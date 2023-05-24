Политолог: Россия стала мировым лидером справедливых интеграционных процессов

Политолог Данилин: Путин предлагает миру конструктивный подход к взаимоотношениям стран

После того, как Россия достигнет своих целей в СВО, будет строиться новый, более справедливый мир. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин заявил на Евразийском экономическом форуме, что на мировой арене происходят глобальные и фундаментальные изменения.

«Президент, начиная с «Мюнхенской речи», когда он высказался о том, что однополярный мир ведет к конфликтам и проблемам, последовательно предлагает миру конструктивный подход к взаимоотношениям стран. Слова президента произнесены в момент, когда внимание всего мира приковано к тому, что говорит и делает Путин. Это выступление можно считать приглашением к сотрудничеству», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

Эксперт назвал Россию лидером справедливых интеграционных процессов не только на постсоветском пространстве и в ЕАЭС, но и в БРИКС, а также странах, которые сейчас входят в так называемое Движение неприсоединения 2.0.

«Сторонники многополярного мироустройства надеются, что Россия сможет противостоять военным образом НАТО, а экономическим образом – мировому гегемону в лице США, и на основании этого будет строиться новый, более справедливый мир. Это произойдет после того, как Россия достигнет своих целей в СВО, а гегемон потерпит поражение», – считает политолог.

При этом ключ к успеху Евразийской интеграции заключается в том, что «между нашими странами теснейшие исторические, экономические и культурные взаимные отношения».

«Эти отношения всегда строились на доброй воле, а не на принуждении. К сожалению, некоторые страны типа Украины, Молдавии, Грузии и Прибалтики решили, что конфронтационный стиль принесет им больше успехов. И где эти страны сейчас? В Прибалтике дикая депопуляция, на Украина военный конфликт, в Грузии до сих пор не могут определиться, где они и с кем они. Дело в том, что работать надо в общих интересах, а не за счет кого-то и против кого-то», – говорит Данилин.

В среду президент России Владимир Путин выступил на Евразийском экономическом форуме в Москве. Тема форума – «Евразийская интеграция в многополярном мире». По словам президента, большинство представителей международного сообщества поддерживают подходы России к построению более справедливой архитектуры экономических отношений в мире.

«Все больше государств берет курс на укрепление национального суверенитета, проведение самостоятельной независимой внутренней и внешней политики, придерживается собственной модели развития», – сказал президент.

«Все они выступают за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы, расширять сеть партнерских связей», – добавил Путин.