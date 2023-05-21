Грек Циципас выгнал маму с матча с Медведевым из-за разговоров на русском языке

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21 мая, воскресенье | Последнее обновление — 13:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»
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Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России.
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Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО.
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Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Грек Циципас выгнал маму с матча с Медведевым из-за разговоров на русском языке
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас во время матча с российским спортсменом Даниилом Медведевым в 1/2 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) просил свою маму Юлию Сальникову покинуть стадион, сообщили СМИ.
Как сообщил комментатор Ник Лестер в эфире Prime Video, Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, чтобы Медведев ничего не мог понять, а потом попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона, передает «Чемпионат».
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу российского теннисиста.По материнской линии Циципас имеет русские корни: мать – советская и затем греческая теннисистка Юлия Сальникова (Апостоли), дед – советский футболист и тренер Сергей Сальников.Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку с судьей во время полуфинального матча Australian Open против грека Стефаноса Циципаса. Медведева возмутили подсказки отца соперника. Россиянин в жесткой форме потребовал от судьи сделать предупреждение сопернику.
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска и поздравили россиян с освобождением города
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Большинство блогеров восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска, обвинив «банду Зеленского» в гибели десятков тысяч солдат.
«Это день славы русского оружия, день наших героев... всех солдат и офицеров, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!
Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок.
Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вместе с тем большинство блогеров встретили восторженно сообщение о взятии Артемовска, разместив, в частности, в Telegram-каналах поздравительные открытки с изображением «Артемовского брюта».
Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что освобождение Артемовска принесло ощутимые потери не только ВСУ, но и российским подразделениям.
«Несмотря на все трудности, проблемы, потери Артемовская наступательная операция завершилась победой. Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.
Военкор Александр Коц отметил символизм взятия Артемовска в День освобождения Мариуполя. «Это наш еще один День Воинской славы. Слава русскому оружию!.. Спасибо всем, кто причастен к этой победе!
PS Привет Алексею «Россия больше не возьмет ни одного города» Арестовичу», – написал Коц в своем Telegram-канале.
«На Украине опровергают взятие Бахмута. Я уверен, что это они будут делать несколько недель. Пока их клоун попрошайничает в турне по миру», – отметил репортер Руденко.
Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» был краток: «Артемовск больше не кiт».
Но, по словам автора Telegram-канала «Военная хроника», Артемовск – еще не конец.
«Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ – Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте еще предстоит решать, поэтому «оркестр» выйдет на отдых, но, судя по всему, вернется в случае необходимости», – отметили блогеры.
Ранее штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль.
В Киеве отреагировали на просьбу Польши извиниться за Волынскую резню
Посол Украины Зварыч назвал «неприемлемым» призыв Польши извиниться Зеленскому за Волынскую резню
Требование от польской стороны, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принес извинения за Волынскую резню являются неприемлемыми и досадными, заявил украинский посол в Польше Василий Зварыч.
Зварыч в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нужно делать по отношению к общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными, передает ТАСС.
По его словам, украинская сторона готова к диалогу, но Польша должна быть осторожна в высказываниях. Как уточнил он, Украина помнит историю и готова к взаимному пониманию, но также необходимо уважать и взвешивать свои заявления.
Кроме того, Зварыч рассказал о форме примирения между Украиной и Польшей, отметив, что она звучит так: «прощаем и просим прощения».
Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни, поляки свою вину перед украинцами признали.
Лавров заявил о вынужденном ответе России на объявленную войну
Глава МИД Лавров: Россия вынуждена твердо и последовательно отвечать на объявленную ей войну
Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Министр подчеркнул, что враждебность проявляется с той стороны баррикад, которые разделяют тех, кто хочет жить своим умом, и тех, кто живет за счет других, передает ТАСС.
Лавров отметил, что США применяют теорию и практику «плавильного котла» к Европе и другим регионам мира под контроль Вашингтона по правилам «золотого миллиарда».
Глава МИД заявил, что бесцеремонность США и их одержимость собственным величием заводит международные отношения в очень сложную ситуацию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на неготовность США к конструктивным действиям по Украине.
