместно прекрасное дело, эффективно используя все возможные форматы», – отметил он при этом.

Хавьер Коломина сказал, что в Альянсе «абсолютно привержены политике открытых дверей и решению от 2008 года (о членстве Грузии и Украины)».

Что касается критики, то в этом плане он упомянул отозванный в марте после протестов в Тбилиси и западных негативных комментариев законопроект об «иностранных агентах».

Также спецпред высказал «озабоченность» согласием Грузии восстановить прямые авиарейсы с Россией и сообщил, что обсудил этот вопрос с грузинскими властями. В этой связи он призвал «больше поддерживать Украину».

«Такой реакции мы ждем и от Грузии», – отметил эмиссар генерального секретаря НАТО, призвав Тбилиси четко следовать международным санкциям против Москвы.

По его словам, следует ожидать, что в итоговом коммюнике предстоящего в июле Вильнюсского саммита НАТО будет высказана поддержка Грузии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о крайне негативных последствиях для экономики его страны в случае введения прямых санкций Тбилиси против Москвы.