Подозреваемого в подготовке теракта в Оренбургской области арестовали

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22 мая, понедельник | Последнее обновление — 14:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
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Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе.
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Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать.
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Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Подозреваемого в подготовке теракта в Оренбургской области арестовали
Суд в Оренбурге арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге
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Ленинский райсуд Оренбурга отправил под стражу на два месяца жителя Новотроицка, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге, поджога военкомата Орска и отдела ФСБ, сообщили в судебной инстанции.
В решении суда говорится, что 26-летнего жителя города Новотроицка, подозреваемого в подготовке терактов в Оренбургской области, отправили под стражу до 21 июля 2023 года, передает ТАСС.
Ранее ФСБ задержала жителя Оренбургской области за подготовку терактов по указанию спецслужб Украины. По данным ведомства, он готовил поджоги шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции «Новотроицкая» Южно-Уральской железной дороги, а также военного комиссариата Орска Оренбургской области и отдела ФСБ России.
Стало известно о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Хакерская группа сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в начале мая во время ракетного удара по украинскому штабу, он может покинуть свой пост, заявил представитель хакерской группы «Джокер ДНР», ссылаясь на свою агентуру в ВСУ.
По словам источника, информация о здоровье Залужного блокируется по заданию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух армии, передает РИА «Новости».
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Военкоры сообщили о «мощнейшем комбинированном ударе» по Днепропетровску
Депутат Верховной рады Бужанский сообщил о 16 взрывах в Днепропетровске
В украинском городе Днепр (Днепропетровск) звучат мощные взрывы, сообщают украинские СМИ. Также взрывы прогремели в Харьковской и Николаевской областях Украины и в находящемся под контролем украинских войск Запорожье.
В Днепропетровской области, как и на всей территории Украины, объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают, что в одном из районов Днепропетровска произошел сильный пожар. Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что примерно за 40 минут в городе прогремели 16 взрывов, передает ТАСС.
«Военкоры Русской Весны» сообщают, что «впервые мощнейший комбинированный удар нанесен по объектам в Днепропетровске». Указывается, что «удар нанесен крылатыми ракетами Х-101, Х-22, баллистическими ракетами» и беспилотниками «Герань». После этого «ударила вторая волна беспилотников».
Напомним, в воскресенье вечером также сообщалось о взрывах в Харькове. После этого взрывы прогремели в Одессе.
Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.
Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.
Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.
«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.
Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».
Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
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Гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Как указал Байден, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины, США и союзники по НАТО знают, сколько обучено украинских бригад, и понимают статус этих бригад. По его словам, есть ожидания по поводу того, чего они могут добиться, передает «Интерфакс».
Помимо этого, американский лидер уточнил, что США не знают точно, достигнет ли Украина результатов, а «война – вещь переменчивая».
Байден рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины. Однако озвучивать планы Киева не стал, добавив, что даже если бы и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в Артемовске. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.
Стало известно об испытаниях нового ракетного комплекса «Гермес»
КБП: В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса «Гермес»
В России ведутся испытания новейшего многофункционального ракетного комплекса «Гермес», способного поражать бронетехнику и летательные аппараты, сообщили в пресс-службе Конструкторского бюро приборостроения (КБП).
Как сообщили в КБП (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), работы по модернизации комплекса «Гермес» продолжаются с учетом изменения обстановки и задач. Решение о поставке в войска будет принято по результатам испытаний, передает РИА «Новости».
Ранее индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил, что холдинг «Высокоточные комплексы» планирует создать новый ударный комплекс «Гермес 2.0» с более мощной и скоростной ракетой.
Российская артиллерия нанесла удар по «Правому сектору»
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» сообщил об ударе артиллерии по украинскому «Правому сектору»
В районе населенного пункта Новгородское нанесен артиллерийский удар по пункту временной дислокации нацбата вооруженных сил Украины «Правый сектор*», сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетное подразделение уничтожило склады боеприпасов в Андреевке. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометы ВСУ у Богдановки и Северного, «Краб» и М-128 в районе населенного пункта Червонное, а также два танка. Кроме того, у Опытного сбит беспилотник самолетного типа.
