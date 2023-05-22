Подозреваемого в подготовке теракта в Оренбургской области арестовали

Суд в Оренбурге арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

Ленинский райсуд Оренбурга отправил под стражу на два месяца жителя Новотроицка, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге, поджога военкомата Орска и отдела ФСБ, сообщили в судебной инстанции.

В решении суда говорится, что 26-летнего жителя города Новотроицка, подозреваемого в подготовке терактов в Оренбургской области, отправили под стражу до 21 июля 2023 года, передает ТАСС.

Ранее ФСБ задержала жителя Оренбургской области за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины. По данным ведомства, он готовил поджоги шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России.