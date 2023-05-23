Мирошник: ВСУ хотят использовать Краснолиманское направление для отвлекающих ударов

Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ пытаются найти бреши в российской обороне для нанесения ударов на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении попытки противника прорвать нашу оборону стали регулярными. Не исключено, что именно именно тут ВСУ попытаются нанести отвлекающий удар перед контрнаступлением. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении.

«В настоящий момент на Краснолиманском направлении ВС РФ ведут активную оборону. Наши подразделения занимаются мониторингом территорий, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Регулярно вскрываются попытки противника «попробовать на зуб» наши порядки. Очевидно, что ВСУ хотят найти бреши, через которые можно было бы пройти дальше», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Как только украинские солдаты попадают в зону мониторинга ВС РФ, мы тут же наносим удар. В целом система слежения работает достаточно эффективно, противнику не удается достичь зоны контактного боя. В свою очередь наши войска продвигаются более успешно. Ежедневно мы проходим расстояние в 100–200 метров, занимаем опорные пункты и доминирующие высоты», – отмечает собеседник.

«Не исключено, что в ходе так называемого контрнаступления противник попытается нанести удар и на Краснолиманском направлении. Не думаю, что сюда направятся основные подразделения ВСУ, однако отвлекающие маневры возможны. В частности, большое скопление живой силы уже сейчас заметно в районе Сватово и Кременной», – заключил Мирошник.

Ранее украинские войска пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, но российская артиллерия не позволила им это сделать. Об этом сообщает издание РИА «Новости», ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

По его словам, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Однако артиллерийские подразделения РФ открыли огонь, в результате чего ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике.

В понедельник министерство обороны отчиталось, что на Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику недалеко от Червоной Дибровы и Невского ЛНР, а также Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 55 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что уцелевшие подразделения украинских сил перенаправлены из Артемовска в населенные пункты Кошаровка и Славянск на Купянском и Краснолиманском направлениях. По словам Марочко, они должны усилить оставшиеся на этих направлениях подразделения ВСУ.