В США предсказали судьбу F-16 в случае поставок на Украину
MWM: Россия будет сбивать истребители F-16, если Киев применит их в зоне СВО
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Большие потери в зоне спецоперации понесет авиационный парк, поскольку российские войска начнут массово сбивать истребители F-16, если Украина задействует их в СВО, пишут американские СМИ.
Military Watch Magazine в редакционной статье пишет, что Россия может заполучить образец для исследования технологий F-16, а также есть вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери, как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях, и это, в свою очередь, нанесет серьезный удар по престижу машины, передает РИА «Новости».
Самолет F-16 – однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. Но, по мнению колумнистов газеты, очень высока вероятность, что его живучесть в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности.
Отмечается, что уничтожение F-16 значительно повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса, которые совсем недавно вывели из строя лучший американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отличным решение Запада о поставках F-16 Украине.
Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей.
Штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль
Российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, заявил Евгений Пригожин.
«20 мая 2022 года. Сегодня по полудню полностью был взят Артемовск (украинское название – Бахмут). Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута», – заявил Пригожин, передает РИА «Новости».
Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.
До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
Издевательские постеры про Зеленского появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Постеры с издевательской надписью про президента Украины Владимира Зеленского появились на Таймс-сквер в Манхеттене в Нью-Йорке.
«Зеленский – герцог мира», – гласит надпись на постере. Блогеры обратили внимание, что на английском звучит не так однозначно: «Zelensky peace duke», сообщает Сергей Колясников в своем Telegram-канале.
Ранее сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
Охрана московского клуба «Флакон» не разрешила рэперу Shokk пронести флаг России на концерт
Рэпера Schokk не пустили с флагом России на собственный концерт в московский клуб «Флакон»
Российскому рэперу Диме Бамбергу, более известному под псевдонимом Schokk, охранники клуба «Флакон» в Москве не позволили пронести российский триколор на собственный концерт.
По словам Бамберга, охрана потребовала отдать флаги России, потому что «начальство запретило» впускать людей с флагами. Однако друзья рэпера тайком пронесли триколор, и Schokk развернул его на сцене во время концерта, после чего выступил с гневной речью в адрес руководства и охраны клуба, передает «Царьград».
По его словам, он готов «разнести заведение» и «проучить охранников», но это будет противозаконно.
«Будь нейтральным в Тбилиси, Казахстане, Риге! А в России ты или за Россию, или пошел отсюда!» – прокричал Дима Бамберг со сцены.
Фанаты артиста, которые были на концерте, поддержали рэпера и в знак протеста стали скандировать: «Россия!».
Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета
Военкоры показали финал битвы за Артемовск, снятый беспилотником.
Бои за последние кварталы на окраинах Артемовска. Артиллерия «Вагнеров» уничтожает засевших в руинах боевиков ВСУ и технику, говорится в пояснении к видео, опубликованному в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Ранее в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликована видеозапись водружения флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске.
Видеозаписи опубликовали пресс-служба «Конкорда» – компании Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер» – и военкоры.
Напомним, в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне
Публицисту Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне
Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России), недавно обвинивший Украину в сотрудничестве с нацистами, вынужден был провести концерт в парке в Лондоне, из-за того, что его не пустили выступать в зале UCL.
Писатель Шендерович (признан иноагентом в России) рассказал, что провел «свой лучший концерт» в Ридженс-парке в Лондоне, поскольку ему отказали в выступлении в зале. По его словам, не пустили в зал UCL и 300 его поклонников, поэтому пришлось пойти всей толпой на лоно природы.
Также он поблагодарил «идиотов», которые отменили его концерт в помещении, за «такой невероятный промоушен».
Ранее проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
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Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
Байден попросил журналистов «заткнуться»
Байден попросил журналистов «заткнуться» после вопросов о дефолте в США
Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 в Хиросиме попросил журналистов «заткнуться» после многочисленных вопросов о возможном дефолте страны.
«Заткнитесь уже, ладно?» – ответил Байден на вопросы о дефолте, передает Ura.ru.