Подразделения радиоционно-химической и биологической защиты нанесли удар из тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» «по району сосредоточения живой силы противника и взводному опорному пункту ВСУ», передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении расчеты 2С4 «Тюльпан» вместе с российскими танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять украинских наблюдательных постов, передает РИА «Новости».
Российские пушки «Гиацинт-Б» и гаубицы «Мста-С» поразили артиллерийское орудие ВСУ Д-20. Кроме того, сбито три разведывательных БПЛА. Российская авиация атаковала 14-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и подразделения украинской территориальной обороны.
Минобороны России в Telegram опубликовало видеозапись боевой работы расчетов САУ «Мста-СМ2».
Напомним, в Харькове в результате ракетного удара поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признан террористической организацией и запрещено на территории России).
В Германии заявили о возможной причастности двух украинцев к взрывам на «Северных потоках»
Двое украинцев могут быть причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Расследование, проведенное газетой и другими немецкими и европейскими СМИ, показало, что следователи несколько месяцев назад нашли предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.
Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», на которой подозреваемые в подрыве «Северных потоков» якобы направлялись к ним, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.Отмечается, что туристическое агентство может быть лишь подставной компанией. Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.
Ранее следователи в Германии заявили, что яхта «Андромеда» могла служить для отвлечения внимания от настоящих исполнителей диверсии.
Пригожин опроверг слова Зеленского об Артемовске
Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске нет ни одного украинского военного.
Тем самым он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что город не перешел под контроль России, передает РИА «Новости».
«Владимир Саныч лукавит, либо не в курсе, что происходит на земле», – заявил Пригожин.
Ранее в Минобороны России заявили, что штурмовые отряды «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации завершили освобождение Артемовска.
У Украины появились собственные «Люфтваффе»
Представитель Одесской областной военной администрации Братчук рассказал об отряде украинской аэроразведки «Люфтваффе»
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В состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха, следует из сообщения представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
Братчук в соцсетях рассказал о деятельности подразделения «Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе». Причем, судя по видео, члены украинского отряда носят на плече эмблему не современных люфтваффе ФРГ, а именно военно-воздушных сил нацистской Германии, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.
Люфтваффе – общее название для гитлеровских военно-воздушных сил в 1935–1945 годах и современных ВВС ФРГ. В русскоязычном пространстве «люфтваффе» ассоциируется именно с авиацией нацистской Германии и руководством Германа Геринга. В Германской империи, а также в ГДР использовалось слово «люфтштрайткрефте». Под названием «люфтваффе» ВВС Германии возродились Гитлером после того, как по итогам Первой мировой войны стране запретили иметь собственный военный воздушный флот.
Нанесен ракетный удар по боевикам «Кракен» в Харькове
Военкоры сообщили о ракетном ударе по украинскому нацбатальону «Кракен» в Харькове
В Харькове в результате ракетного удара поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России), сообщил военкор Юрий Котенок.
Котенок сообщил в Telegram, что «точечно поражено одно из расположений формирования укронацистов». По словам военкора, «есть экстренно убывшие к бандере». Telegram-канал «Рыбарь» также сообщает, что «в Харькове прилетело по голове» данному украинскому подразделению.
Напомним, сообщалось, что воскресенье вечером в Харькове прогремело несколько взрывов.
В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю
«Известия»: Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила Минтруду ввести в России шестидневную рабочую неделю
В обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к главе Минтруда Антону Котякову предлагается ввести в России шестидневную рабочую неделю.
Авторы инициативы считают, что это необходимо на фоне роста числа ограничительных мер, введенных в отношении России, и увеличения нагрузки на экономический сектор, пишут «Известия».
В обращении сказано, что национальная валюта и экономика России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость, однако потребность российской финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется.
В результате увеличения рабочей недели, по мнению авторов инициативы, российская экономика станет прочнее. Это позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, сократить зависимость от иностранных институтов и укрепить экономический суверенитет нашей страны, подчеркивается в публикации.
Кроме того, в ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Рабочий день, напоминается в заявлении, сначала постепенно сократился до семи часов при шестидневной рабочей неделе, а затем в 1967 году была установлена и ныне действующая пятидневка.
