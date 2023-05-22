Песков: У Кремля нет позиции по увеличению рабочей недели

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

«Известия»: Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила Минтруду ввести в России шестидневную рабочую неделю

В обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову предлагается ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Авторы инициативы считают, что это необходимо на фоне роста числа ограничительных мер, введенных в отношении России, и увеличения нагрузки на экономический сектор, пишут «Известия».

В обращении сказано, что национальная валюта и экономика России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость, однако потребность российской финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется.

В результате увеличения рабочей недели, по мнению авторов инициативы, российская экономика станет прочнее. Это позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, сократить зависимость от иностранных институтов и укрепить экономический суверенитет нашей страны, подчеркивается в публикации.

Кроме того, в ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Рабочий день, напоминается в заявлении, сначала постепенно сократился до семи часов при шестидневной рабочей неделе, а затем в 1967 году была установлена и ныне действующая пятидневка.

Шестидневная рабочая неделя установлена в Непале и Иране, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю, добавляют авторы инициативы.

В прошлом году в России поднималась дискуссия на тему введения в стране сокращенной рабочей недели.