Песков заявил, что реформа ООН должна стать продуктом общего консенсуса

Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного

Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу, он может покинуть свой пост, заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР», ссылаясь на свою агентуру в ВСУ.

По словам источника, информация о здоровье Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух армии, передает РИА «Новости».

Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».