Шестидневная рабочая неделя установлена в Непале и Иране, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю, добавляют авторы инициативы.
В прошлом году в России поднималась дискуссия на тему введения в стране сокращенной рабочей недели.
Беженец рассказал, как ВСУ «вытравливали» из укрытий жителей Артемовска
Солдаты Вооруженных сил Украины «вытравливали» из укрытый жителей Артемовска слезоточивым газом и дымовыми шашками, рассказал житель города Виталий, доставленный в один из пунктов временного размещения в ЛНР.
По его словам, чтобы люди выходили из укрытий, украинская армия бросала в подвалы дымовые шашки, передает ТАСС.
По мнению мужчины, жителей одного из домов или забрать хотели, или расстрелять, в подвале была 15-летняя девочка.
Напомним, штурмовые отряды «Вагнер» завершили освобождение Артемовска.
Совмин БиГ согласился на переговоры по газопроводу для поставок из России
Представитель Республики Сербской Перович заявил о согласии совмина БиГ обсудить газопровод для поставок из России
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Совет министров Боснии и Герцеговины «дал добро» начать переговоры с Сербией о строительстве газопровода для поставок газа из России, сообщил глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович.
Перович пояснил, что «раньше, в 2012 году, они шли на уровне межправкомиссии» Россия – БиГ, «но сейчас – нет». Переговоры будут вестись с Сербией, так как подключение планируется к ее трубопроводной транзитной системе, передает РИА «Новости».
Следующая инстанция, одобрение которой требуется получить – президиум Боснии и Герцеговины. При этом, как сообщил Перович, двое членов президиума уже выступили против, но Республика Сербская может обратиться к «парламентской ассамблеи, чтобы посредством голосования в парламентской ассамблее получить добро на реализацию инициативы».
Кроме того, ожидается формирование рабочей группы. Перович заверил, что «технически все подготовлено». «Мы уже 10 лет этим занимаемся еще со времен, когда обсуждался вопрос «Южного потока», который впоследствии закрылся», – сказал он.
Президент Республики Сербской Милорад Додик может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ и проект газопровода для поставок топлива из России, заявил Перович. Он рассчитывает, что «будет одобрена самая лучшая цена – как для дружественных стран». Додик сообщал, что планирует 23 мая посетить Москву и встретиться с Путиным.
Напомним, лидер боснийских сербов, которые превратились в главного союзника Москвы западнее Калининграда, Милорад Додик в сентябре заявил, что Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР. В 2021 году президент Сербии Александр Вучич не исключил ответвления «Балканского потока» до Республики Сербской.
Индия призвала к реформе ООН
Моди упрекнул ООН в неспособности отражать действительность XXI века
ООН не отражает «реалии дня сегодняшнего» и нуждается в реформе, заявил глава правительства Индии Нарендра Моди.
Моди считает, что организации, которые были созданы в XX веке, не отражают действительность XXI века. По этой причине и требуется «реформировать такие большие институты, как ООН», заявил премьер-министр. Он полагает, что ООН должна «стать голосом глобального Юга», иначе организация будет просто «говорильней», передает ТАСС со ссылкой на Economic Times.
Напомним, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что в СБ должны быть представлены страны «населенные, развивающиеся», но в международном сообществе нет общего понимания того, как реформу проводить, «кто должны быть эти государства, должны ли они быть постоянными членами».
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
МВД объявило в розыск актера Алексея Панина
Российские правоохранители объявили в розыск актера Алексея Панина, в отношении которого возбуждено уголовное дело за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту, сообщает пресс-служба МВД.
В частности, на сайте МВД сообщается о розыске Панина Алексея Вячеславовича, родившегося 20 сентября 1977 года. По какой именно статье УК РФ разыскивается актер – не уточняется, передает ТАСС.
В начале мая источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма.
Напомним, Панин в 2020 году получил вид на жительство в Испании. Также актер заявил, что «с удовольствием отказался бы от гражданства» России, если бы ему «дали другое». Актер неоднократно негативно высказывался против России и СВО. В декабре 2021 года Панин заявил о своем возвращении в Россию на Новый год, однако не все его подписчики остались довольны этим решением.
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