В среду сообщалось, что Джо Байден не примет участие в саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Сиднее 24 мая из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в стране.
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен направила руководству Конгресса США, представляющему как ныне правящую Демократическую, так и оппозиционную Республиканскую партии, предупреждение, что Соединенные Штаты уже 1 июня могут оказаться в состоянии дефолта.
Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
«Военкоры Русской Весны» показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
Российские войска нанесли удар по базам Бахмутской группировки ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР), сообщили «Военкоры Русской Весны».
Кадры ударов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что взрывы прогремели в районе аэропорта Краматорска, превращенного в узел снабжения и штабной центр ВСУ, ранее на аэродроме располагался штаб Карательной операции на Донбассе, сейчас также штабы и базы снабжения.
В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.
Ранее военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.
Эксперт рассказал о задачах американских истребителей F-16 на Украине
Эксперт Денисенцев: С помощью F-16 Украина сможет контролировать воздушное пространство над Крымом
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На F-16 можно установить любую РЛС и различные типы ракет. Поэтому многое будет зависеть от того, какую именно модификацию может получить Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. О том, что западные страны начали решать, кто и сколько истребителей F-16 передаст Киеву, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«F-16 устарел по меркам F-35, но по меркам нашего авиапарка этот самолет не устарел ничуть. F-16 – это летающая платформа для запуска различных ракет. Украина запускает британо-французские ракеты Storm Shadow со своих совершенно устаревших Су-24, делать это с помощью F-16 будет удобнее», – отмечет эксперт Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
Многое будет зависеть от того, какая именно модификация F-16 может быть поставлена Украине, с каким набором вооружений и оборудованием. «На этот самолет можно поставить любую радиолокационную станцию, в том числе самую современную – с активной фазированной антенной решеткой», – пояснил собеседник.
Изначально F-16 задумывался как прифронтовой истребитель для стран НАТО. «Но со времен холодной войны прошло много времени. Поэтому говорить об узкой специализации самолета не приходится, тем более если речь идет о боевой авиации. С момента принятия его на вооружение прошло лет 40 и с тех пор истребитель давно адаптировали», – напомнил эксперт.
По его словам, современные самолеты должны решать не только ударные задачи, но и противовоздушной обороны, перехвата целей, контроля воздушного пространства. «Если Украине поставят модификацию F-16 с РЛС последнего поколения, то можно будет говорить о том, что основной задачей для самолета будет контроль воздушного пространства, например, над Крымом. Если РЛС не будет, то самолет могут заточить под носителя крылатых ракет Storm Shadow или американских противорадиолокационных ракет HARM», – не исключил Денисенцев.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».
«Мы намерены сделать все, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать так, чтобы избежать начала третьей мировой войны», – сказал Салливан.
По данным американской прессы, Украина рассчитывает получить от 40 до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи. Президент страны Владимир Зеленский хотел обсудить вопрос поставок истребителей в субботу на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, а также на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.
Медведев предложил Маску посетить Артемовск
Зампред Совбеза России Медведев пригласил Илона Маска посетить Артемовск
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил американскому предпринимателю Илону Маску посетить Артемовск, ответив ему на прошлогодний вопрос.
«Вы спрашивали про Бахмут… Приезжайте и посмотрите сами», – написал Медведев в «Twitter» (соцсеть в России заблокирована) в комментариях к их с Маском дискуссии полугодичной давности. Тогда бизнесмен из США задал зампреду Совбеза России вопрос об Артемовске, передает ТАСС.
Напомним, в октябре 2022 года Медведев прокомментировал решение экс-премьера Британии Лиз Трасс уйти в отставку, сделав отсылку к британскому мему* про салат латук. На этот пост отреагировал Маск, оценив чувство юмора Медведева. При этом американский миллиардер поинтересовался, как у России «обстоят дела» в Артемовске, пишет РИА «Новости».
Медведев тогда ответил Маску – «увидимся в Москве на День Победы», а в субботу добавил новый ответ.
В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.
Позднее военкоры показали видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
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