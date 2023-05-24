Гарибашвили предсказал разрушение экономики Грузии без связей с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о крайне негативных последствиях для экономики его страны в случае введения прямых санкций Тбилиси против Москвы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Экономика Грузии разрушится, мы нанесем ущерб собственному народу», – сказал он в выступлении на Катарском международном форуме, которое транслировали грузинские телекомпании.

При этом он напомнил, что Запад продолжает поддерживать с РФ торгово-экономические связи.

«Евросоюз заплатил России в 2022 году 2,3 трлн долларов», – отметил Ираклий Гарибашвили.

Он сообщил при этом, что торговый оборот Грузии с Россией не превышает 1 млрд долларов в год.

«За четыре дня ЕС торгует с РФ на такую же сумму», – сказал он.

Он напомнил, что после войны-2008 никто не вводил санкции против России.

«Тогда не было правильной, адекватной реакции против России. И где же логика? Наша война – не война, а война на Украине – война?», – задался вопросом премьер-министр Грузии.

По словам Ираклия Гарибашвили, после войны 2008 года 20% территории Грузии были и остаются оккупированы, но все продолжали с Россией «обычный бизнес».

«Мы были очень разочарованы», – заявил глава правительства Грузии.

При этом, по его словам, «Грузия поддерживает Украину и ее народ и хочет завершения военных действий как можно скорее».

«Грузия присоединилась более чем к 500 (антироссийским) резолюциям и заявлениям на всех международных платформах и полностью придерживается международных санкций против России», – заявил Ираклий Гарибашвили.